La trasquilada de Sonia en Gáldar

No hay fiesta sin reconocimientos. Y la Lana no iba a ser menos. Los organizadores entregaron un ramo de flores y un cuadro a la familia de ganaderos formada por María Mateo y Antonio García, que junto a sus hijos mostraron su agradecimiento. Tampoco faltó el momento emotivo, cuando el pastor se añurgó al dar las gracias. «No he podido comer ni anoche, ni hoy; pero lo hago por ustedes», señaló el presidente de la Fiesta de Lana, José Mendoza, que expresaba palabras de orgullo por el reciente reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico de Canarias, por el que venían luchando hace años. «El trabajo ha dado sus frutos», insistió, dando las gracias por su apoyo al Ayuntamiento de Gáldar. No solo por la distinción ya oficial, sino por su respaldo en los prolegómenos, ya que llevan «dos meses preparando todo». Y dio las gracias a Pablo López y su familia, que fueron sus ideólogos durante una recogida de papas. Por este motivo, se le entregó un cencerro. «Este es el sonido del ganado en este campo», dijo José Mendoza, que no quiso terminar su intervención sin dejar claro que este evento anual debe aparecer como «la mejor fiesta de Gran Canaria».