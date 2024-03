Semana Santa con ganas de frío en la Cumbre de Gran Canaria

Hay oferta para todos los gustos y disfrutar de la Semana Santa en Gran Canaria. Las áreas recreativas o de acampada como en Los Llanos de la Pez en la Cumbre son algunos de los mayores reclamos de los «currantes» que buscan vivir en naturaleza. Lluvia, pelete y también sol para desconectar del móvil han sido la tónica, sin faltar juegos de mesa como el Monopoly o las cartas, los asaderos con costillas, morcilla canaria, ni controles de agentes de Medio Ambiente entre los que pasan estos días de asueto. Un espectáculo ayer con tiempo maravilloso, fresco a la sombra y suave calor al sol, que también acompañaron a los que optaron por los campin, como el de Tasarte.

«Estamos hartitos del calor, de tanta gente en las playas y queremos saber qué es pasar pelete, ver las estrellas y encima no hay móviles, ni cobertura, ni tele ni nada. Y los niños tan contentos jugando a las cartas». Así lo explicaba la portavoz de un grupo de dos familias Nally Sánchez, que llegaron el jueves desde El Tablero de Maspalomas a Los Llanos de la Pez. «Venimos buscando pelete y desconexión. No hay móvil ni cobertura, los niños jugando a las cartas y contamos historias de miedo por la noche, como que viene la niña de la curva, porque no tenemos ni tele».

Casetas y WC

Son «currantes» y en total, ocho integrantes en el grupo, con dos casetas para dormir, dos celadores y otra muy socorrida que se repitió en cada área reservada por otros grupos de campistas. En este caso sirvió para habilitar un servicio en toda regla, con su bolsita de depósitos dentro «para por la noche, por si los niños se levantan y no tengan que ir hasta los baños de allá abajo».

Dos familias acudieron con sus mascotas de acampada. / Juan Carlos Castro

Ambas familias se instalaron desde el jueves en Los Llanos de la Pez de la Cumbre, en Tejeda porque es «una de las mejores habilitadas. Hay de todo tipo de servicios y vienen a limpiar tres veces al día», dijo contenta Nally, mientras su marido, Alberto recogía viandas porque se marchaban por la tarde de ayer sábado. Asomó la cabeza desde dentro de la caseta para aclamar: «Y también para ver este domingo el partido de la UD con el Barcelona. Somos todos de Las Palmas», dijo entre risas.

Con baraja y sin cobertura

Los niños Paula, Ainhara, Alejandro y Aithami jugaban a las cartas. El juego, el Uno, como si no fuera la cosa con ellos. Todos menores de edad, esa en la que están enganchados a los móviles o la play, pero aseguraron que «no echamos de menos para nada los móviles». Al menos lo dijeron mientras carteaban.

Un grupo, en pleno asadero ayer. / Juan Carlos Castro

Su madre saltó: «¿Sabes qué es ver las estrellas por la noche? Y además, vimos llover. El jueves cayó una buena. Si vieras qué gusto». Su marido seguía recogiendo enseres y aclaró de repente, «creo que solo había dos grados. Pelete del bueno».

Los pequeños jugaron a las cartas. / Juan Carlos Castro

El tiempo acompañó ayer, «pero queríamos pasar frío, estamos harto del calor ya, y además, las playas las tenemos todo el año en el Sur, que ahora esta lleno de gente. Queríamos huir de tanta gente y del calor. No hay tablet, y los móviles, no tienen apenas cobertura. Nos gusta esto porque mira a los niños, jugando a las cartas o se van a caminar entre los pinos» declaraba Nelly muy contenta mirando a los menores en la mesa jugando a su Uno.

En los Llanos de la Pez había guiris de acampada también, aunque mayoritariamente el área estaba ocupada por familias con sus hijos y no estaba lleno. Gente, la justa.

Todo estaba también bajo control de los agentes de Medio Ambiente del Cabildo que dieron un aviso por un error en los permisos de acampada.

Familia juega al Monopoly. / Juan Carlos Castro

Le ocurrió a la familia Martín. Casi todos sus miembros, con el padre a la cabeza, Raúl, jugaban a mediodía al Monopoly muy divertidos y con su hijo mayor, Javier, ganando con un montón de hoteles comprados.

No faltó Mou, el pequeño perro, merodeando por la mesa de campin que ocupaban las pequeñas Elena y Daniela entre otros familiares, como la madre de la saga, Ángeles Ramos. Llegaron desde la Garita, en Telde y hacen acampadas durante todo el año «cada vez que podemos», señalaba Raúl.

Agentes de Medio Ambiente solicitan los permisos de campada. / Juan Carlos Castro

Describían como habían llegado a la acampada desde el jueves y que se quedarían hasta hoy domingo. Pero algo pasó inesperadamente. Dos agentes de Medio Ambiente del Cabildo se acercaron a reclamarles el documento que acreditaba que tenían permiso en regla para poder acampar. Ángela entró rápidamente a la caseta y se los entregó. De inmediato el empleado les comunica que su permiso era solamente para un día. Y empezó el lío. «Tengo los datos en el móvil, pero está sin batería y además no hay cobertura, cómo se lo explico».

Los que jugaban al Monopoly miraban atónitos sin saber muy bien qué pasaba. Los dos agentes advirtieron que «si viene la Policía Canaria los pueden echar, nosotros solo hacemos nuestro trabajo». Al final todos en ascuas.

Una pareja en el campin de Tasarte. / Juan Carlos Castro

También distintos camping de la isla como el de Playa de Vargas en Agüimes o el de Tasarte Blue Ocean Camp, en La Aldea, se llenaron. Bibiana y Mariano destacaron desde Tasarte la «tranquilidad y la desconexión libre de polución. Una semana aquí equivale a varias de descanso».