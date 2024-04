Fataga honra a sus mujeres rurales

Felicidad, emoción y orgullo. De este modo vivieron Caridad Moreno Artiles, Pilar Moreno Falcón, Teresa Reyes López, Sarito López Reyes y Clara Cabeza González, las cinco mujeres homenajeadas de Fataga, la I Feria Mujer Rural que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha puesto en marcha y que a partir de ahora se hará de forma itinerante en los distintos pueblos y barrios de la zona de medianías. "Es un reconocimiento a las mujeres que siempre hemos estado al pie de cañón, trabajando con las tierras, cuidando a niños o a los animales entre otras muchas cosas", explica Clara María Cabeza.

La feria en un primer momento estaba prevista para el 23 de marzo, pero tuvo que ser suspendida a consecuencia de una DANA. Tres semanas después, la climatología cambió radicalmente de tal modo que hasta el viernes por la tarde no se tomó la decisión de realizar el evento, pero esta vez por las altas temperaturas que se han instalado en la isla de Gran Canaria. "A pesar de que el calor no acompaña, todo está siendo muy bonito", comenta Clara, que asegura que la entrega de premios, que tuvo que adelantarse una hora a consecuencia de la sensación de sofoco, ha sido "rara a la vez que gratificante" debido a que no están acostumbradas a recibir ninguna clase de premio.

Artesanía y folclore

Puestos de artesanía y productos gastronómicos; bailes tradicionales de la Escuela Municipal de Música y Danza; la actuación musical del intérprete tirajanero Pedro Afonso; un taller demostrativo de la lucha del garrote; la actuación musical de la Agrupación Folklórica La Cucaña y un espectáculo de títeres para las familias y los más pequeños fueron los actos principales de una feria que resultó de gran agrado para los vecinos del pueblo, que exigen al Ayuntamiento más actos de este tipo para que la ciudadanía no se olvide del encanto que posee Fataga.

Cuatro de las cinco homenajeadas en la Feria Mujer Rural de Fataga / José Carlos Guerra

"Necesitamos más fiestas de este estilo, porque el pueblo, aunque crean que no, sigue teniendo vida", explica Margarita Vera, que tal y como cuenta, lleva toda su vida viviendo en Fataga. Con tristeza, explica que la juventud del pueblo ha optado por irse poco a poco, y que la única solución que encuentra para que esto no siga ocurriendo es que el Ayuntamiento "deje a la gente prosperar". Margarita se apoya en la cuestión de que la gente no tiene la necesidad de tener que irse al sur para poder comprar, cuando en Fataga tienen sus propios terrenos. "El problema está en que aquí no se puede construir porque todo está protegido", comenta.

Mujeres haciendo escobas

Junto a ella va su marido Joaquín Espinosa, fundador del equipo de fútbol sala de Fataga. A ambos, se les nota en el rostro la felicidad que están sintiendo al ver la plaza del pueblo tan concurrida y con tanta vida. Saludan a unos y a otros, realizan algunas compras y disfrutan de una feria que esperan que se realice con más frecuencia. A pesar de la veintena de puestos que había, ellos echaron en falta los más importantes. "Aquí la referencia es la mujer haciendo escobas, o incluso el hombre, porque 'el Toto', tal y como era conocido, era el número uno de Canarias haciendo estas cosas", explica Espinosa.

Esa teoría la afirma Miguel Sánchez, que lleva en la mano una caja que contiene dos botellas de vino de Tirajana. Sánchez nació en Fataga, pero al igual que le ha pasado a muchos de los jóvenes, hace unos años tuvo que marcharse al sur en busca de trabajo y un futuro. "Yo me he ido por fuerza, pero terminaré volviendo porque el cambio es radical", apunta. Un lugar que describe como "un paraíso" a pesar de que el Ayuntamiento debe ponerse las pilas en ciertas cosas, como podría ser el tanatorio o la reparación de zonas comunes.

Tapas por tres euros

Además de los puestos, los cuatro establecimientos de restauración del pueblo quisieron colaborar con la feria ofertando a los asistentes hasta once tapas distintas a un precio de 3 euros que incluía la consumición de una cerveza, un refresco o un vino blanco o tinto. Una previsión de 150 unidades por cada tapa y que a las doce y media de la mañana ya habían vendido alrededor de 75 de cada una. Entre las propuestas de los restaurantes había ropa vieja o tacos de pescado con papas arrugadas, fabada o estofado de ternera en salsa, tostadas de campo con tortilla de calabacín, con garbanzos, espinacas y masala, o con lechuga, jamón serrano y mayonesa además de carne de cabra en salsa, crujiente de gambas con queso fundido, tortilla de papas o empanadillas de pulpo.

Unas propuestas que llenaron de vida al pueblo y todo sus alrededores, con visitantes de varios puntos de la isla e incluso extranjeros, que no dejaron pasar la oportunidad de vivir lo que significa para Fataga una feria tan importante. Desde San Fernando en una excursión en guagua llegó María del Carmen Suárez junto a varias mujeres más, que no paraban de mover el esqueleto al son de la música folclórica. Su presencia se hizo notable desde antes que empezara la feria, pues desde las 9.30 horas llegaron a Fataga. "Nada más llegar desayunamos, hicimos algunas compras y ahora vamos a bailar un poco hasta que nos de hambre y probemos algunas de las tapas", dice.

Labor e implicación social

Cinco mujeres, que en realidad son muchas más, y que han hecho de Fataga lo que es hoy en día. Ellas, con sus diferentes que haceres han sido el principal motor de la economía del pueblo y el homenaje y la feria en su honor les ha llenado de orgullo y satisfacción. Porque a veces, los esfuerzos valen la pena, y cuando los haces con el corazón, más. Una placa artesanal de madera y serigrafiada con el lema “En reconocimiento a su labor e implicación social con el pueblo de Fataga” que han hecho de estas cinco mujeres, por un día, las vecinas más felices de Fataga. "El premio lo pondremos en el lugar más especial de nuestras casas", sentencian orgullosas.

