El juez archiva la querella contra Narváez y Marichal por el parque empresarial de El Hornillo

El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana ha archivado de forma provisional una querella interpuesta contra la exalcaldesa del municipio, Conchi Narváez, y el que fuera concejal de Urbanismo, Alejandro Marichal, durante el mandato anterior por presunta prevaricación administrativa en el desarrollo del expediente del parque empresarial que el empresario carlos Rial promueve en El Hornillo para construir un parque comercial, una promoción de 319 viviendas, dos colegios y una gasolinera a través de la empresa Sonneland Inversiones S.L.U.

Infografía del futuro parque empresarial de El Hornillo. / LP/DLP

En un auto fechado el pasado 8 de mayo, el juez Julio Luis Wood Rodríguez sobrese la causa al no apreciar la perpetración de los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento privado, expropiación ilegal, desobediencia y oposición al cumplimiento de las resoluciones judiciales que los querellantes, Ricardo Pascual Marina y Montserrat Rodríguez San José, atribuyeron "de manera no demasiado sistemática", según el juez, a los dirigentes públicos y también al exsecretario municipal, Marcelino López, el funcionario Antonio Santana, la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación N1 del Sector 20A El Hornillo 2c-2/3a y el promotor, Carlos Rial.

En su relato, el juez desmonta las acusaciones de los querellantes. Primero, sostiene que sobre la publicación en el Boletín oficial de Canarias del anuncio del proyecto de reparcelación y expropiación en el que se incluye una finca propiedad de los querellantes "no se distinguen indicios de delito" ni en la confección ni en la publicación del mismo.

En el documento, Julio Wood también ve "perfectamente lógico" que las actas del pago del justiprecio a los querellantes se confeccionasen el día anterior al que fueron citados para recibir el justiprecio por la expropiación. No obstante, los denunciantes no acudieron el día en que se les citó para recibir un cheque por valor de 235.780 euros cada uno.

"No es posible derivar responsabilidades penales para ninguno de los investigados sobre el relato de la querella", señala el juez

En la querella, los demandantes también señalan una serie de errores en el expediente administrativo sobre la superficie real de la finca a expropiar, que se hubieran subsanado con la intervención de los querellantes en el procedimiento administrativo. Y sostiene la denuncia que Conchi Narváez, en su condición de alcaldesa, no paralizó el expediente pese a haber sido recusada en varias ocasiones. Aquí, Julio Wood señala que no solo no se señalaba alguna causa legal para la recusación, sino que el expediente administrativo "ya estaba concluido antes de que las recusaciones se presentaran, con lo cual no había procedimiento que paralizar".

Sobre los demás delitos atribuidos por los querellantes, el juez los rechaza porque se señalan sin asignar a uno o varios de los querellados específicamente. Por otro lado, el juez reconoce que ya los querellantes han entrado en la Junta de Compensación y que aunque es cierto que en el expediente han surgido muchos problemas, éstos eran solucionables en las vías administrativas y civil, y así ha sido una vez la Junta de Compensación ha reconocido el derecho de los querellantes desde 2020 que inscribieron su dominio en el Registro de la Propiedad. Así, el juez concluye que "no es posible derivar responsabilidades penales para ninguno de los investigados sobre el relato de la querella".

Con todo, los trámites para desarrollar este parque empresarial y la zona residencial continúan adelante a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el promotor del proyecto contra la sentencia del TSJC que ratificó el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria que el 2021 anuló los proyectos de reparcelación, expropiación y urbanización aprobados por el gobierno municipal dos años antes al constatar que en el expediente no se tuvieron en cuenta las disputas por la titularidad de las parcelas.