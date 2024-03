El verano que marcó a Gustavo Rivero

Gustavo Rivero es uno de los encargados de que el tradicional oficio de la alfarería no se haya perdido. Con tan sólo 17 años se interesó por la loza y un verano acudió a casa de Panchito para seguir sus pasos. Su interés hacia esta costumbre le llevaron a crear su propio taller, y con el fallecimiento de los dos alfares más reconocidos de La Atalaya, se vio en la obligación de seguir adelante con este trabajo y no dejarlo morir.

Gustavo Rivero jamás olvidará aquel verano de 1982. Por aquel entonces, tan solo tenía 17 años y una larga vida por delante, pero lo que no sabía era que esos meses de vacaciones en La Atalaya, donde vivía, le iban a conducir a lo que es hoy en día: un maestro de la loza y la alfarería, además de la enseñanza educativa. Una mañana de julio, impulsado por sus ganas de aprender y por el interés de hacer cosas nuevas, pasó por la casa de Panchito, uno de los alfareros más conocidos en el municipio junto con Antoñita la Rubia. Rápidamente, entabló conversación con él, pero la contestación de Panchito fue clara: en esos momentos no podía enseñarle el oficio porque había mucha gente.

Gustavo no se rindió, pues tal y como explica, en aquella época en La Atalaya no había otra actividad que hacer excepto la agricultura, un oficio en el que siempre hacía falta manos. «Me pasé toda la tarde ahí sentado, hablando con él y haciéndole preguntas sobre lo que hacía, y cuando terminó la jornada, le ayudé a recoger todas sus cosas y me dijo que volviera mañana», recuerda Rivero. Al día siguiente volvió y desde entonces no ha dejado de hacer una de las cosas que más le gusta: la alfarería.

Cuando Panchito y Antoñita mueren, Gustavo se ve en la obligación de continuar con esta tradición

Panchito era una persona muy entrañable, tal y como asegura Gustavo, y por aquel entonces, su casa era un trasiego de turistas que querían aprender el oficio, por lo que siempre había gente. Sin embargo, Pancho no se dedicaba a la enseñanza, sino que mientras estaba en su labor, la gente se sentaba a su alrededor, miraba cómo hacía las cosas y aprendía. Él, sin embargo, nunca se apuró en saber todo de golpe, sino que iba alternando los días. Las primeras veces, solo se sentaba a mirar y a hablar con los demás aprendices, y cuando por fin se atrevió a coger el barro, fue Panchito el que clavó la mirada en este jovenzuelo de 17 años para decirle lo que estaba bien y lo que estaba mal.

A la izquierda Gustavo junto a Panchito en una imagen de archivo / LP/DLP

El verano pasó, pero las ganas y la curiosidad de Gustavo no se esfumaron con aquellos meses de calor, sino que aumentaron. «A los pocos meses me planteé el hacerme mi propio taller en mi casa y seguía yendo a casa de Panchito, porque yo siempre he dicho que el aprendizaje es lento», comenta. Con el tiempo, su relación con Pancho se fue intensificando hasta tal punto que ambos iban juntos a buscar el barro, la arena, la leña o a bajar las piezas al horno. Una época que Gustavo recuerda con mucho cariño, porque tal y como asegura, «fue una época bonita ayudando a un verdadero maestro».

Un nuevo mundo

Días de aprendizaje y de nuevas aventuras que para este alfarero satauteño fueron todo un mundo, sobre todo por la ilusión, las ganas y la vitalidad que tenía por aprender un oficio que desde siempre le gustó. «Me llamaba la atención describir la técnica, los materiales y todas las herramientas naturales que se utilizan para llevar a cabo la actividad», explica. «Todo eso me fue enriqueciendo como persona, y el poder entablar con esa generación de mayores que iban desapareciendo fue una suerte, porque a los pocos años, en el 86, Panchito se va para siempre de nuestro lado», recuerda.

«La alfarería me enriqueció como persona y estar con los maestros que estuve fue una suerte»

Ahora que el tiempo ha volado, Gustavo no duda al afirmar que todas aquellas personas que pudieron disfrutar de Panchito tuvieron la suerte de entender que el oficio de alfar no solo se basa en la técnica, sino en un cúmulo de cuestiones en las que entra la importancia de cara a la historia, el patrimonio y la cultura del lugar. «A los pocos años también murió Antoñita y nos quedamos huérfanos con todo esto, y es ahí cuando te das cuenta de que tienes encima una responsabilidad y que esto no puede caer en el olvido así por así».

Años de reivindicación

Con esa responsabilidad encima, Gustavo se fue implicando cada vez más en el proyecto, y esos primeros años fueron de reivindicación. «En el año 92 se crea la fiesta del barro, el centro se ha consolidado poco a poco y la casa de Panchito se ha denominado como lugar de interés histórico», afirma. En la actualidad, hay investigadores que pasan por La Atalaya con la intención de recoger referencias escritas, pero según Gustavo Rivero, la importancia de todo esto es que se mantenga viva la técnica.

El alfar Gustavo Rivero / LP/DLP

A día de hoy, Gustavo combina su amor por la loza con la enseñanza, combinando sus dos pasiones. Por el centro locero pasan jóvenes interesados, pero no con la inquietud de poder dedicarse a este oficio. Una actividad que resulta muy complicada para poder vivir exclusivamente de sus ingresos. «Por ese motivo, la gente que viene normalmente es jubilada que tienen interés por aprender la técnica, porque la cerámica relaja y es creativa», argumenta.

Cuarenta y dos años después, Gustavo no duda al decir que todo este oficio ha sido parte de su vida. «Yo ya no me imagino mis días sin la loza, a lo largo de los años he ido adquiriendo conocimiento y forma parte de mi vida en cierta manera. Ahora mismo estoy en casa y todo está decorado con mis piezas, e incluso tengo algunas de Panchito y Antoñita, que son un tesoro», cuenta. Una tradición que forma parte de su juventud y de su vida en general, y un verano que por mucho que pase el tiempo, jamás olvidará.

