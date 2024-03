Empresarios "obligados" a contratar sin formación

La III Feria de Empleo Job Dating acogió ayer en el centro comercial Mogan Mall de Puerto Rico 30 estands, en su mayor parte de promotores para recibir propuestas laborales, currículum o dar información a todas las personas de la isla que buscan empleo o prefieren superar sus expectativas laborales. Pero la feria también sirvió para poner sobre la mesa la gran problemática del mercado laboral: el alto índice de desempleo que no se entiende con la falta de profesionales en todo el sector de hostelería y restauración, al igual que en otros campos presentes en el evento, como el comercial. La causa: la falta de interés en la formación y sobre todo, en buscar trabajo.

Organizado por Gehocan y la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y del Centro Comercial, la cita congregó a bastantes interesados, desde curiosos a demandantes de empleo, como un vecino de 64 años, que prefirió quedar en el anonimato, pero que necesitaba un empleo, sin aclarar más. La mayor parte reconoció tener ganas de obtener un primer empleo.

No se quieren formar

La alcaldesa del Mogán, Onalia Bueno al comienzo del evento, de 10.00 a 15.00 horas, subrayó que «nos está costando encontrar personas con la formación necesaria para acceder a un puesto de trabajo, y a veces también falta interés en la preparación y en invertir el tiempo en ello».

Admite que «la necesidad es tanta, que las empresas ya admiten a cualquiera sin necesidad de formación», Con ello se «vuelve a retroceder por la necesidad de tener mano de obra».

La alcaldesa adelantó que seguirá con sus planes formativos en el municipio y anunció que el Servicio Canario de Empleo aprobó siete planes de empleo en alternancia.

"No quieren trabajar y se quedan cobrando el paro"

La regidora sureña dio también «un toque de atención» al sistema clientelar del mercado laboral, «con millones de parados que se quedan en sus casas, no quieren formarse y está obligando a empresas a devolver los recursos dados para formación, porque los desempleados no quieren trabajar y quedarse en sus casas cobrando lo que este sistema no puede permitir». Llamó a replantear el sistema.

Imagen de la feria de empleo en Mogán. / La Provincia

Desde las 10.00 horas ya se congregaban colectivos de jóvenes, y no tanto, en busca de empleo. De todos los estands, llamó la atención desde primera hora el instalado por Hiperdino, por la larga hilera de buscadores de empleo. La coordinación era perfecta, salvo por la espera hasta que los interesados fueran recibidos para hacer entrega de sus currículums y someterse a un cuestionario por las representantes del grupo presentes en la feria.

Un caso de 64 años

«Me da igual, quiero trabajar de reponedor o vender, lo que sea, aunque no sé si me elegirán», dijo el joven Eduardo que acudió desde temprano. Los puestos de las distintas empresas hoteleras y extrahoteleras fueron de las más atractivas igualmente.

También hubo consultas en el casi solitario estand del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), esta vez por hacer alguna consulta. Fue un vecino que quiso mantenerse en el anonimato. El hombre acudió a la feria para exponer su inédito caso: tiene 64 años y por causas que no desveló, precisaba un empleo. La asesora del puesto relató que al ser «un caso excepcional», lo remitió a los servicios de asesoría en las oficinas «porque allí era solo orientativo». El hombre se fue algo cabizbajo.

Sonia Martínez, presidenta de Gehocan (Asociación de Dirección y Gestión de RRHH de Empresas Hoteleras, Extrahoteleras y de Otros Sectores de Canarias) y directora de Recursos Humanos de Gloria Thalasso & Hotels, coincidió por último con la alcaldesa en la necesidad que tienen las empresas de incorporar personal cualificado. «Nos está costando encontrar personas con la formación necesaria» y aseguró que las empresas tienen «que ser capaces de despertar pasión en beneficio de todos».