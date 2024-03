Un símbolo de unión en tiempos de guerra

«El turismo, fenómeno patente y de grandes proporciones en la vida canaria, cuenta pues con un templo, con esta ventana abierta a Dios, para que sus posibilidades no se reduzcan al bienestar material, sino que proporcione a todo visitante, junto con el clima envidiable y restaurador del agotamiento, la presencia vivificadora de Cristo». El pasado 21 de enero se cumplieron 53 años desde que el entonces obispo de Canarias, José Antonio Infantes Florido, pronunciase estas palabras en el breve y sencillo acto de inauguración del Templo Ecuménico El Salvador de Playa del Inglés, un discurso que, aunque con la evolución derivada del paso del tiempo, está perfectamente vigente más de medio siglo después.

Pedro Luis Martínez Rodríguez, rector del Templo Ecuménico de Playa del Inglés. / Andrés Cruz

El templo sigue siendo un referente religioso, pero también cultural y turístico, motivo por el cual el Cabildo ha distinguido a este espacio con el Roque Nublo en el ámbito Turístico. «Recibimos este reconocimiento con mucha satisfacción, porque para nosotros es muy importante tender puentes entre la fe y la sociedad», señala Pedro Luis Martínez, rector de El Salvador, «esta distinción nos sitúa en una colaboración plena con la sociedad, en trabajar por la integración social y en comunión con las personas, y nos une a ellas, que precisamente no es lo que más hacemos últimamente como ciudadanos del mundo; ha sido un gesto maravilloso para nosotros».

Fue en 1969 cuando el obispo Infantes Florido se percató de la importancia de atender las necesidades religiosas de todos aquellos turistas que empezaban a llegar a Gran Canaria en un creciente destino turístico que apenas llevaba cinco años en marcha. Y a eso se sumó una iglesia de San Fernando cada vez más abarrotada por los residentes y visitantes que querían oír misa, por lo que propuso al conde de la Vega Grande de Guadalupe, Alejandro del Castillo y del Castillo, la construcción de un espacio más amplio destinado a unir al cristianismo europeo. El conde, un hombre muy católico, se puso manos a la obra, dispuso los terrenos, financió los trabajos y una vez terminado donó el templo a la diócesis. La construcción -de la que poco se conoce porque apenas se conservan unos pocos planos- comenzó ese mismo año y terminó en 1971, convirtiendo a este espacio en el primer templo ecuménico de España y uno de los primeros de Europa nacidos después de Concilio Vaticano II que el papa Pablo VI finalizó en 1965 con una apertura de la Iglesia Católica hacia el resto de iglesias cristianas.

Simbolismo

Obra del arquitecto Manuel de la Peña, quien contó con la ayuda de Ulises Medina, quien fuera su aparejador durante 50 años, desde su apertura el templo estuvo llamado a ser uno de los edificios más emblemáticos de la zona sur de la isla. El inmueble es una nave invertida -diseñada con grandes arcos- que representa a la Iglesia que conduce a la plenitud del Reino y que está repleto de simbolismo de la mano de los más reconocidos artistas de la época: Antonio Giraldo diseñó las vidrieras, que representan a Cristo y a la Cena del Señor, y José Abad elaboró con tubos rotos de un órgano las verjas que circundan el templo. Pero muestra además otros símbolos como una roca de 11 toneladas como altar que representa a Cristo según lo definió San Pablo en su primera epístola a los Corintios, en la que afirmó que «la roca era Cristo»; otras piezas son el monolito del atrio, una pintura anónima de Nuestra Señora de San Salvador datada entre finales del XVII y principios del XVIII y una cripta.

El templo fue diseñado por Manuel de la Peña y el conde Alejandro del Castillo puso el terreno y pagó la obra

Medio siglo después, ¿qué significa el templo para Playa del Inglés? Todo ese simbolismo sigue siendo un polo tractor para muchos ciudadanos y turistas. «Playa del Inglés ha cambiado mucho, no es la misma que hace 50 años, pero creo que el templo se mantiene como referente cultural, pues muchos turistas preguntan y se acercan a verlo, independientemente de su fe, porque es una obra que arquitectónicamente llama mucho la atención», señala el rector, quien reconoce que aunque la religión ha perdido fuerza este edificio religioso «sigue siendo importante para los turistas que vienen, quieren celebrar su fe los fines de semana y encuentran aquí su liturgia».

Eso genera que hoy estén presentes en el templo confesiones como la comunidad católica alemana, la iglesia evangélica alemana, la iglesia luterana interconfesional, la iglesia holandesa y que hasta hace poco estuvieran los evangélicos ingleses y los anglicanos. Además, están presentes tres monjas de la Congregación Marta y María, que residen aquí permanentemente y se encargan del día a día del templo.

Vista del interior del Templo Ecuménico de Playa del Inglés. / Andrés Cruz

Pese a que el templo lleva erigido más de medio siglo, Pedro Luis Martínez considera que una parte de la sociedad grancanaria no es consciente de lo que supone este espacio. «Las personas más mayores si recuerdan su inauguración y que estaba llamado a ser un lugar de convivencia y comunión entre comunidades, pero los más jóvenes no conocen su historia porque están más alejados de la Iglesia y de la fe; y por supuesto el templo ya no tiene la resonancia que tenía antes», apunta. Y eso es complicado remediarlo porque la oferta cultural del Sur es muy amplia, señala, y está más enfocada a la diversión. «Nosotros organizamos conciertos de piano, música y cantos enfocados a un público más selecto», relata.

Sobre el estado de los centros comerciales que rodean al templo, el rector considera que su mala imagen perjudica también «a la imagen del templo y a la de toda Gran Canaria». La misma idea que el arquitecto José Luis Gago reprodujo en mayo en el marco de una conferencia sobre la construcción del templo. «Su simbolismo se ha ido degradando con la presencia de discotecas; se le debió dar a la zona un aire de plaza de una ciudad, como Santa Ana y la plaza de España en Las Palmas de Gran Canaria», señaló, «así que la repercusión que el Templo Ecuménico tiene hoy en día solo se puede recuperar valorando el edificio por su arquitectura, original y moderna, haciendo que la gente observe un objeto extraordinario por su estructura, su estética y por la época que representó».

El templo El Salvador abrió el camino al ecumenismo en Europa, una senda de acogida del cristianismo. «No hay en Europa otro igual con tantos años de tradición para tantas comunidades que viven su fe con muy buena relación», reflexiona el rector, «somos un signo en un mundo que necesita comunión, ya tenemos demasiadas peleas». «Cristo crea comunión y aquí celebramos la fe, no pedimos títulos ni carnés; somos un símbolo de unión en tiempo de guerras y sociedades enfrentadas. Sembrar esa semilla es muy importante; esta es la casa de todos».