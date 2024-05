Los cuatro partidos de la oposición de Guía se plantan y se niegan a asistir a los plenos por "el oscurantismo del alcalde"

Las formaciones políticas en la oposición del Ayuntamiento de Santa María de Guía, compuestas por Unidos por Gran Canarias, Ahora Guía, Partido Popular y Coalición Canaria han decidido unirse para "impulsar una serie de iniciativas destinadas a mejorar el municipio". Esta unión responde a "un compromiso compartido de trabajar exclusivamente por el interés general de la comunidad".

En la mañana de este martes, 14 de mayo, había un pleno en el citado municipio del noroeste de Gran Canaria, al cual no ha acudido el bloque de la oposición a modo de protesta.

Como medida de protesta contra la gestión que consideran desfavorable y la "política autoritaria" del actual alcalde, Pedro Rodríguez, han acordado abstenerse de asistir a las sesiones Plenarias del Ayuntamiento hasta que se respeten sus derechos y se proteja su labor.

Este grupo de oposición representa el 50,31% (4.144 votos) de los sufragios emitidos en las últimas elecciones locales, superando el 47,27% (3.894 votos) obtenido por el bloque gobernante (Juntos por Guía-NC y PSOE). Estos resultados reflejan el "deseo de una mayoría de la ciudadanía de Guía por un cambio político en 2023", lo cual legitima a estas formaciones a defender los intereses del pueblo y a fomentar "una participación política más normalizada y transparente, alejada de la crispación y el autoritarismo" que, según alegan, caracteriza al actual gobierno municipal.

Las formaciones políticas han manifestado que su retirada de las sesiones plenarias también busca "evitar contribuir a una imagen antidemocrática del ayuntamiento y a la toma de decisiones gubernamentales que no cuentan con el consenso de la ciudadanía", muchas de las cuales han sido criticadas por no satisfacer a la mayoría, en particular, las políticas de endeudamiento.

Además, han expresado su intención de trabajar conjuntamente, ahora más que nunca, para "revertir la situación actual y garantizar que se atiendan los derechos de los vecinos y vecinas de Guía de Gran Canaria".