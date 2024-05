Tejeda, el pueblo de la España vaciada de los 17 vehículos por cada habitante

Si mirásemos las estadísticas, la Cumbre sería un gran atasco permanente, peor incluso que Las Palmas de Gran Canaria. No solo se llenaría de humos y pitadas los fines de semana entre los nerviosos conductores, sino en el trasiego diario. No se hablaría entonces de la España vaciada, sino de la España atrapada por los coches. Basta con saber que Tejeda tiene censados 17.381,1 vehículos de media por cada 1.000 habitantes, lo que representa casi 17 coches y medio en la casa de cada uno de sus 1.844 vecinos. Y para entender este insólito dato hay que buscar su explicación en el negocio turístico y, de forma particular, en el mercado de los automóviles de alquiler, en el pago de los impuestos municipales y en un servicio administrativo «rápido» y «personalizado».

«No es la panacea, pero salimos beneficiadas las dos partes». El alcalde de Tejeda, Francisco Perera, señala que su municipio vivió esta transformación hace unos siete años, cuando recibió la visita de varias asociaciones que engloban al sector del ‘rent a car’ buscando facilidades para matricular sus coches.

Hasta 200 en un día

Después de estudiar los pros y los contras, decidieron ponerse manos a la obra para crear una fórmula de trabajo que acelerara los trámites. No en vano, se pueden encontrar días en los que les llegan de golpe 150 y hasta 200 expedientes de nuevos vehículos. En esas situaciones, añaden, dos o tres trabajadores municipales aparcan los quehaceres y se concentran en tramitar la documentación, para tenerla lista ese mismo día.

El alcalde detalla que en un primer momento hubo grandes municipios en la Península que pleitearon para luchar contra la fuga de las grandes flotas, aunque señala que las sentencias posteriores garantizan la legalidad con la que ellos trabajan.

Los fríos datos hablan de que cada vecino de Tejeda tendría que tener un garaje como una estación de guaguas para poder aparcar su remesa de coches, si miramos las cifras oficiales.

La última comparativa por municipios del Instituto Canario de Estadísticas (Istac) constata que la localidad rural reúne 17,381,1 vehículos en circulación por cada 1.000 habitantes, según datos del parque de vehículos elaborados por la Dirección General de Tráfico relativos al año 2022.

Para hacernos una idea de lo que eso supone, hay que señalar que en el resto de municipios canarios no se supera el coche y medio por persona, teniendo siempre en cuenta que los niños y adolescentes no pueden conducir, al igual que muchos jubilados (la cumbre es una zona con una población muy envejecida), y que Canarias es un gran mercado vacacional en el que, al margen de los coches de paseo, las motos y los tractores, ocupan un lugar preferente las compañías que surten a quienes veranean

Negociación con el sector

Francisco Perera admite que los impuestos que cobran son más bajos que en otras localidades, pero que no son los más bajos. Por eso achaca el éxito a las facilidades que le dan a los miembros de las dos asociaciones y al resto de empresas con las que suelen trabajar.

Tejeda ingresó el año pasado unos 350.000 euros por el impuesto de vehículos (casi el triple que antes de negociar con el sector), aunque aclara que las compañías no siempre registran los vehículos a comienzos de año, sino que muchas veces lo hacen al llegar la temporada alta de invierno, después de tener los coches en comunidades como Baleares en verano. De ahí que muchos solo paguen el último trimestre. Para hacernos una idea de lo que ese dinero supone, uno de los pueblos ‘Más bonitos de España’ aprobó un presupuesto de unos cuatro millones este año.

"Da bastante trabajo" Francisco Perera — Alcalde de Tejeda

Un residente tiene el mismo coche durante 10, 15 o 20 años, por lo que el papeleo en ese tiempo es escaso. En cambio, el negocio del ‘rent a car’ tiene muchas rotaciones, y sustituye las unidades cada dos o tres años, por lo que requiere un mayor desempeño para el personal del Ayuntamiento. «Da bastante trabajo», recalca el alcalde.

Las estadísticas pueden incluso haber engordado en los últimos meses, ya que el negocio turístico ha crecido gracias a las cifras históricas de llegada de viajeros tras la pandemia, que incide en el aumento de la flota del alquiler, y en contraste con la estabilidad de la población. En estos momentos, Tejeda cuenta con un parque total de casi 40.000 automóviles, mientras la población apenas oscila.

