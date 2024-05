Gran Canaria genera 746.000 toneladas de residuos y el año pasado recicló el 36%

Los dos ecoparques de Gran Canaria, el Norte de Salto del Negro y el Sur de Juan Grande, recibieron 746.939 toneladas de residuos durante el año 2023, de las que 422.345 toneladas fueron depositadas por los servicios de recogida de basura de los 21 ayuntamientos de la isla y 324.594 por los particulares, según los datos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, que también revelan que el reciclaje aumentó en cinco puntos respecto a 2022, del 31% al 36%, pero aún lejos del objetivo del 55% exigido por la Unión Europea para el próximo año 2025.

La generación de residuos en Gran Canaria se ha mantenido estable en los últimos años, con cerca de 800.000 toneladas en cada ejercicio, pues a los restos que llegan a los vertederos hay que sumar el vidrio, plástico, papel o cartón que gestionan operadores privados con los que el Gobierno de Canarias y el Cabildo han formalizado convenios de colaboración para su reciclaje.

Según cifras de Ecoembes conocidas esta semana, en toda Canarias se reciclan 83.404 toneladas de este tipo de envases. También hay residuos de los Puntos Limpios, como pilas o aparatos electrónicos, que no acaban en los dos ecoparques.

Agaete y Mogán encabezan el ranking de reciclaje entre los 21 municipios de la Isla

Respecto a 2022, el año pasado disminuyeron en un 2,62% los residuos municipales , mientras que los de particulares aumentaron en un 11,49% según las estadísticas del área de Medio Ambiente del Cabildo. Por municipios, existe cierta proporción entre las toneladas generadas y la población residente, pero no en todos se recicla por igual. Así, en envases ligeros destacan en los primeros lugares Agaete, Moya y Firgas. En papel y cartón sobresalen Agaete, Mogán y Valsequillo. Y en recipientes de vidrio los dos turísticos, Mogán y San Bartolomé de Tirajana, seguidos de Agaete.

En las administraciones grancanarias existe unanimidad al considerar que la gestión de los residuos es una de los principales retos de la Isla en un futuro inmediato, pues los ecoparques del Norte y del Sur están cerca de la colmatación y aún no hay un acuerdo entre el Cabildo y los ayuntamientos para ubicar un tercer complejo medioambiental cuando se tenga que cerrar el de la capital. El recién aprobado Plan de Ordenación Insular (PIO) de Gran Canaria recoge como alternativa la posibilidad de ampliar el vertedero de Juan Grande hacia el norte, pero eso tampoco resuelve el problema a largo plazo y cuenta de antemano con el rechazo de los núcleos de población más cercanos.

Se han barajado varios lugares para instalar ese tercer depósito insular de residuos e incluso se ha planteado crear ecoparques de menor tamaño en las distintas comarcas de la isla, pero nadie quiere tener un vertedero al lado de su casa y la decisión política se ha ido retrasando al mismo ritmo que se van llenando los vasos de vertido de Salto del Negro y Juan Grande

La solución, según sostiene Elisa Monzón, actual directora insular de Medio Ambiente en el gobierno de Antonio Morales y anteriormente jefa del Servicio de Residuos del Cabildo, es generar menos residuos domiciliarios mediante un consumo más responsable y sostenible, por un lado, y aumentar el reciclaje hasta los porcentajes recomendados por la Unión Europea, pues el territorio de la isla es reducido.

Ante la colmatación y la proximidad de las fechas de cierre obligatorio, la propuesta del Cabildo al Gobierno de Canarias es aprovechar al máximo los dos ecoparques para alargar la vida útil de los vasos de vertido, pero aún se está a la espera de una respuesta. La autorización en el Norte expira en 2025 y en el Sur no hay límite, por lo que la idea es jugar con los dos en las entradas de residuos para priorizar que el vertedero del Salto del Negro se clausure antes por estar cerca de zonas residenciales.

Cierre de vertederos

«Se cerrará lo antes posible, pero hay que rentabilizar al máximo la capacidad de vertido de todos los ecoparques del Archipiélago por la escasez de territorio que hay para nuevas instalaciones», propone Elisa Monzón, quien recuerda que una posible ampliación de Juan Grande, en el caso de que así se decidiera finalmente, llevaría una larga tramitación por los informes de impacto ambiental y las consultas a los ayuntamientos.

De los residuos recogidos por los ayuntamientos, 189.910 toneladas se depositaron en el ecoparque Norte y 174.902 toneladas en el Sur. Otras 16.515 toneladas se entregaron en la planta de transferencia de Santa María de Guía, una instalación que funciona como fase intermedia al tratamiento, donde se compacta la basura y se reduce su volumen para un traslado más efectivo a los vasos de vertido. Por último, 41.016 toneladas de envases ligeros llegaron a la planta de selección y clasificación del Salto del Negro.

Los restos recogidos por los 21 ayuntamientos se dividen en 16 categorías y la mayor cantidad de ellos, 338.261 toneladas, se denominan mezcla de residuos municipales, con cantidades similares en ambos vertederos. Le siguen, por peso, los llamados residuos voluminosos (15.760 toneladas), envases de vidrio (15.209), envases mezclados ( 13.209), papel y cartón (12.668), biodegradables (9.139), lodos de tratamiento de aguas residuales urbanas (6.793), tierra y piedras (4.582), limpieza viaria (3,805) y residuos de mercados (1.232).

Zona del vaso de vertido el ecoparque Norte de Salto del Negro / Andrés Cruz

Las restantes categorías municipales ya se contabilizan por debajo de las mil toneladas: residuos cuya recogida y eliminación no es no es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones (922), biodegradables de cocinas y restaurantes (723), de cribado (61), de desarenado (38), otros no biodegradables (4,6) y pintura y barnices que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas ((1,6).

Los residuos depositados por empresas y particulares en los dos ecoparques, que sumaron el año pasado esas 324.594 toneladas, se dividen en 32 categorías, el doble que las basuras entregadas por los ayuntamientos, y las principales fueron las de tierra y piedras (135.284 toneladas), lodos de tratamiento de aguas (66.568), mezcla de residuos municipales (36.741), otros procedentes de tratamientos mecánicos (30.749), biodegradables (14.959), voluminosos (13.122), no peligrosos mezclados previamente (5.457) y mezclados de construcción y demolición (4.850).

Respecto al año 2022, en los residuos entregados por los ayuntamientos subieron de forma espectacular los biodegradables de cocinas y restaurantes (307%), los no infecciosos (98%) y los de cribado (68%). Las demás categorías se redujeron y no hubo entregas en la de envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminadas por ellas.

En los residuos depositados por empresas y particulares crecieron los no especificados en otra categoría (1.596%), los de limpieza de alcantarillas (147%), mezclados (53%), tierra y piedras (51%) y maderas (32%).

Recuperación

En el año 2023 se recuperaron 31.098 toneladas de residuos, 20.807 toneladas en Salto del Negro y 10.290 toneladas en Juan Grande. En conjunto, según los datos de la consejería insular que dirige Raúl García Brink, se recuperaron 4.182 toneladas de papel y cartón, 4.796 de metales férreos, 1.458 de metales no férreos, 17.636 de plástico y caucho, 2.913 de vidrio y 111 de equipos eléctricos.

Respecto a 2022 hubo un descenso del 29,6% en la recuperación de residuos, pues ese año la cifra fue de 44.208 toneladas. El descenso fue del 100% tierra y piedras, del 12% en papel y cartón, y de una media del 12% en metales, mientras que subió 1,7% en plástico y caucho, un 6% en vidrio y un 25% en material electrónico.

En los ocho puntos limpios de la isla (El Sebadal, El Batán, Las Rubiesas-Telde, Vecindario, Maspalomas, Llano Alegre-Guía, Cardones y La Aldea) se recuperaron 29.296 toneladas de residuos, 1.309 toneladas más que el año anterior. Ese volumen ha ido creciendo de forma continua en la última década, desde las 7.553 toneladas del año 2015 hasta las casi 30.000 de la actualidad, con un ligero descenso en 2020 por la pandemia.

En las 23 categorías de residuos recuperados en esos puntos limpios sobresalen los mezclados de construcción (19.388 toneladas el año pasado), seguidos de los voluminosos (7.788), equipos electrónicos (420), biodegradables (389), papel y cartón (360), y equipos desechados que contienen cloroflurocarbonos (157).

Crece la producción de energía eléctrica y de compostaje en Salto del Negro y Juan Grande

El resto que elementos recuperados en esos ocho puntos, en menor cuantía, son tóner de impresión, material fotográfico que contiene plata, aceites de motores, envases mezclados, vidrios, sustancias peligrosas, neumáticos, tapones de plástico, ropa, tubos fluorescentes, aceites y grasas comestibles, pinturas, baterías o cápsulas de café.

En el ecoparque Sur se produjeron el año pasado 1.010 toneladas de compost a partir de los residuos recibidos. Desde que se puso en marcha ese proceso de transformación, en 2018, ya suman 5.270 toneladas de tierras de compostaje. El otro aprovechamiento de la basura que se recibe en los ecoparques es la producción de energía eléctrica, que en 2023 fue de 6,16 millones de kilovatios, 4,31 millones en el Salto del Negro y 1,85 en Juan Grande.

Instalaciones del complejo medioambiental de Juan Grande. / LP/DLP

Los residuos municipales y particulares que no se pueden aprovechar en las distintas plantas de recuperación de los ecoparques son los que acaban en los vertederos. Se denominan «rechazos» y tienen cinco procedencias: de las plantas Todo-Uno, de Envases Ligeros, de Biometanización, los voluminosos y el bioestabilizado a depósito.

La basura orgánica que viene separada en origen se puede utilizar para el compost, pero la que viene mezclada tiene poco aprovechamiento, de ahí la necesidad de que los ciudadanos realicen la división en sus hogares. En la plata de biometanización, solo instalada en el ecoparque Norte, se tratan los lodos de depuradoras, de los que se saca energía. De las cerca de 75.000 toneladas que llegaron en 2023, unas 53.000 toneladas se rechazaron y fueron al vaso de vertido.

