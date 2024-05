Las Matemáticas son de Agüimes

Dos alumnos, del mismo centro y campeones de Canarias en la asignatura de Matemáticas. Son «especiales, buenos compañeros, con nota media de 8 a 10. Son unos máquinas. Esto no es normal». Son palabras de la profesora Sonia Jerez, docente de Yanira Moreno, en 4º de la ESO y Daniel Pérez, tercero de Bachillerato del IES Joaquín Artiles de Agüimes. Ya son campeones de Canarias, con la singularidad de que lo hacen por primera vez el mismo año y en el mismo centro educativo. «Les sale solo. Tienen un talento innato, son especiales y encima les encanta. Conseguir un doblete el mismo año y centro, es casi imposible».

Así resume Sonia Jerez, solo en parte, las singularidades que encuadran a los dos alumnos del IES Joaquín Artiles, que acaba de subir de peldaño con estos dos talentos matemáticos. «Otros alumnos han ganado. ¿Pero dos juntos y el mismo año? Nunca», relata Jerez bajo la atenta mirada de sus pupilos.

Yanira Moreno, estudiante de 4º de la ESO, irá del 14 al 18 de junio a Cáceres a competir a la Liga Nacional que reúne a los mejores alumnos en esta materia de todos los centros de educación pública y concertada del país. Va con otros dos estudiantes que también resultaron ganadores en Comunidad Canaria, pero de diferentes colegios, Garoé y Heidelberg.

Yanira estudia porque «me gusta superarme. Estudio el temario de mi curso, pero siempre voy a niveles superiores». Asegura que le encanta investigar esos problemas «por divertirme». Es más, «suelo resolverlos mentalmente y si no lo veo, lo hago por escrito», aclara. Le encantan los retos y por eso, su interés en subir a problemas de niveles superiores de la ESO. «Me encanta, y si no lo consigo, me meto en páginas especializadas en internet para dar con la solución del problema». Es una referente en Matemáticas, pero no deja de lado el resto de asignaturas. Su nota media anual oscila del 8 al 10. Le encantan sus amigos es muy sociable «y se lleva bien con todo el mundo», apostilla su profesora Jerez. Tiene tiempo además de estudiar en el Conservatorio de Música de la capital: la flauta travesera. En el futuro baraja estudiar Matemáticas en el campo de la investigación y le encanta Álgebra y Física.

Daniel Pérez llegó este curso al IES Joaquín Artiles y le propusieron presentarse a las olimpiadas nacionales por su potencial. «Nunca me había presentado a una competición así. Me impliqué y gané las de la Comunidad Autónoma junto a otros dos estudiantes tinerfeños. Con ellos fui a las olimpiadas», comenta hasta con timidez cuando dice que no las ganó.

«Me gustó de siempre estudiar», asegura «y mis padres me han alentado siempre a hacerlo, a aprender cosas desde pequeño. Es lo que he vivido en casa». Ahora da el salto a la Universidad. Ya tiene claro qué estudiará el próximo curso: Matemáticas, aunque le encanta también Arquitectura. Lo hará en la Universidad de La Laguna «porque aquí no hay». Ya analizó las posibles salidas laborales, y cree que «me gusta ría un montón ser profesor en la universidad e investigar todo sobre las matemáticas».

«Nos dan 3.000 vueltas. Son unos máquinas», resume su profesora, Jerez, que ni mucho menos cree que el éxito de sus alumnos obedezca a su forma de dar clases. «Son ellos, es natural, lo cogen todo a la primera y resuelven hasta mentalmente con una rapidez que no es normal», alega orgullosa.

El próximo reto lo tiene ahora Yanira, el nacional donde se medirá con los mejores estudiantes de todo el país en Cáceres.

El director del centro educativo de Agüimes, Maxi Hernández, se congratula de los éxitos de sus alumnos en el IES Joaquín Artiles, que no son los primeros porque siempre ha sido un referente en la comunidad educativa.