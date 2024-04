Las rotondas que pueblan las carreteras canarias

Las rotondas de carreteras, también conocidas como glorietas o rotondas circulares, tienen una historia interesante. Hoy día forman parte del paisaje de nuestra red viaria. Aunque pensemos que existen de siempre el caso es que las primeras rotondas se construyeron en Europa a finales del siglo XIX y su popularidad se ha extendido por todo el mundo.

El propósito principal de las rotondas es mejorar la fluidez del tráfico y reducir los accidentes. En lugar de tener intersecciones con semáforos o señales de stop las rotondas permiten que los vehículos circulen de manera continua y fluida.

A lo largo de los años las rotondas de carreteras han evolucionado y se han adaptado para satisfacer las necesidades en diferentes situaciones. Las rotondas más simples, disponen de un solo carril giratorio mientras que otras, más complejas, cuentan con múltiples viales y diferentes salidas.

Además de mejorar la seguridad vial las rotondas «modernas» de carreteras también ofrecen otros beneficios. Ayudan a reducir la congestión del tráfico ya que los vehículos no tienen que detenerse por completo en cada intersección. También pueden mejorar la eficiencia del combustible ya que los vehículos pueden mantener una velocidad constante en lugar de detenerse y arrancar repetidamente.

En el diseño de las rotondas «modernas» de carreteras priman las condiciones de seguridad y funcionalidad derivadas de diversos factores como la velocidad de circulación, la visibilidad, el entorno, etcétera. Hay que distinguirlas de las rotondas urbanas donde las limitaciones impuestas por el entorno y la menor velocidad de los vehículos produce diseños diferenciados.

En resumen, las rotondas de carreteras tienen una historia fascinante y han demostrado ser una solución efectiva para mejorar la solución del tráfico y reducir los accidentes.

A Canarias el uso de rotondas ‘modernas’ en el diseño de las carreteras llegó a principios de los años 90 del pasado siglo, tan solo hace unos 30 años. La primera rotonda que se instaló en la provincia de Las Palmas fue la que se implantó en el cruce de Mozaga, Lanzarote, en la carretera que discurre entre Arrecife y Tinajo, con la carretera de Teguise a Uga, donde hoy está el Museo del Campesino y la escultura de Cesar Manrique conocida como Monumento a la Fecundidad.

En Gran Canaria, su primera rotonda, de la que llamamos moderna fue en la conexión de acceso desde la actual GC-500 al barrio de Aldea Blanca en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana y según nos cuenta el ingeniero de Caminos del Servicio de Carreteras del Gobierno de Canarias, Juan Antonio Ferrera, su implantación tuvo unas circunstancias un tanto complicadas. Con esa obra se pretendía mejorar la intersección entre la carretera principal, que comunicaba Las Palmas con el Sur de la isla, con un tráfico intenso, y la vía secundaria que enlazaba con ella desde el barrio cercano de Aldea Blanca. El sentimiento popular de hallarse ante algo novedoso y desconocido a veces genera expectativas y emociones, no todas ellas positivas; en este caso la innovación por la nueva rotonda vino acompañada de mucha desconfianza por esa intervención. La consecuencia fue que, cuando se inició la construcción de esa rotonda, produjo un rechazo frontal de los vecinos pues entendían que ese modernismo no solo no resolvía un problema de seguridad vial en ese cruce, sino que, todo lo contrario, generaría retenciones y colas en la vía principal. Ante el revuelo que se formó, el contratista de la obra tuvo que venir protegido por la Guardia Civil para poder llevar a cabo la construcción de la rotonda; los lugareños pusieron todos los inconvenientes posibles incluso con quema de alguna maquinaria del contratista para impedir los trabajos.

La obra pudo felizmente llevarse a cabo; una vez que entró en servicio, la comunidad de vecinos comprobó las mejoras en seguridad y fluidez del tráfico y la oportunidad de la obra. Aclarado el objeto de la intervención, los lugareños y al frente de ellos el alcalde procedieron a felicitar a los técnicos del Servicio de Carreteras por su acertada intervención.

Antes de propiciar los cruces de carreteras con rotondas completas, como las que conocemos hoy en día, se intentó, como paso intermedio, las llamadas rotondas partidas. Con esta solución los vehículos de la carretera principal que seguían por ella en ese cruce, no se les exigía disminuir la velocidad y seguían rectos su camino. Solo en el caso de salir del cruce e incorporarse a la vía secundaria, o querer hacer un cambio de sentido, se incorporaban a la media rotonda para hacer los movimientos de giro. Esas rotondas partidas resultaron ser muy peligrosas ocasionándose, en muchas ocasiones, accidentes con consecuencias mortales. El vehículo que se incorporaba a esa rotonda partida tenía que tener en cuenta la alta velocidad de los coches con los que se cruzaba y hacer rápidamente su maniobra si quería evitar impactos transversales violentos.

Un triste caso de este tipo de accidentes fue el que le costó la vida a al artista César Manrique en Lanzarote en 1992. En aquel tiempo, existía una rotonda partida como la que hablamos, próxima a su Fundación, en la carretera que une San Bartolomé con Costa Teguise con la que enlaza Arrecife con Tahiche. Al querer hacer la maniobra, dentro de la rotonda partida, en dirección hacia Haría, un coche todoterreno impactó contra su vehículo. El encontronazo fue grande y César Manrique, atrapado entre una madeja de hierros, quedó malherido y falleció el mismo día. Afortunadamente, cada vez existen menos rotondas partidas y se están imponiendo las rotondas completas como la que figura ya hoy en ese acceso a Costa Teguise.

Ya hoy en día las rotondas completas se han impuesto totalmente y han supuesto un importante avance en la seguridad y fluidez del tráfico rodado.

La decoración de las rotondas predispone a la administración competente a vestirla y adornarla con diferentes motivos: vegetación diversa tanto de árboles como plantas y flores, elementos artísticos, obras de arte, etcétera, acertados algunos, pero también poco afortunados en cuanto a gusto artístico los restantes. De todos los recursos empleados en la parte central de las rotondas, llama la atención la originalidad decorativa utilizada en la rotonda situada en el sistema de conexiones de la Circunvalación con la zona de Siete Palmas, y que sirve para acceder hacia Almatriche, Hoya Andrea y San Lázaro. En ella, figura una auténtica joya ingenieril: un tramo de acueducto consistente en un puente de un solo arco semicircular, de medio punto, ejecutado en cantería. Esa obra de fábrica hidráulica tiene más de 100 años y acertadamente destaca como elemento central de esa rotonda. Representa un homenaje a esas acequias, tuberías, sifones, etcétera, que proliferaron por toda la isla para el transporte de agua de abasto y de riego y que tuvieron en Almatriche, su centro neurálgico en el mercado y distribución del agua en Gran Canaria hasta época muy reciente.

