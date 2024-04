Francisco Miguel Santana: «La fresa muere en tres años si el Gobierno no la protege»

Francisco Miguel Santana Martín estalla contra la realidad que están viviendo los agricultores en Canarias. Lleva en el sector más de 20 años, en los que ha sido el productor del 80% de la fresa en el Archipiélago, distribuyendo para Mercadona. Actualmente, es gerente y dueño de la explotación fresas Ylenia.

¿Cómo se inicia en el cultivo de la fresa?

Nací sin padre, y mi madre arrancó en el 92 con mi hermano mayor para fundar la empresa Manuel Santana Martín. A partir de ahí, sobre el 2002, creé otra, Fruta La Cruz para proveer a Mercadona. Trabajé para ellos hasta 2010 y a partir de ahí tuve un percance y tuve que asociarme con un productor de Huelva muy fuerte. Así creamos Fresón Isleño. Actualmente no pertenezco a esa empresa, me fui de Mercadona y hoy trabajo con la sociedad Fresas Ylenia, que viene del nombre de mi hija. Así llevo desde el 2012.

¿Cómo ha evolucionado la producción?

Desde el 2002 hasta 2010 producía mucha fresa para Mercadona, cuando todos sus productos eran de Canarias. Yo ya no apuesto por ninguna superficie, porque están utilizando el producto de Canarias como reclamo, ya que el 80% de la fresa que se come aquí es de fuera de la isla, porque las superficies compran más barato. A mí no me es rentable hacer fresas a una gran superficie, porque presumen del producto canario y después no lo aplican.

¿Cómo ve el futuro de la agricultura en Canarias?

Pésimo, porque mientras no haya apoyo de las grandes superficies y tengan claro que el costo de las fresas es alto y nos paguen lo que vale, la agricultura está abocada a morir. Las grandes superficies solo buscan precios y volumen, y eso en Canarias no sirve. En mi caso tengo instalaciones que valen más de un millón de euros y las tengo paradas.

Francisco Miguel Santana junto a sus fresas / Jose Carlos Guerra

¿Por qué?

Porque hacía mucha fresa para grandes superficies y cuando estás en punta utilizan tu producto de reclamo, no piensan en lo que cuesta, sino en poner la fruta barata y lo sufre el agricultor.

¿Le merece la pena?

No. Me da pena cuando me levanto y veo el almacén con maquinarias que puede costar hasta 80 mil euros inactivas. Ahora estoy trabajando para la restauración, ya que ellos al menos lo pagan y son conscientes de lo mal que lo está pasando el agricultor.

¿No se ha planteado volver a ponerse en funcionamiento?

No creo que vuelva. Llegue a tener el 80% de la fresa de Canarias en el 2012, pero ahora mis hijos tienen sus carreras y yo les aconsejo que no sigan mis pasos.

¿Qué está suponiendo la sequía que sufren las Islas?

La sequía es lo peor que estamos viviendo desde hace dos años para acá. El agua se ha encarecido una barbaridad y tampoco se consigue. Yo en concreto tengo la suerte de disponer de un pozo de agua acta para el consumo, pero los que no lo tienen lo están pasando mal.

¿Qué solución le ve?

A corto plazo no veo, porque el sector en cuestión de cinco años ha ido para atrás. La única solución es que desde el Gobierno se le aplique a esta gente de Huelva y de península un AIEM, que actualmente está al 5% pero es ridículo. Yo lo pondría al 30%. Ellos (el Gobierno) cobrarían la entrada del producto y a nosotros nos pondrían una protección para poder subsistir, porque si esto sigue así, en tres o cuatro años, muere.

¿Hay relevo generacional?

Yo tengo dos hijos jóvenes y no ven atractivo esto. Te levantas a trabajar 10 ó 12 horas sin distinguir fines de semana o festivos, y cuando termina el año no queda dinero para la siguiente campaña. Si ganamos un 10 o 15% a la fruta viviríamos como los reyes, pero el problema es que no se le está ganando ni el 10%.

¿Cree que los agricultores deben tener algún tipo de ayudas?

Sinceramente, el sector está fatal, pero tengo compañeros de otros sectores, como ganaderos, a los que les pasa lo mismo o peor. Hasta hace cuatro años no se vivía mal de la fresa, pero esto no tiene futuro. Es un negocio bonito para el que nació en esto, a mí me enseño mi madre y tengo muy buenos recuerdos, pero ahora no puedes traer a los hijos y enseñarles como hicieron conmigo, porque a los cinco minutos tienes a las administraciones machacándote.

¿Cómo describiría su trayectoria en el sector?

Estuve 20 años bien, hacía una siembra, pero desde hace seis años las administraciones ponen trabas y hay mucha burocracia y eso no vale. Si todo son registros e historias y tú lo único que sabes hacer es fresas, esto no funciona. Entiendo que haya que tener controles, pero no tanto.

¿Cómo ve a sus compañeros?

Yo aquí realmente los conozco a todos, pero empresas que se podrían mantener veo solamente a tres. El resto lo veo mal y no quiero ser negativo, pero quiero mostrar la realidad, porque se está vendiendo que el sector va genial y no es así. La realidad no es la que pintan. Recuerdo recibir ayudas directas hace 15 ó 20 años. Hoy no es así y ahora lo único que se recibe es el POSEI, y yo no lo quiero.

¿Qué opina de la ruta entre Fuerteventura y Tarfaya?

Un desastre. Yo he tenido la suerte de ir a Marruecos a ver cultivos y la parte sanitaria es un desastre, nos van a meter plagas porque no hay controles fronterizos. Hablo de todos los productos, no de fresas y el 80% viene de fuera. No estoy en contra de que venga mercancía de fuera, pero si hay aquí, ¿por qué traerla?

¿Cree que los agricultores y la población en general podría hacer algo para impedirlo?

Somos el último eslabón y los políticos buscan interés económico. Los puestos fronterizos no están en condiciones, si se hicieran las cosas bien sería viable, pero a nosotros nos mata por completo.

¿Cuál es el coste de mantener una finca de fresas?

Cualquier persona que siembre una hectárea está sobre 60 mil euros. La fresa de fuera aquí está haciendo daño entre enero y abril, cuando acaba esa época se retiran, te llaman los grandes para que les suministres y ahí es cuando se marcha el tren.

¿Y las grandes cadenas?

Yo lo dejé no porque no me quieran comprar, sino porque no es rentable. Ellos quieren comprar, pero yo hago números y no me es rentable hacerlas. Yo quiero trabajar, pero no quiero ser el tonto del pueblo porque si no, la próxima campaña, ¿cómo sigo adelante?. El 80% de productores y cooperativas, bajo mi criterio, trabajan con pólizas y dinero prestado de los bancos.

¿Cómo describiría el trabajo del agricultor?

Yo nací en el campo, me gusta. Si la administración se implicara de verdad y no solo cuando llega la prensa, todo sería mejor. Este Gobierno solo se enfoca en sus intereses y no mira hacia la ciudadanía. Hoy en día tienes una empresa para ganar dinero, pero cuando estás continuamente perdiendo porque el sector no permite ganar dinero, nos rendimos. Somos agricultores, pero no tontos. Le estoy hablando de lo que siente mi corazón. Le habla una persona cansada y llevo una época insoportable. Sé que mucha gente se va a ver reflejada aunque no lo cuenten.

