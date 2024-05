Los 25 despedidos de los restaurantes de Puerto Rico: "¿Y se quejan de que sube el paro? El Ayuntamiento se acaba de cargar 50 empleos"

Cincuenta empleados y 25 de ellos despedidos en un día. Todos hablan bien del propietario, Pablo Gómez, de los cinco restaurantes de Puerto Rico, a pie de playa, donde trabajaban y que cesaron la actividad por carecer de licencia municipal de apertura en el Ayuntamiento de Mogán desde hace 50 años. Su actual gestor los dirige hace 30 y desconocía esta situación de ilegalidad administrativa hasta que le cargaron dos sanciones de 45.000 euros por dos de ellos, Gran Canaria y El Pirata. Prefirió cerrar los otros tres el martes pasado Atlanta, Venecia y El Tiburón, y parar a la mitad de la plantilla de un día para otro para evitar más multas. Nadie se explica qué ha pasado en este medio siglo. Rompe un ciclo en el que la empresa ha acogido en sus apartamentos, formado y empleado a migrantes que cumplen 18 años menes, y expresos para su reinserción, por ejemplo. "Se quejan de que sube el paro y el Ayuntamiento se carga 25 de un plumazo".

«Mantengo a mis padres enfermos y a mi hermana y de un día para otro, al paro, por culpa de la alcaldesa de Mogán, no de mi jefe. Nos despidió ella», dijo ayer Acoraida Pérez, una de las 25 despedidas el martes, que vive en Ayagaures y trabajaba desde hace cinco años. «Me quedé sin trabajo. Estoy en shock como todos mis compañeros. Padres y madres de familia y otros que son mayores, a ver quién los contrata ahora . Empezar de cero cuando todo iba bien por un capricho. ¿Sin licencia hace 50 años y ahora lo multan?».

Señala directamente a los responsables municipales «porque además ni responden para dar la documentación que requiere Pablo. Más que un jefe es un compañero. Trabaja más que nadie. Solo pienso en ver ahora cómo saco a la familia adelante». Pérez no entiende nada y asegura que «nos han jodido la vida». Todo este entramado, dice, «ha llegado ya a Europa. Nuestros clientes se han hecho eco y ponen a parir al gobierno en todas las redes».

Pepa Pallarés

Su propietario, Pablo González, gestiona hace 30 años los cinco locales, y desconocía la situación hasta que dos de ellos fueron precintados y le remitieron dos sanciones de 22.500 euros cada una del Ayuntamiento de Mogán por estar en situación «ilegal». Antes de recibir más sanciones, optó por cerrar los otros tres el martes pasado y comunicar el despido directo de la mitad de la plantilla y mantener al otro 50% en lo que intento buscar una solución «.

González tiene claro que «esto no es normal, parece acoso. Remontamos una pandemia manteniendo empleo y ahora esto». Explica que han solicitado al Ayuntamiento de Mogán toda la información necesaria para regularizar la situación y no han respondido». También se presentó con un grupo de empleados al último pleno municipal «y ni eso, no fue ni la alcaldesa. Creo que es la primera vez que falta a un pleno», comentó indignado por una situación que le ha llevado a medicarse. «Estoy que no duermo, toda la vida luchando, acogemos a migrantes mayores de 18 años, los formamos y les damos alojamiento y trabajo», explicó. También esgrime que entre otras actos sociales, se acogen a un programa de reinserción de expresidiarios, a los que también formamos y damos empleo porque nos gusta involucrarnos socialmente. Y todo esto se acaba». Añade que «había orden de derribo de un chiringuito y como ya prescribió, ahí sigue. Solo quiero legalizarlo pero aquí nadie dice nada».

Benaisa Mohamed Bris es el jefe, encargado de los 5 restaurantes hace 12 años. No es de los despedidos, pero le duele lo que ha sucedido «porque nada tiene sentido». Es de Melilla y el dominar el árabe ha servido mucho para colaborare en la inserción de los migrantes que llegan en patera. «Y los menes que acogemos, formamos, damos vivienda y trabajo, ¿Ahora a la calle a robar y vender droga? Hablan de reinserción, no lo he visto. Con nosotros sí, que lo hacemos con expresidiarios también a los que formamos y damos un futuro».

Afirma que González «no tiene culpa. Somos un familia. Se quejan de que sube el paro y el Ayuntamiento se carga de un plumazo 25 puestos de trabajo». Indica que el ayuntamiento «crea empleo para ganarse un voto cuando es el que debe buscar soluciones». Avisó que «en cuatro días se nota el abandono. Vasos rotos, lleno de porquería, casi lloro».

Leticia León, responsable de administración de la sociedad, expresó por su parte que los abogados ya de abogados se encargan de estudiar esta anómala situación y que esperan encontrarla rápido. Los 25 empleados adelantaron sus vacaciones y es el margen de tiempo que tenemos. Anunció que el diputado del común ya estudia la situación y que se manifiestan el lunes delante del ayuntamiento.