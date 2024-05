Antonio Ramírez Morales: «Dar el pregón de San Antonio es un reto que quiero superar»

Antonio Ramírez Morales (11-08-54, Santa Brígida) se enfrenta esta noche a las 20:00 horas en el Centro Cultural a una de sus ilusiones ocultas: dar el pregón de San Antonio, esas que tanto disfrutó cuando era niño. Un reto que, después de su operación de garganta a causa de una enfermedad, quiere superar.

¿Quién es Antonio Ramírez Morales?

Alguien muy insignificante. Los pasos que yo he dado en la vida han sido naturales, sin pretensiones de nada. Me considero uno del montón. A mí estas cosas me ruborizan, porque no he hecho nada para merecer dar el pregón de las fiestas del pueblo. Agradezco a todas las personas que han confiado en mí.

¿Cuál ha sido la trayectoria de su vida?

Mi infancia fue un poco alocada, porque hacia todo lo que me proponían, nunca dije que no a nada. Nos bañábamos en estanques, en presas, íbamos a comer frutas a las fincas de agricultores... después en la vida laboral había que sacar una familia adelante y fui a tope con el trabajo, también participaba en temas sociales, políticos y en tenderetes. He conocido a mucha gente a lo largo de mi vida y el tema político me marco bastante. Estuve cuatro años como concejal en la oposición con el PSOE y después estuve cuatro años en el gobierno con el Partido de los Verdes. Me fui del PSOE cuando termino la legislatura del 2003-2007 y después de esos años, considere que había visto demasiado y que ya no quería estar más activo en política.

¿En qué ocupa su tiempo libre?

En el 2016 me operé de un cáncer en la garganta, estuve muy malito y me prejubilaron por motivos de salud. Ahora me faltan horas al día. Pensaba que jubilarse era vivir sentado en un sofá viendo la televisión, pero que va. Voy a pescar, salimos de paseo, caminamos por Las Canteras, hago manualidades constantemente, pinto, arreglo cosas... Llego cansado por las noches. Veo televisión a partir de las nueve hasta que me quedo dormido. Me considero un afortunado.

¿Por qué cree que le han elegido como pregonero para las fiestas de San Antonio?

Ja ja ja. Esa es la pregunta del millón. Yo no lo sé, te lo juro. Conozco gente más importante que yo, incluso he tenido problemas a la hora de elaborar el pregón, porque me han dicho que no lo haga largo y me he dejado muchas cosas atrás. Además, después de la operación no he hablado más de cinco minutos seguidos, porque cuando me noto cansado no hablo, pero esto dura media hora y es un reto que voy a lograr superar.

¿Cómo se enteró de la noticia?

Me llamo el concejal Javier Ramírez y noté que por teléfono no quería decirme nada. Vino hasta mi casa y me dijeron la noticia, causando que me diera un sofocón. Mi reacción fue de susto y sentimientos encontrados. Fui incapaz de decir que no, porque le vi tan ilusionado y convencido de que tenía que ser yo, que me dio la seguridad y el valor de tirar para adelante. He salido de tantas, que pensé que de esta también saldría.

¿Qué significa para usted dar el pistoletazo de salida de las fiestas?

Tengo 69 años, he vivido las fiestas siempre, desde pequeño y deseaba que llegaran para jugar y disfrutarlas. Dar salida a las fiestas que he vivido siempre es un orgullo.

¿Se imaginó alguna vez dando el pregón?

Nunca jamás. No sé si alguna vez lo tuve en sueños, pero era algo inalcanzable. Ahora estoy deseando que llegue el momento para salir ahí fuera y dar todo de mí. Es algo que voy a recordar siempre.

¿Cómo han cambiado las fiestas de San Antonio con el paso de los años?

Han cambiado en muchos sentidos. Me parece que los chiquillos como se visten bien todo el año, llegan las fiestas y no se nota. Antiguamente, en cada familia nos vestíamos perfectamente y mi madre me ponía corbatas de elástico. Me daba vergüenza estrenar ropa, ¿que cosas, verdad? Yo no le encuentro explicación. Mis nietos cada vez que me cogen me dejan limpio y en aquella época no. Ha cambiado las verbenas, las procesiones, la música... Sobre todo la música, que antes era mejor, aunque entiendo que a la juventud le guste más esto.

¿Qué se va a poner el viernes?

Yo hubiera ido con una camiseta y una chaqueta decente, pero mi mujer ya me compro la chaqueta, la camisa y el pantalón nuevo. Voy a estrenar todo y ella me lo eligió todo. Cuando me llevaron a la tienda ya estaba todo elegido, y la ropa está muy bonita.

¿Qué recuerdos tiene de estas fiestas?

Recuerdo los leñazos con los carretones, que los partimos para echar competiciones. De San Antonio me gustaba el ambiente festivo, las actividades que se hacían en el parque y la diversión que traían consigo.

¿Cómo definiría su vida?

A pesar de la enfermedad que me entró me considero un verdadero afortunado. Ahora mismo estoy en prórroga, porque por lo que me pasó en la garganta no debería estar aquí. Cuando cumplí 19 años dije, me puedo morir mañana. He vivido intensamente en lo social, en lo político y en lo familiar. Tengo cinco nietos que son cinco tesoros y tres hijos que son el orgullo de cualquier padre.

¿Se arrepiente de no haber hecho algo?

Sí, pero tampoco reseñable. Lo compensa el otro lado, las cosas que he hecho que jamás pensé que iba a hacer. Cosas que me parecen importantes y que nunca pensé hacerlas lo compenso con las que me gustaría haber hecho y no hice. Me hubiera gustado tocar el piano, ahora no tengo tiempo para hacerlo, pero ya lo tendré.

¿Cómo describiría Santa Brígida en una palabra?

Aparte de que es el pueblo más bonito de Canarias, Santa Brígida es espléndida, rural y hermosa. Tiene todo lo bueno.

