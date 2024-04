Carmelo Felipe Molina se jubila después de 40 años como médico

El doctor de Valleseco, Carmelo Felipe Molina, se jubila con un homenaje por su compromiso, dedicación y humanidad hacia la vecindad. Durante 40 años ha ejercido como médico de Atención Primaria. Tal y como informa Radio Valleseco en sus redes sociales, Carmelo Felipe recuerda sus primeros en una profesión a la que le estará eternamente agradecido.

«Ha sido toda una vida entre la vecindad, he tratado hasta cuatro generaciones. Un trayecto que ahora recuerdo con emoción al tener que despedirme. En mi memoria quedáis todos, los que estáis y los que se fueron. Entre todos y todas me habéis ayudado a entender mejor la medicina y la calidad de la relación entre médico y paciente», dice Molina.

El doctor continúa recordando algunas anécdotas, como la de el año 2016, «un gran día para mi persona, ya que la corporación municipal, y en especial nuestro Alcalde me han invitado a formar parte de esta familia como hijo adoptivo de Valleseco. Aquí he pasado casi la mitad de mi vida y a este lugar le estaré eternamente agradecido al que debo tanto, desde el punto de vista profesional, humano y cultural, de modo que espero llevar con orgullo el pueblo vallesequense y a sus gente, que tanto me ha dado a lo largo de mi vida, personal como profesional», asegura con orgullo.

Carmelo Felipe Molina llegó a Valleseco en el año 1980, «después de haber terminado la licenciatura en el año 1979, con mis 25 años de edad, y con especial recuerdo para el Dr Alberto Torret hijo de toda una saga familiar de médicos que ejercieron en este municipio durante casi 50 años, habiendo dejado huella profunda en los pacientes y habitantes de este municipio, producto de su profesionalidad y compromiso social», recuerda.

Después de cuarenta años dedicados como médico de Atención Primaria, las anécdotas son miles, pero Felipe Molina se queda con un episodio para el recuerdo.

«En los tiempos de los años 80 eran difíciles para empezar una actividad laboral, era harto difícil trabajar en el sistema público, y por entonces había que reinventarse, y solo para poner en marcha y, empezar una actividad privada hubo que pedir un crédito al banco, por valor de 600 euros, para adquirir el fonendoscopio, tensiómetro, mesas y sillas, otoscopio y maletín de urgencias, para trabajar mucho de los días hasta 24 horas, en aras de salir adelante», rememora.

Cuarenta años dedicados al cuidado de los que más lo necesitaban y que llegado el momento de decir adiós, siempre queda la nostalgia y como no, el merecido homenaje.