Antonio Morales invita a la sociedad civil a participar en la Agenda de Transición Energética de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, presentó este martes a la sociedad isleña el borrador de la Agenda de Transición Energética de Gran Canaria 2040, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente que dirige Raúl García Brink, y anunció el inicio del proceso de participación ciudadana para la creación del documento definitivo, con el que, según sus palabras, la Corporación insular «está dando un paso significativo hacia un futuro más sostenible y autosuficiente», con el objetivo claro de «hacer que la vida en la Isla sea más sostenible, reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles y promoviendo el uso de fuentes de energía renovable».

Estrategias viables

De hecho, el presidente Morales hizo hincapié en que esta Agenda «es muy relevante en el contexto actual, para abordar el cambio climático y cumplir con los compromisos internacionales, europeos y estatales», y aseguró que, «al presentarla y debatirla con la sociedad civil grancanaria, queremos crear una visión colectiva hacia un futuro energético más sostenible, con objetivos claros y estrategias viables para su consecución».

De igual manera, puso el acento en la estrecha relación que existe entre el proyecto de ecoísla, que busca convertir a Gran Canaria en un referente de sostenibilidad y resiliencia ambiental, y la propuesta de la Agenda de Transición Energética para 2030 y 2040.

Así, consideró que su implementación «es un paso crucial hacia la realización de la visión de ecoísla, ya que proporciona una hoja de ruta clara y concreta para alcanzar los objetivos de neutralidad climática y autosuficiencia energética para el año 2040», y se refirió a que se trata de un documento vivo, que será revisado y actualizado cuando sea preciso.

A este respecto, sostuvo que la soberanía energética es una las bases que sustentan el trabajo del actual Gobierno de la Isla, uno de los ejes transversales fundamentales de su acción. «Este Cabildo se ha comprometido a cumplir con los objetivos de lograr el cien por cien de energía limpia en Gran Canaria y es la primera administración local del Archipiélago que pone en marcha una agenda para analizar la situación y marcarnos los objetivos con los que alcanzar en el año 2030, más de un 60%, según los diversos escenarios, y casi ese cien por cien, en 2040», vaticinó.

Destacó, igualmente, que esta Agenda está estrechamente alineada con los objetivos climáticos tanto a nivel europeo y estatal como autonómico. «Esto implica que su desarrollo se enmarca en un contexto más amplio de compromiso internacional, para abordar el cambio climático y promover la transición hacia un modelo energético más sostenible y resiliente», recalcó.

Compromiso social

De hecho, aseveró que el documento tiene en cuenta el contexto social, ambiental y energético actual, y resalta la importancia de preservar el entorno natural y cultural de Gran Canaria, además de mostrar el compromiso social y político hacia un modelo energético basado en renovables. Y, de igual manera, subraya la necesidad de garantizar la soberanía energética y mejorar la salud de la población, sitúa Gran Canaria como un laboratorio innovador para el desarrollo de tecnologías renovables, recalca los esfuerzos para mejorar la resiliencia climática y promover la economía baja en carbono, y presenta el Diagnóstico Energético previo (2022), como documento base para su creación.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, señaló que «este borrador, que es un documento abierto donde todavía faltan las aportaciones de los agentes interesados (empresas, operadores, organizaciones sociales) que podrán trabajar con expertos en el tema y en participación ciudadana para sacar conclusiones que enriquezcan el documento, para que sea un documento de consenso en el que todas las partes interesadas en la transición energética hacia un futuro descarbonizado de Gran Canaria, puedan aportar también su grano de arena».

Morales estuvo acompañado en el acto por la consejera de Política Territorial y Paisaje, Inés Miranda; y los consejeros, y de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Aguas, Miguel Hidalgo, junto al director de I+D+i del Instituto Tecnológico de Canarias, Gonzalo Piernavieja, y representantes de empresas de energías renovables y entidades sociales de la Isla, además de los investigadores Beatriz del Río Gamero y Pablo Yánez Rosales, que forman parte del Grupo de Energías Renovables de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuya colaboración el propio Morales consideró clave para la ejecución de este proyecto.

Tal y como expuso el líder del Ejecutivo grancanario en su intervención, «presentamos una agenda viva a la participación de todos los sectores, pero con un análisis certero de por dónde tenemos que avanzar», incidió.

Por una isla autosostenible

El presidente del Cabildo sostiene que la agenda trabaja «ante supuestos reales para trazarnos esa hoja de ruta que nos permita en el 2030, y más con el funcionamiento de Salto de Chira, alcanzar casi ese 70% de energía renovable». A este respecto, insistió en la necesidad de sumar voluntades para sacar adelante el proyecto. «Nosotros marcamos el objetivo, pero teniendo en cuenta que aquí tenemos que sumar todos, la iniciativa pública y la iniciativa privada, y las inversiones fundamentales en la eólica marina serán privadas. En el almacenamiento, en estos momentos, las inversiones son públicas en Salto de Chira o en próximos almacenamientos que iremos anunciando», especificó. En este sentido, explicó que, por una parte, la Agenda se debatirá en dos grandes grupos con agentes interesados de Gran Canaria: las organizaciones sociales, las empresas instaladoras, las productoras y operadoras del sistema, las asociaciones, la ULPGC y los centros tecnológicos, entre otros. Y, por otro lado, también se pondrá en marcha el proceso de participación ciudadana, a través de la web del Cabildo https://participa.grancanaria.com, en donde se podrá acceder al documento completo, el resumen ejecutivo y un documento de lectura fácil.

La energía de Chira, para Gran Canaria

Por último, el presidente del Cabildo enfatizó que cada una de las islas debe cumplir con los objetivos de descarbonización planteados a nivel europeo, estatal y autonómico. «Y por eso, nos preocupan las declaraciones de responsables autonómicos, afirmando que los excedentes de Salto de Chira se aprovecharán en Fuerteventura y Lanzarote, gracias a la futura interconexión entre Gran Canaria y Fuerteventura», manifestó. «No nos va a sobrar energía, pero desde nuestro punto de vista, cuando cada isla asuma los compromisos de descarbonización, se desplegará la interconexión». Porque quiso dejar muy claro que «lo que no vamos a permitir es que Gran Canaria asuma el impacto de la transición energética sobre su territorio, para que otros mantengan el suyo intacto o con un impacto más reducido», atestiguó. «Además, la Agenda no solo se centra en la reducción de emisiones de carbono, sino que también promueve la innovación y la participación ciudadana». En este contexto, certificó el compromiso continuo del Cabildo de Gran Canaria con la construcción de un futuro más sostenible y próspero para la Isla, impulsado por la colaboración y el liderazgo en la transición hacia un modelo energético más limpio y eficiente.

