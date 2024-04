San Bartolomé de Tirajana asumirá la gestión de la publicidad en los espacios públicos

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana asumirá de forma directa la gestión de la publicidad en los soportes municipales como las vallas o papeleras ubicadas en el dominio público, zonas verdes y los viales después de que el pasado 31 de marzo el área de Patrimonio ordenase el cese de actividad a la empresa que gestionaba esos soportes al estar el contrato vencido desde hace 17 años y no caber la posibilidad de prórroga.

La compañía M.C. comunicación Vial S. A. obtuvo el 22 de diciembre de 1994 el contrato para gestionar esos soportes por un período de 13 años hasta 2007 y desde entonces prestaba el servicio en precario y sin abonar el canon correspondiente a la Administración, por lo que en 2020 Patrimonio le notificó la extinción del contrato por haber finalizado el plazo de la concesión. La empresa presentó un recurso por el que no obtuvo respuesta durante años, hasta que el pasado mes de marzo el Consistorio ordenó el cese de la actividad y la devolución a manos públicas del mobiliario urbano donde se exponía la publicidad.

Un termómetro con publicidad del Ayuntamiento. / Juan Castro

Ahora, el Ayuntamiento ha decidido asumir la gestión de esos espacios con el objetivo de que los beneficios millonarios obtenidos por la inserción de los anuncios publicitarios se conviertan en una nueva fuente de ingresos para las arcas públicas municipales.

Empresa de vivienda

Y lo hará a través de Gesvisur, la empresa municipal de Vivienda, pues además de recaudar dinero para el Ayuntamiento tras años sin recibir contraprestación económica alguna, el objetivo es sufragar parte de los costes de esta empresa pública «ya que la voluntad es relanzar y dotar a la empresa de autosuficiencia económica que permita apoyar y desarrollar las áreas de Urbanismo y Vivienda», según explicó este jueves el primer teniente de alcalde y concejal de Patrimonio Público, Alejandro Marichal. De hecho, tras años sin apenas actividad, el Consistorio la ha dotado recientemente de personal al erigirse como una sociedad clave para el desarrollo de viviendas de promoción pública. La asunción de la gestión directa de la publicidad por parte del Ayuntamiento conllevará también la subrogación de de los seis trabajadores que se hacen cargo del mantenimiento de los soportes publicitarios.

En este escenario, la portavoz del PSOE en el Consistorio, Conchi Narváez, ha presentado un escrito en el registro municipal para saber qué criterio sigue el grupo de gobierno para municipalizar este servicio y no otros como el de los trabajadores de las hamacas, los de limpieza de instalaciones municipales o del servicio de salvamento en playas. Respecto a estas críticas, en relación al servicio de hamacas, para Marichal «lo único que revela es que no fue consciente durante los cuatro años que fue alcaldesa de que ese servicio siempre ha sido muncipal, ya que el Ayuntamiento siempre ha recaudado los ingresos que éste genera», mientras que el resto de servicios no generan ingresos municipales, recuerda el primer teniente de alcalde, «y por tanto no se van a municipalizar».