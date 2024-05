Los zapatos del colegio Juan del Río Ayala que calzan a un orfanato de África

El día de la paz y el carnaval han llevado al CEIP Juan del Río Ayala de Santa Brígida a donar a un orfanato de Ghana una treintena de zapatos y calcetines. Lo harán gracias a los padres de los alumnos y profesorado del colegio, que se han involucrado para hacer posible que África se calce. Este viernes, un responsable del orfanato acudirá al centro educativo a recoger el calzado y a entregar fotografías y cartas de los beneficiarios.

Un libro, el día de la paz, y una tienda de productos africanos. De este modo nació la iniciativa del CEIP Juan del Río Ayala, en Santa Brígida, que jamás imaginaron que una tradición que hacían cada año por esta fecha tan emblemática fuera a llevarles hasta un orfanato de Ghana. Según explica Conchy Martínez, directora del centro y Lidia Herrera, profesora de religión del colegio, cada año en el marco del día de la paz eligen un libro que puedan leer los alumnos, desde preescolar hasta sexto de primaria.

"Me puse a investigar libros y me llamó la atención 'Inseparables'. Me lo compré para ver si era apto a lo que queríamos y vi que tenía a sus espaldas una historia que era digna de contar, y a partir de ahí surgieron las actividades", explica Lidia Herrera. El profesorado del centro llegó a la determinación de leer el libro en clase junto a los alumnos, pero no darles el título, sino que ellos lo adivinaran a través de las características que presentaba, la historia que contaban y los juegos que iban haciendo en el aula. "A los días de lectura se dieron cuenta de que los protagonistas eran dos zapatos", narra la profesora de religión.

La trama de inseparables

La historia en sí trata de una niña que tiene unos zapatos viejos, y a pesar de su desinterés por quitarlos, lo hace y los tira a la basura. Una familia que pasa por el contenedor, decide coger uno de ellos, ya que el otro estaba roto, y deciden enviarlo junto a un calcetín a una niña que solo tenía una pierna, puesto que la otra la había perdido en la guerra. Es en este punto cuando el equipo directivo del centro decide hablar con las familias y ponerse de acuerdo para donar unos zapatos por clase. La iniciativa no pudo ser mejor recibida por los padres, que adquirieron varios pares de zapatos.

Postada de el libro 'Inseparables' / LP/DLP

Después de haber leído el libro, llegaron los carnavales a la isla, y con ellos el proyecto de África, en la que los alumnos se disfrazarían de africanos. "Buscamos una tienda que se dedicara a vender productos de este continente y llegamos a Arucas, a una tienda que se llama Ama Obroni", explica Conchy Martínez. Al llegar a la tienda, la dueña del local les explicó que todo lo que veían eran productos que se fabricaban en Ghana, ella los vende y los beneficios los destina al orfanato del país. "En ese momento se nos encendió la bombilla, le comentamos nuestro proyecto de la paz y le preguntamos si recogían ropa y zapatos, a lo que nos contestó que sí", narran las docentes.

De Santa Brígida a África

Durante estos meses, el CEIP Juan del Río Ayala ha estado en contacto directo con la dueña de la tienda, y este viernes, los zapatos viajarán hasta el continente africano con destino al orfanato de Ghana. Lo hará junto a un directivo del centro, que vendrá a buscarlos junto a las cartas que los alumnos han escrito a los destinatarios. El directivo del orfanato visitará el centro educativo, y no lo hará con las manos vacías, pues traerá cartas con fotos de los niños que, con mucha ilusión, esperan sus zapatos nuevos.

Una de las cartas que acompaña a los zapatos / LP/DLP

Un proyecto que va más allá y que no solo ha implicado a padres y alumnos, sino a toda la comunidad educativa, pues mientras que los padres y profesores se han encargado de los zapatos, el personal de limpieza y del comedor han puesto su granito de arena comprando los calcetines para el calzado. Por su parte, las chicas del proyecto Yotis han acordado enviar a este orfanato peluches de apego para los niños. De este modo, este 17 de mayo no será un día cualquiera ni en este colegio de Santa Brígida, ni en el orfanato de Ghana, porque el calendario marcará la fecha en la que más de 300 alumnos se vistieron de solidaridad impulsados por un equipo directivo que siempre tuvo entre ceja y ceja ayudar y hacer felices a los demás.

"Les hemos enseñado a compartir con el que no tiene, transmitiendo que una cosa que a nosotros no nos sirve, para otra persona puede suponer mucho", comentan Conchy Martínez y Lidia Herrera. Una de las cosas que más llamó la atención a los pequeños, tal y como explican las docentes, es el hecho de que un solo zapato pudiera servirle a alguien. Una iniciativa en la que no solo han aprendido los alumnos, sino también los profesores. "Ellos siempre enseñan cosas que nosotros no llegamos a ver, y entre todos hemos aprendido otras realidades", señalan con orgullo.

