Puertos Canarios niega a la cementera la prórroga sobre el puerto de Santa Águeda

Un informe de Puertos Canarios rechaza la continuidad de la fábrica cementera sobre el puerto de Santa Águeda. El gerente del ente público, dependiente de la consejería regional de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, José Gilberto Moreno, ha firmado un documento desfavorable a la posibilidad de prórroga que en marzo de 2021 solicitó Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) para continuar manteniendo su actividad industrial sobre el muelle por otros 25 años. El informe, del que este martes tomó conocimiento el Consejo de Administración de Puertos Canarios, llega siete meses después de que el ente público suspendiese de forma cautelar en octubre la tramitación del expediente de concesión de prórroga, que llevaba en marcha un año desde que el 28 de octubre de 2022 se extinguiese la autorización anterior. Con aquella decisión, la concesión se declaró en precario. Ahora, Puertos Canarios abre un período de audiencia de 15 días para que Ceisa pueda presentar sus alegaciones, que posteriormente se incorporarán al expediente y se elevará al Consejo de Administración de Puertos Canarios, que será el órgano que tome la decisión definitiva sobre el futuro del puerto, si industrial o deportivo, tan y como recoge el PIO de Gran Canaria.

El consejero Pablo Rodríguez durante la rueda de prensa, este martes. / LP/DLP

En una rueda de prensa celebrada este martes tras la reunión del Consejo de Administración de Puertos Canarios, el consejero y presidente del ente público, Pablo Rodríguez, explicó que, frente al argumento de la cementera de que la concesión portuaria y minera sobre la cantera de San José están vinculadas, el informe firmado por José Gilberto Moreno mantiene que esos dos permisos no están relacionados. "Los años de inicios de las dos concesiones son distintos, por tanto es imposible que estén vinculadas pues se aprobaron de forma separada una mucho antes que la otra", señala Rodríguez, "y además en el título de la concesión portuaria [de 1972] y en el de la concesión minera [de 1978] no hay vinculación alguna, es decir, ni cuando se otorga la concesión minera ni cuando cuando se prorroga la misma se hace referencia alguna a la concesión portuaria y lo mismo pasa con la concesión portuaria", sostuvo. "Es más", prosiguió, "la propia propiedad de la cementera ha dicho que aunque se queden sin concesión pueden seguir trabajando en la fábrica, por tanto es la prueba evidente de que no necesitan de una concesión para poder seguir trabajando con la otra".

Con este informe el Gobierno pretende "cerrar el expediente" que lleva más de dos años abierto y "dar garantías y cobertura a las circunstancias legales que establece ese puerto". Rodríguez señaló que una vez finalizada la concesión industrial, en octubre de 2022, el propio Plan de Ordenación Insular (PIO) de Gran Canaria recoge que el puerto de Santa Águeda tendrá un uso deportivo. "Nosotros no planificamos ni ordenamos, solo decimos que sobre esa concesión ya no cabe prórroga y el puerto tendrá el uso que el PIO establece", manifestó el consejero. "el uso industrial es una excepcionalidad en nuestros puertos canarios".