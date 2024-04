Florabrígida intenta recuperar su éxito con el traslado al parque municipal de Santa Brígida

La cuarenta y ocho edición de Florabrígida aterriza en la villa del 31 de mayo al 14 de junio con la intención de recuperar las costumbres de antaño. De este modo, desde el Ayuntamiento tienen previsto contar con la colaboración de los vecinos para que este evento regrese al parque municipal, lugar en el que siempre ha estado vinculado, a excepción de los dos últimos años.

Según el concejal de Parques y Jardines, Medioambiente, Comercio, Turismo, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Santa Brígida, Adrián Armas, el proyecto está en proceso de licitación y la próxima semana probablemente esté en la plataforma a la espera de propuestas. Desde el Ayuntamiento de la villa han abierto el plazo para las inscripciones, que estarán disponibles hasta el 26 de abril.

Decoración y actividades

En el pliego, además del regreso del evento al parque municipal, se propone la decoración de las calles del casco histórico y actividades por las calles, como podrían ser talleres de arte floral y medioambiente. "Florabrígida siempre ha estado vinculada a las plantas, los animales y las flores", explica Adrián Armas. "Este año vamos a retirar el tema de los animales y vamos a poner el medioambiente en su lugar". En el entorno del parque municipal, la idea es volver a lo grande con el espacio dividido en tres zonas: una de talleres y exposiciones, en la que se hará un guiño a los animales haciendo referencia a otras ediciones, otra zona con conciertos y todo el diseño propuesto para esta zona, y por último una parte educativa con flores comestibles.

Una muestra de Florabrígida en ediciones anteriores / LP/DLP

Con lo que respecta a las calles del casco histórico, también estarán decoradas con flores, en las que habrá stands, mercadillos en los que participarán floristerías de toda la isla y espectáculos florales. Desde el Ayuntamiento aseguran que siempre se ha intentado que Florabrígida esté a la altura de lo que los vecinos quieren, pero admiten que últimamente "no se ha hecho gran cosa", por lo que la intención es regresar este año con todas las ganas posibles y hacer que la vecindad vuelva a estar implicada como hace unos años, poniendo de ejemplo a personalidades como Fefo o Manolo Armas, quienes donaban plantas e incluso las exponían para toda de la ciudadanía.

Perfección en las ediciones

Son muchas las floristerías de Santa Brígida las que cada año han estado presentes en este evento, y una de ellas es Rojo Amapola, con Clara Rosario al frente. Según explica esta vecina de la villa, presente en cada edición del evento, Florabrígida comenzó como una exposición invitando a los vecinos a participar prestando las flores. "Con los años se ha ido perfeccionando y los stands son más sofisticados. Yo por ejemplo, como me dedico a las flores, siempre he hecho temáticas y he interpretado diferentes temas, como las fases de la luna o los cuatro elementos", señaló.

Referente

Después de tantos años participando, Clara Rosario comenta que el evento es un referente a nivel provincial y que son muchas las personas las que se trasladan hasta el municipio para presenciar el espectáculo, incluso de otras islas. Cada año, intenta reinventarse y proponer algo nuevo en sus creaciones, aunque asegura que en los últimos años el evento se ha desvirtuado porque han hecho todo "deprisa y corriendo". Sin embargo, Rosario tiene la esperanza que este año sea diferente y el municipio de Santa Brígida recupere Florabrígida y que la ciudadanía participe con la misma ilusión de hace 48 años.

