"El voluntariado es tan gratificante, que te da alas"

En un mundo donde la geopolítica se encuentra en un punto de inflexión, donde se trabaja con poco margen de previsión, donde hay que lidiar en escenarios con mayor polarización social, menos consensos y más decisiones unilaterales, las organizaciones sin ánimo de lucro se convierten en la única luz de esperanza, para los colectivos que más sufren.

“Lograr mantenerse firme ante estos cambios durante los últimos cinco lustros, es el único secreto que ha permitido consolidar un proyecto que comenzó entre un grupo de amigos deseosos de ayudar a aliviar las penurias alimentarias que familias grancanarias estaban sufriendo”. Pedro Llorca Llinares comenzó como voluntario. Su gran compromiso le valió el respeto de sus compañeros que apoyaron su posterior designación como presidente del BALP. Actualmente ocupa también la presidencia de la Federación Española de Bancos de Alimentos que coordina la labor de 54 entidades repartidas por toda España, buscando y gestionando la recepción de ayudas.

¿Ha revertido el hambre desde la fundación del BALPA?

La pobreza es un núcleo duro, muy difícil de erradicar en las sociedades de hoy en día. Afortunadamente, con la implantación de los Bancos de Alimentos, muchas familias se han visto respaldadas y reconocidas para recibir ayudas. El derecho a una alimentación digna, es uno de los principios fundamentales de los derechos humanos y en ello estamos trabajando.

¿Cómo valora el papel de los voluntarios?

Ellos son el milagro de los Bancos de Alimentos. A veces hemos comentado con compañeros que parece imposible que la llamita que encendió una persona en Estados Unidos en los años 60, siga encendida. Gracias a su amplia visión, ahora tenemos un incendio de solidaridad en todo el mundo, ayudando a los que no tienen nada que llevar a la mesa.

¿Cuesta encontrar solidaridad en estos tiempo tan convulsos?

Cuando hay un enemigo común a muchas personas, la solidaridad crece. El hambre o la desigualdad social hay que combatirla en muchas sociedades de este planeta y eso lo vemos a diario en los medios de comunicación. Hay situaciones muy duras y afortunadamente, nuestro país no es de los peores. Recuerdo una entrevista a un señor de avanzada edad que durante la caída del telón de acero a finales de los ochenta, le preguntaron si vivía mejor antes o después de esa importante efeméride. Él se limitó a contestar que el reto común que se presentaba a las dos Alemanias, iba a ser la lucha contra las desigualdades.

¿Cuál es el perfil del demandante de ayuda alimentaria?

A lo largo de mi vida como voluntario he visto que hay varias comunidades autónomas que lamentablemente repiten en los primeros puestos del ranking de pobreza: Andalucía, Canarias y Extremadura. Tenemos que revertir esta situación de desventaja económica, para crear oportunidades. Me preocupa la formación de las personas, porque sin ella, difícilmente se puede sobrevivir dignamente. Es importante para los que se encuentran en el umbral de la pobreza, darse cuenta que mejorando día a día, se consigue esa seguridad que te permite seguir avanzando y escapar del riesgo de exclusión. No hay nada más gratificante que vivir gracias a tu conocimiento y trabajo.

¿Supone mucho esfuerzo preservar la misión de esta organización sin ánimo de lucro y aconfesional?

Nosotros lo tenemos impreso en nuestro ADN: siempre hemos defendido que somos aconfesionales y apolíticos por lo tanto, todos los que vienen como voluntarios, pueden tener su ideología política y creencias, pero el respeto es indispensable para tener una convivencia tranquila. Aquí no se discrimina y en cualquier caso, lo que sí permitimos es que cada uno defiende a su equipo de futbol. Somos como la cara oculta de la luna, porque el beneficiario no conoce realmente al voluntario que está en las instalaciones del BALP trabajando, para que los alimentos le lleguen a través de las entidades de reparto.

"El ser humano tiene la capacidad y el coraje para salir de situaciones difíciles, aunque su entorno no acompañe"

¿Cómo es un día cualquiera en el Banco de Alimentos de Las Palmas?

Hace unos meses hicimos unas jornadas de puertas abiertas, porque somos transparentes y queremos que las personas visualicen nuestro trabajo. Tuvimos muy buena respuesta. Uno de los grandes valores de los voluntarios, es que estamos aquí por convicción propia. Yo creo que es la manera de tener una sociedad más justa, generosa y de esta forma, es difícil que la solidaridad muera. A partir de aquí, cada uno aporta sus conocimientos en el área que se vea más capacitado porque funcionamos como una empresa. Tenemos departamento de logística, administración, relaciones con empresas y con las entidades educativas. El trabajo de cada día está centrado en la recepción de las ayudas, la distribución de las mismas a través de las entidades que las reparten y concienciar a la sociedad de que su participación es clave para seguir existiendo.

¿Qué tiene el voluntariado que engancha tanto?

El proyecto de los bancos de alimentos es tan hermoso que te atrapa. Cuando logras superar los retos que se presentan a diario, la satisfacción es tan grande, que se convierte en algo realmente adictivo. Llegas a casa con tal subidón, que la mejor forma de definirlo es tomando como referencia el eslogan de una conocida bebida isotónica: el voluntariado es tan gratificante, que te da alas.

¿Cuál es el momento que más le ha impactado desde que comenzó en esta organización?

Cuando llegó la pandemia se presentó una situación muy dura. La mayoría de nosotros somos personas mayores y el miedo a caer enfermos fue angustioso. Pero gracias a la increíble respuesta que tuvimos por parte de muchas empresas de distribución y hostelería, pudimos afrontar esos duros momentos. Pero ahora, lo que me parece aún más duro, es la terrible situación de hambruna que se está viviendo en Gaza. Parece mentira que estemos metidos en esta espiral de violencia, cuyas consecuencias siempre le toca asumir a la población civil.

¿Cuáles son los requisitos para formar parte de esta familia?

La voluntad y sobre todo predisposición. Hay que venir con el corazoncito abierto para lograr implicarse. Aquí hemos visto cómo la vida también golpea a personas acomodadas que terminan pidiendo ayuda para comer. Y vuelvo a repetir que sin formación, la pobreza se cronifica. El ser humano tiene la capacidad y el coraje para salir de situaciones difíciles, aunque su entorno no acompañe. En el BALP también formamos a las personas que quieren salir de esta situación de exclusión, y en nuestro departamento de entidades educativas, el objetivo es concienciar a las nuevas generaciones que es necesario controlar el despilfarro y que son la esperanza para afrontar las desigualdades del futuro.

Voluntarios del Banco de Alimentos de Las Palmas, en el Colegio Tarahales. / LP/DLP

¿Qué destacaría de las instituciones y empresas que prestan ayuda al BALP?

Es increíble cuando tocas su puerta y te encuentras situaciones con empresas que no te conocen de nada, pero creen en el proyecto y se vuelcan contigo. Hay otras que ni siquiera te piden justificación o Fundaciones que se han convertido en un gran soporte para dotar de infraestructura nuestras instalaciones.

¿Cómo se logra sobrevivir en una sociedad con tanta desigualdad?

Pues estando atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. El hambre desafortunadamente, siempre va a existir y si miramos a un lado cuando percibimos esta injusticia, no avanzaremos. Hay que buscar soluciones y estas parten, como vengo repitiendo a lo largo de esta entrevista, formando a las personas.

Intente definir estos 25 años del BALP en pocas palabras.

Solidaridad y alegría.

"Estamos trabajando en un acto conmemorativo donde queremos agradecer a los voluntarios, su esfuerzo y dedicación"

¿Cuáles son los actos previstos para conmemorar este 25 aniversario?

Estamos trabajando en un acto conmemorativo donde queremos agradecer a los voluntarios, su esfuerzo y dedicación. A las entidades beneficiarias su ayuda a distribuir alimentos. A los centros educativos su colaboración en la difusión del mensaje de solidaridad entre sus alumnos, a las empresas su compromiso y en general, a toda la sociedad canaria representada por los políticos que ella ha elegido. Será en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el próximo 28 de junio a las 18:30 y se está organizando gracias a la labor altruista de un grupo de voluntarios, hecho que me llena de satisfacción y orgullo.

¿Qué balance hace de este casi primer semestre del 2024?

Este 2024 ha comenzado en general muy convulso y también lo ha sido en los Bancos de Alimentos: desde el 2007 hasta el año pasado, gestionábamos el Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD) para compra de alimentos de primera necesidad. El modelo ha cambiado totalmente y ahora, a través del Fondo Social Europeo Plus, se repartirán tarjetas monedero para que las familias adquieran directamente los alimentos, en los supermercados a precio de lineal.

Ya hemos avisado que este nuevo procedimiento solo atenderá a un 15% de las familias demandantes. Tenemos ante nosotros el difícil reto ayudar al resto que conforma este colectivo, sin la importante remesa que recibíamos de la FEAD. Pero esto también forma parte del voluntariado: afrontar grandes retos e intentar llevarlos a buen puerto. Vamos a ver si conseguimos adaptar estos cambios de la mejor manera posible y con la ayuda de las Administraciones Públicas. Lo positivo de los voluntariados es que los retos nos estimulan y gratifican a partes iguales.