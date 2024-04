Vacían dos bibliotecas y se llevan los libros al tanatorio

Buena parte de los 50.000 libros que guardaban las bibliotecas de Ingenio y Carrizal descansaban ayer Día del Libro en cajas en un lugar algo peculiar: el sótano del tanatorio de Carrizal y otra, en el de la piscina municipal. Las bibliotecas están vacías. Llevan en cajas en dependencias mortuorias hace cuatro años, desde que cerraron las que existían por obras y por cambio de uso en Carrizal y casco histórico, según el coordinador de bibliotecas municipal, José Alberto Quintana Herrera (Teto). Ingenio es el único municipio que no tiene biblioteca pública. Solo cuenta con una sala de estudios habilitada con 2.000 ejemplares.

El Día del Libro festeja e incita a la lectura, invita a conocer lo último o lo primero en las letras. Conmemora el fallecimiento, un 23 de abril de 1616, mismo día y año, de dos de los mayores literatos de la historia: Cervantes y Shakespeare. Metidos en fallecimientos, pueden tener relación con los libros.

Estado y libros del XIX

El coordinador de bibliotecas municipal no conoce «ni el estado actual» y «nadie me preguntó hace cuatro años si era una instalación como el sótano del tanatorio era el más idóneo para guardar libros». Añade que «en Carrizal ni vi cómo los metían en cajas cuando llegué estaba todo desalojado. Pude llegar cuando metían en cajas los libros guardados en la de Ingenio», recuerda Teto. Manifiesta que los responsables municipales por entonces, el PSOE, «solo me avisaron después del destino de los libros. Los guardaron en los sótanos del tanatorio y de la piscina municipal. A mi ni me consultaron si era la mejor ubicación o ese espacio era el idóneo para preservar ejemplares entre los que hay algunos que no se encuentran, de valor incalculable y el más antiguo data del siglo XIX». constató. Por ahora desconoce el estado en el que pueden estar lo libros.

Aún así, Teto, con más ingenio que recursos, quiso conmemorar el Día del Libro ayer 23 de abril. Como pudo con sus tres compañeros y escasos medios organizaron tres particulares exposiciones denominadas Los libros más hermosos, Los libros en las viñetas de Quino, y una colección de marcapáginas compuesta por más de 500 modelos diferentes. Está en el pequeño espacio de la sala de estudios donde está por ahora la cultura librera municipal con 2.000 libros recibidos en estos 4 años. También regalaron algunos repetidos «porque no caben» dijo.

Sótanos de velatorio y piscina

Tras cerrar sus bibliotecas en 2020, quedaron huérfanos 50.000 ejemplares registrados en el Clasificación Decimal Universal (CDU), explica el coordinador. 25.000 reposan en cajas del sótano del tanatorio de Carrizal y 22.000 en el mismo espacio pero de la piscina municipal de El Cristo de Ingenio casco. En este tiempo «ha habido manifestaciones, incluso durante la pandemia del Covid, reclamando espacio de biblioteca y han recibido premios por sus proyectos» , asevera Quintana.

El espacio reservado para biblioteca para los 38.000 habitantes del municipio se encuentra solo en Carrizal. Se trata de una sala de estudios en la segunda planta del Centro Cívico. Ha pasado de los 600 metros cuadrados de su anterior ubicación a los 100 metros de la sala actual. La capacidad pasó de los 90 puestos de lectura a 30. De 50.000 libros, a 2.000. De 6 ordenadores a ninguno y para entrar «hay que tocar el portero automático porque no hay vigilante. Y por no tener, no tenemos ni periódicos. Wifi sí hay», explica el responsable.

Nueva

La biblioteca de Carrizal, ubicada en el sótano del Centro Cívico fue clausurada hace cuatro años por desprendimientos para su rehabilitación. En Ingenio casco había una en la trasera del teatro Federico García Lorca, «pero la desalojaron para darle otra utilidad: introducir mobiliario o atrezzo para las obras a celebrar en el teatro», agrega Quintana. Ahora hay una obra en ejecución para una biblioteca en Carrizal con 550.000 euros de presupuesto y plazo de ejecución de 10 meses, en 2025. Estará anexo al pabellón deportivo y contará con más de 400 metros cuadrados. Respecto al casco histórico, el actual gobierno anunció habilitar un espacio eventual en el edificio de Usos Múltiples. No existe ni proyecto ni financiación para una nueva. Un año más.

