«A diferencia de otras ciudades, Gran Canaria sí quiere el mundial»

Gran Canaria se enfrenta a uno de los mayores retos de su historia: ser sede de la fase final de la 24ª edición del Mundial de Fútbol 2030, formando parte de la candidatura ya proclamada de España, Portugal y Marruecos. La cuenta atrás ya está en marcha y el Cabildo de Gran Canaria ha puesto hasta la fecha todos los recursos necesarios para cumplir con los requisitos exigidos por la FIFA. Aridany Romero, consejero de Deportes de la corporación insular, está convencido de que Gran Canaria es una de las sedes candidatas mejor situadas, entre otras cosas porque “a diferencia de otras propuestas, Gran Canaria sí quiere el Mundial 2030”.

Firma del convenio entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. lp/dlp / la provincia/dlp

Esta determinación quedó clara cuando el entonces presidente de la gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, visitó Gran Canaria. “Toda la sociedad grancanaria está en la misma línea. Queremos ser sede, en otras ciudades no tienen ese deseo que tenemos nosotros, aquí no hay diferencias entre las administraciones, lo hemos demostrado con hechos, firmando el convenio con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, recibiendo el apoyo de toda la sociedad, empresarios, sindicatos, federaciones, clubes, todo el pueblo grancanario… Incluso hemos logrado un consenso con todos los partidos políticos representados en el Cabildo y con los 21 municipios de la isla”.

Aridany Romero durante la presentación de la candidatura de Gran Canaria. lp/dlp / la provincia/dlp

Su afirmación además se sustenta en hechos, “lo estamos demostrando con el cumplimiento, en tiempo y forma, de toda la información que nos están solicitando, una documentación compleja, amplia, y para ello estamos poniendo muchos recursos del Cabildo en ese trabajo, en el que están participando activamente y totalmente involucrados los empleados del Instituto Insular de Deportes. Se lo estamos poniendo muy difícil a la RFEF para que nos dejen fuera”.

Hay otras cuestiones que fortalecen aún más la candidatura de Gran Canaria, “tenemos el músculo económico necesario para llegar, además con tiempo de sobra, a las fechas que nos pide la FIFA para tener el estadio terminado, que es lo único con lo que no cumplimos ahora”. El Cabildo de Gran Canaria “es una de las administraciones más solventes y saneadas del Archipiélago, hay un grupo de gobierno que está trabajando en la misma dirección con la determinación que le transmite toda la sociedad grancanaria”.

Pero hay otras razones que hacen de Gran Canaria una candidata firme a organizar una fase final del Mundial 2030. “Este tipo de acontecimientos deportivos no son otra cosa que el movimiento de miles de personas que se desplazan a un lugar concreto a disfrutar de la fiesta del deporte, y ese trabajo, acoger a millones de personas y darles los mejores servicios, lo sabemos hacer mejor que nadie”. Romero señala que “nuestra economía se basa en la oferta de servicios y de recursos relacionados con el turismo, de manera directa o indirecta el empleo que se genera, cerca del 50%, tiene que ver con este sector”. Y se muestra convencido de que “si le preguntan a las aficiones de las principales selecciones qué sede les gustaría que le tocara, seguro que elegirían Gran Canaria”.

Romero recuerda que “tenemos un aeropuerto internacional que funciona las 24 horas, con conexiones con los principales aeropuertos españoles, europeos y también africanos. La compañía aérea canaria de referencia tiene conexiones directas con otro de los países organizadores, viaja a Tánger, Marrakech, Fez, Esauira, El Aaiún, Agadir y Dakhla, tenemos mejores comunicaciones con Marruecos que el resto del estado español. Pero también con las principales capitales españolas, ahora también con Madrid, y con otras ciudades que aspiran a ser sede, como A Coruña, Vigo, Zaragoza, San Sebastián o Murcia. También estamos conectados con Portugal, con vuelos directos a Lisboa. Pero es que además operan otras 47 compañías más en nuestro aeropuerto, la conectividad nos lleva a más de 170 aeropuertos y 24 países diferentes. Recibimos de media unos 4 millones de turistas, así que esto lo sabemos hacer mejor que nadie”.

Ante quienes alegan que la distancia con respecto a la España peninsular puede penalizar la candidatura de Gran Canaria, el consejero de Deportes responde con firmeza: “Si una candidatura quiere que se parezca a lo que hoy es España, no puede dejar fuera a una realidad como los territorios insulares. No puede ser que la única diferencia entre la candidatura del Mundial 82 y este sea solo Valladolid. Somos España, somos Europa, y no nos pueden castigar por la lejanía, estamos reconocidos como región ultraperférica, y eso no nos puede penalizar”. Romero puntualiza además que “siempre hemos sido un nexo en las relaciones con Europa, África y América, una plataforma en el Atlántico Medio que ha servido de conexión intercontinental. Y eso, en un mundial que se jugará en España, Portugal, Marruecos, y con partidos en su fase inicial que se jugarán en Paraguay, Uruguay y Argentina, tiene que ser un valor, nunca un obstáculo”.

IMPACTO ECONÓMICO

Al margen de las cuestiones estrictamente deportivas, Romero antepone también el impacto económico que el Mundial genera en aquellas ciudades que se convierten en sedes: “Nos han dicho que el impacto económico directo para todo el territorio español será de 5.500 millones de euros. Estamos por tanto ante una oportunidad de generar economía para los hombres y mujeres de esta tierra, para nuestras empresas, para sus empleados”. El consejero insular cree que “lo que va a producir el Mundial es impagable. El retorno no se puede medir en su totalidad, porque estos acontecimientos cambian una ciudad para siempre” y pone como ejemplo Barcelona, “hoy no sería lo mismo si no hubiera organizado los Juegos Olímpicos en el 92, el cambio de modelo urbanístico que vivió transformó por completo su vida”.

En este apartado concreto, Romero asegura que “nuestra hoja de ruta se alinea con los objetivos del mundial. No estamos alterando nuestras inversiones en infraestructuras de todo tipo, de movilidad, deportivas, del sector servicios. Ese es el camino que el Cabildo ha iniciado hace años y que se alinea con los objetivos que necesitamos para ser sede”.