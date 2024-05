El novio de la «dama verde»

De la localidad de Firgas al Círculo Polar Ártico. Así han transcurrido buena parte de las últimas décadas del grancanario Juan Ramón Rodríguez Sosa, un apasionado de la astronomía y la fotografía que viaja desde hace unos años hasta los confines del norte de Europa para captar con su cámara las espectaculares auroras boreales. Este jubilado, llegado recientemente de la ciudad sueca de Kiruna en la que es su décima primera expedición buscando retratar dichos fenómenos luminiscentes, admite haberse enamorado de la que él denomina «su dama verde» por el color predominante en aquellas maravillas de la naturaleza a las cuales, como si de un novio fiel se tratase, visita con frecuencia.

El grancanario en el el Hotel de Hielo. | | EL COLECCIONISTA DE INSTANTES / Miguel Ayala

«Mi afición a observar el cielo me llevo a iniciarme en la fotografía de auroras boreales o Luces del Norte», cuenta Rodríguez Sosa quien cada año se desplaza al Círculo Polar Ártico europeo para, «si los dioses nórdicos Thor y Odín, muy celosos a la hora de compartir» semejante espectáculo, dice, capturar a través de su objetivo ese singular portento atmosférico.

Juan Ramón Rodríguez junto a su cámara con una aurora boreal de fondo. | | EL COLECCIONISTA DE INSTANTES / Miguel Ayala

Kiruna, en la Laponia sueca, fue el escenario donde El Coleccionista de Instantes, nombre que emplea el grancanario en las redes sociales y su canal de YouTube, volvía en 2024 a intimar, cámara mediante, con su amada dama verde.

Juan Ramón Rodríguez Sosa sobre un trineo en la zona de Kiruna. | | EL COLECCIONISTA DE INSTANTES / Miguel Ayala

«Ella me espera para mostrarse en todo su esplendor», describe Juan Ramón Rodríguez tirando de ese bucólico romanticismo –y alguna dosis de sentido del humor– sin el cual sería difícil entender semejante devoción por las auroras boreales.

Además de Suecia, país que ya visitó en 2014 durante su viaje al Parque Nacional de Abisko, Islandia, Noruega y Finlandia figuran, asimismo, entre los once destinos de este cazador grancanario de Luces del Norte.

Rodríguez Sosa explica que «siempre viajo en invierno, mejor durante febrero o marzo, porque me encanta la nieve y el frío. ¡Con buena ropa de abrigo se pasa bien! Suelo desplazarme solo pues son viajes duros y así nadie me aguanta ni yo tengo que aguantar a nadie», bromea antes de detallar cómo prepara sus aventuras fotográficas. «Viajo directamente a las principales capitales Nórdicas y desde allí ya me muevo en otro vuelo hasta el destino elegido en el Círculo Polar Ártico. Me gusta alquilar un coche para moverme con libertad y me alojo en campins o en cabañas de precios módicos», dice.

Este aficionado a la fotografía de astronomía confiesa que «siempre» vale la pena llegar hasta esta zona del hemisferio norte «después de recorrer más de 6.000 kilómetros de viaje para disfrutar del extraordinario espectáculo de las auroras boreales además de la actividades durante el día para contemplar los paisajes nevados que son maravilloso», reconoce sobre este nuevo destino que, fotográficamente, en absoluto le defraudó.

De hecho, el viernes 17 de mayo se proyecta a las 18.30 horas en el Museo Élder de Las Palmas de Gran Canaria una selección de imágenes de la undécima expedición de Rodríguez Sosa. «Creo que va a ser muy interesante», dice.

«Vamos a disfrutar de fotografías y vídeos tanto de las auroras, las protagonistas absolutas, como de las actividades realizadas en los alrededores de Kiruna», una ciudad sueca que a día de hoy está siendo reubicada a tres kilómetros de su actual localización porque, debido a las galerías de la mina de hierro horadadas en el subsuelo se está, literalmente, hundiendo. «No duden en venir», invita al público. «La entrada es gratuita y podremos ver los audiovisuales en la pantalla grande» del centro museístico capitalino.

Técnica a -15º C

«No suelo llevar un equipo muy sofisticado», explica El Coleccionista de Instantes sobre el material empleado para fotografiar auroras boreales. «Dos trípodes, dos cámaras réflex, una compacta, bastantes baterías y varias tarjetas para archivar las imágenes, que suelen ser unas cuantas miles», reconoce el grancanario.

«También es imprescindible usar ropa de invierno para soportar las bajas temperaturas, menos 15 grados en esta ocasión», un ambiente gélido que Juan Ramón mitiga echando mano de, confiesa divertido, «una botellita de ron miel» cuyo contenido comparte «con los compañeros del camping».

«Siempre me había interesado la fotografía pero el último empujón para tomármela más en serio fue una cámara Olympus compacta que hace veinte años me regaló mi mujer el día de mi cumpleaños», rememora sobre sus inicios este grancanario.

«Desde ese momento no he parado de hacer cada día fotos que luego comparto en mis redes sociales». Rodríguez Sosa confiesa al respecto que cuando a su esposa «le hablan de mi afición por la fotografía ella siempre responde que mejor me hubiera regalado un microondas. De hecho», añade, «cuando salimos juntos me dice: pero sin cámara».

El Coleccionista de Instantes es, asimismo, un apasionado observador de los cielos de Canarias, que califica entre «los mejores del mundo para contemplar las estrellas y la bóveda celeste».

Advierte, no obstante, que en ese sentido «unas islas están mejores que otras. En Gran Canaria, por ejemplo, hay muchísima contaminación lumínica aunque se está luchando contra ella y en muchos municipios ya disponen de Certificado Star Light. Espero que la situación en unos años mejore para disfrutarlos en su intensidad».

La entrevista con Juan Ramón concluye hablando sobre cuál será el destino de su 12ª expedición: «Ya he estado en todos los países nórdicos; me faltaría Groenlandia pero es un viaje complicado, bastante caro y no para hacerlo solo. Los mejores meses son agosto y septiembre, con menos frío, pero ya se pueden ver las Auroras aunque me gustaría ir en febrero o marzo cuando todo está nevado y congelado», concluye.

Suecia es la máxima productora de hierro –foto del medio– de Europa y Kiruna la ciudad donde se extrae la mayor parte de dicho mineral. Su mina subterránea es la más grande del mundo pero las perforaciones de sus galerías –arriba– están provocado el hundimiento de esa localidad a la cual ha viajado en su XIª expedición fotográfica Rodríguez Sosa. Sobre estas líneas, el nuevo ayuntamiento de Kiruna, a tres kilómetros de su anterior ubicación. |

Suscríbete para seguir leyendo