Un total de 86 desempleados preferentemente pertenecientes a colectivos de difícil inserción, han sido contratados durante 9 meses a través del primer plan de empleo financiado por la Mancomunidad del Sureste y el Cabildo grancanario destinado a limpiar los despojos en los que se han convertido los invernaderos en los alrededores del aeropuerto de Gran Canaria, que durante más de 30 años han sido la primera imagen, hoy esperpéntica, que ven hasta el 90% de los viajeros que llegan a la isla por el aeropuerto.

86 parados contra los invernaderos / P.P.

Lo presentó ayer el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y otras autoridades insulares y municipales, en las instalaciones de la corporación en Arinaga.

Los trabajos del primer Plan de Empleo de Adecentamiento y Mejora del Entorno Aeropuerto-Zona Sur Turística 2023, que ha sufrido un retraso de dos años por cuestiones técnicas, los cofinancia el Cabildo de Gran Canaria, con el 93% de la inversión y la Mancomunidad, con el 7% restante.

Se iniciaron hace unos días en Agüimes, municipio que tiene tres focos de actuación para eliminar los restos de invernaderos. La entrada a la playa de Arinaga, alrededores de la Montaña de Arinaga, y un tercero en la playa de Vargas. Abarcan una extensión de 30 hectáreas de las 45 que precisará la limpieza de restos en el plan de choque cuando se ponga en marcha un segundo plan, por la misma cuantía, para adecentar los entornos de Santa Lucía e Ingenio, municipios que completan la Mancomunidad del Sureste. Morales destacó que este plan genera «rentabilidad social, económica y medioambiental» y añadió que «se trata de recuperar un espacio muy deteriorado y que se irán incorporando a las nuevas actividades económicas».

Cursos

Destacó que «los colectivos de difícil inserción necesitan un esfuerzo de las instituciones y nosotros lo estamos haciendo, tanto para mayores de 45 años como para jóvenes». Este plan especial proporcionará a los 86 empleados formación mediante cursos de prevención de riesgos laborales, manipulador fitosanitario, manipulador de alimentos, competencias digitales básicas y operaciones básicas de jardinería, «que les permitirán mejorar su empleabilidad en el futuro», aclaró.

El consejero insular Juan Díaz destacó por su parte que la iniciativa «responde a una demanda social de hace más de 30 años acerca de un espacio que es la entrada a Gran Canaria», y evaluó que «puede ser un 90% las personas que llegan a la isla por avión y lo primero que ve es este espacio, que está en muy malas condiciones».

Se refirió a la protección del medioambiente, ya que, «en esos espacios, hay una gran cantidad de plásticos que generan una enorme contaminación en tierra y mar». Expuso que su área ha asignado un presupuesto de 1,8 millones para cofinanciar los trabajos este 2024 «y otra cantidad similar para el que será el próximo plan de empleo, con el que todo el terreno quedará culminado y en condiciones dignas».

El plan, por el que el Cabildo de Gran Canaria aporta el 93% del coste y la Mancomunidad el 7% restante, se enmarcan en el Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo para la coordinación y ejecución de programas propios de políticas activas de empleo de la isla de Gran Canaria.

Arístides Rodríguez es uno de los 86 desempleados que se han podido acoger al plan. Todo un ejemplo. Lleva 18 meses en paro y destacó que ha pasado por un duro proceso en su vida, como padecer un cáncer. Solo le quedan nueve meses para su jubilación, «y con este contrato no solo podré lograrlo, sino también mantener la mente ocupada y no pensar en lo malo que he sufrido». Destaca que su nieto, de tan solo 16 meses, ha sido su gran ayuda en este tiempo , «mi salvador», como él mismo define al pequeño. Ahora, con este contrato «trabajo con una cuadrilla a la que describió como «impresionante», con la que desde hace unos días trabaja en la limpieza de los vertederos junto a la carretera de acceso a playa de Arinaga.