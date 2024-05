Un tiktoker pide perdón tras sacarse una foto en las Dunas de Maspalomas y armarla en redes

Un usuario de la red social Tiktok pidió disculpas tras exponener una foto que se había sacado en las Dunas de Maspalomas, en Gran Canaria, un espacio natural que, además, está protegido. El vídeo, en el que habla de que la zona es "impactante de lo bonita que es porque parece un desierto que está al lado de la playa", acumuló diferentes reacciones por parte de la audiencia. El tiktoker, tras mostrar la fotografía que se había hecho, mencionó que "lo mejor" es que no había nadie en las Dunas, por lo que "eran todas para nosotros".

A esto, muchos de los comentarios respondieron diciendo cosas como "las Dunas no se pisan", "si no había nadie no se te ocurrió pensar que por algo sería, las Dunas están protegidas" o "son bonitas, pero por favor míralas desde fuera, se las están cargando".

LP/DLP

Las disculpas

Tras los comentarios recibidios, el usuario publicó otro vídeo en el que se disculpaba: "No sabía que era un espacio protegido y si había un cartel yo no lo vi". Reconoció que sí había un camino con cuerdas, pero "pregunté si se podía pasar y me dijeron que sí". Sin embargo, recalcó que, si hubiese sabido que era una zona protegida, no hubiese acudido porque, "además de que no me hubiese arriesgado a que me multasen, respeto muchos los espacios protegidos".

Ante esto, las reacciones de la audiencia fueron muy variadas. Algunas personas reconocieron no saber que las Dunas de Maspalomas eran un lugar que estaba protegido. Otros, valoraron la actuación del chico dejando mensajes de agradecimiento: "Gracias, valoro tu arrepentimiento, es de sabios rectificar. Vuelve cuando quieras", "muchas gracias por el respeto a nuestras Islas, ojalá todos respetaran igual" o "tranquilo, chacho, te perdonamos".

Finalmente, el joven hizo especial hincapié en "lo maravillosa que es la isla de Gran Canaria y su gente" y en la importancia de respertar estas zonas: "Hago el vídeo para que nadie cometa el mismo error que yo".

😉 Muchas gracias.