Los trabajadores de los restaurantes cerrados en Puerto Rico se manifiestan: ¡Queremos soluciones!

Más de 40 trabajadores de los cinco restaurantes cerrados en la playa de Puerto Rico, en Mogán, se han manifestado este lunes por la mañana ante las oficinas municipales del Ayuntamiento de Mogán en Arguineguín para exigir soluciones a la situación de la empresa y su futuro laboral. ¡Alcaldesa, no se esconda, queremos soluciones!, han gritado, megáfono en mano, para lograr revertir la situación y poder volver sus puestos de trabajo.

Trabajadores de los restaurantes de Puerto Rico se manifiestan ante las oficinas municipales de Mogán en Arguineguín. / LP/DLP

El Consistorio ha precintado dos locales, el Gran Canaria y El Pirata, porque no tenían licencia a pesar de llevar abiertos más de 50 años, y su propietario, Pablo González, decidió cerrar otros tres para evitar más sanciones municipales. Ya ha despedido a 25 trabajadores y otros 25 están de vacaciones y los tendrá que despedir a final de mes si no encuentra una solución.

Ataviados con camisetas blancas en las que se podía leer "exigimos justicia" y con pancartas con mensajes como "estamos unidos en la lucha por nuestro trabajo" o "detrás de cada local cerrado hay familias afectadas", los trabajadores y algunos de sus familiares han cargado contra la decisión del Ayuntamiento de cerrar los negocios. Para hacerse escuchar, han tirado de un megáfono para lanzar consignas como "Mencey no ocultes información, que yo sé dónde está" o "preocúpense por la playa de Puerto Rico, que está abandonada, y lo que cobran por las hamacas se lo llevan a otras playas".

El propietario de los restaurantes, Pablo González, ha sido el más crítico contra la gestión municipal y ha acusado al Ayuntamiento de ser una "tiranía". Su intención, explicó, es que la alcaldesa Onalia Bueno lo reciba en una reunión, y si no el siguiente paso será solicitar una reunión al jefe de la Demarcación de Costas, donde ya el pasado viernes presentó la documentación en la que solicita la concesión de las terrazas y la autorización para reformar sus restaurantes.

Ante las declaraciones de la alcaldesa en las que afirma que Costas demolerá sus negocios, el empresario insistió en que eso no será posible puesto que sus restaurantes se encuentra en servidumbre de protección y están registrados a su nombre en el Registro de la Propiedad. Lo único que quiere, afirmó, es la autorización de concesión de las terrazas para poder seguir trabajando como hasta ahora. "No hemos recibido ninguna notificación ni sanción por parte de Costas", afirma, "y entiendo que yo tendría que tener preferencia en la concesión de las terrazas al tener los locales justo ahí; y si no, que Costas se la dé al Ayuntamiento y ellos me la concedan a mi pagando un canon".

Los trabajadores se han mostrado hartos e indignados por la decisión de la Administración local porque lo que está en juego es su puesto de trabajo y su futuro. "Alcaldesa, te dimos el voto en las elecciones y todos nosotros que ahora estamos en la calle queremos que lo solucione ya, urgentemente", exclamó Antonio Álvarez, uno de los empleados, quien aunque hasta ahora trabaja en un local del empresario en Amadores, el pasado 1 de mayo se tenía que haber incorporado en los restaurantes de Puerto Rico.