El empresario hostelero que cerró restaurantes en Puerto Rico reabre dos

El hostelero que decidió cerrar tres de los cinco restaurantes que tiene ubicados en la parte baja del paseo marítimo de Puerto Rico reabrirá dos la próxima semana tras un mes con los negocios cerrados y después de verse abocado a enviar al paro a 25 de los 50 trabajadores que tiene en plantilla. El empresario cerró los restaurantes Atlanta, Venecia y El Tiburón por decisión propia para evitar posibles sanciones después de que el Ayuntamiento ordenase el cese de la actividad de otro de sus negocios, El Pirata, por carecer de licencia de apertura a pesar de que el local llevaba operando 50 años -con distintos propietarios- y lo multase con 22.500 euros. Era el segundo cierre dictado en menos de un año después de que en julio de 2023 precintase el restaurante Gran Canaria por el mismo motivo y la misma multa.

Pablo González, hostelero con restaurantes cerrados en Puerto Rico. / José Carlos Guerra

Con la decisión de reabrir sus negocios, el empresario Pablo González quiere volver a poner toda la carne en el asador para continuar con una actividad en la que tiene una experiencia de más de tres décadas y evitar así otra hemorragia interna en su empresa en forma de despidos y quiebra económica. Y lo abre, afirma, porque ya ha puesto en marcha toda la documentación para adaptar los negocios a la normativa vigente y los proyectos para poner los locales al día con algunas reparaciones como las campanas extractoras de las cocinas o los sistemas eléctricos. «Si los cerré porque quise, entiendo que los puedo reabrir cuando yo quiera», sostiene el empresario, en relación a las palabras de la alcaldesa y el primer teniente de alcalde, Onalia Bueno y Mencey Navarro, en las que en diversas ocasiones han afirmado que el hostelero, cuando se le ordenó el cierre de dos locales por no cumplir la normativa y carecer de licencia, cerró tres restaurantes más por decisión propia.

Sin expedientes abiertos

Es precisamente por ese mismo motivo, porque sobre esos tres locales no pesa ningún expediente ni orden de cese de actividad por parte del Consistorio moganero, por el cual Pablo González ha decidido reabrir El Atlanta y El Tiburón el próximo martes. El día anterior, el lunes, la plantilla acudirá a limpiar los negocios para abrir nuevamente sus puertas. Esa decisión le permitirá mantener activos a los 25 trabajadores que hasta ahora estaban de vacaciones y a los que tendría que haber parado este 31 de mayo.

El lunes parte de la plantilla va a limpiar el Atlanta y El Tiburón para volver a abrir el martes

Mientras que por ahora vuelven dos a la actividad, el tercer restaurante que cerró por decisión propia, el Venecia, lo mantiene cerrado ya que ha iniciado un conjunto de reformas para modernizar el local y adaptar también sus instalaciones a la normativa. Cuando lo reabra, empezará a recuperar a parte de los otros 25 trabajadores que desde hace un mes está en el paro.

Por otro lado, entre los planes del empresario está también reabrir al público el próximo mes de julio el restaurante El Pirata, sobre el que pesa una orden de cese de actividad decretada por el Ayuntamiento hace un mes por carecer de licencia de apertura. «Tengo un mes para presentar un recurso de reposición ante el Consistorio, y estoy en plazo, y luego tengo dos meses para presentar un contencioso-administrativo y solicitar la aplicación de medidas cautelares», señala Pablo González, quien afirma que llegará hasta ese extremo para salvaguardar la continuidad de su empresa. Ese movimiento le permitirá, sostiene, mantener abierto también El Pirata hasta que haya un pronunciamiento judicial. También tiene judicializado el cierre del restaurante Gran Canaria, que mantendrá cerrado y por el cual se celebra juicio el próximo mes de octubre.

Manifestación de los trabajadores de los restaurantes cerrados en Puerto Rico, el pasado 13 de mayo frente a las oficinas municipales de Mogán en Arguineguín. / José Carlos Guerra

Para el empresario, abrir estos negocios supone «correr un riesgo». «Los abro porque el Ayuntamiento me ha dicho que sobre ellos no hay ningún expediente», relata Pablo González, quien además se queja de que el Consistorio, cuando presenta la documentación para regularizar El Pirata, le exige una autorización sectorial de Costas. «¿Cómo es posible que el Ayuntamiento me pida una autorización sectorial cuando Puerto Rico S.A. tiene la concesión judicializada y encima con el problema de indefinición de las competencias que tienen Canarias y Madrid en Costas?», critica.

«Estoy muy cansado», añade el empresario, quien en las últimas semana ha tenido que someterse a un tratamiento médico para paliar el estrés y los nervios, «lo hago porque no quiero dejar a mis empleados en la calle; solo quiero abrir los restaurantes, recuperar al personal y que nos dejen trabajar como hasta ahora».

La situación de este empresario se inició por una denuncia por ruidos por parte de una vecina de Puerto Rico y el Ayuntamiento, al tramitar el expediente, se dio cuenta de que dos locales carecían de licencia, por lo que ordenó el cese de actividad.