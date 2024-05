Adi Viera Sosa: «Mogán es mi casa; la enfermería rural me ha permitido estrechar lazos»

¿Cómo recibe la propuesta para ser pregonera?

(Ríe). Me siento muy halagada, es un honor que la gente se acuerde de mi. Como estuve 27 años trabajando en el pueblo de Mogán me lo propusieron hace dos años, pero tuve un viaje a Alemania y no pude, y ahora me lo han vuelto a proponer y he aceptado. Para mi las fiestas de San Antonio son muy importantes. Siempre he admirado la delicadeza y el tiempo que los moganeros dedican a trabajar las carretas, porque es un trabajo muy laborioso. A la romería acude mucha gente para festejar y de ahí salen muchas donaciones para las personas con pocos recursos.

Trabajó casi tres décadas en Mogán, pero es de origen alemán. ¿Cómo llegó hasta aquí?

En 1978 fui de vacaciones a la Península y conocí a Sebastián, un guía turístico canario procedente de Agaete con el que me casé en 1979 en Alemania. De ahí mis apellidos, porque en mi país en aquella época era costumbre adoptar los apellidos del marido. Ese mismo año nos vinimos a la isla; primero vivimos en San Agustín y luego nos mudamos a San Fernando.

Adi Viera Sosa, pregonera de las fiestas de San Antonio de Mogán. / José Carlos Guerra

Un cambio importante en muy poco tiempo.

Sí, fue un cambio tremendo porque al principio no sabía nada de español. Cuando llegué dije que quería trabajar, pero por entonces España no había entrado en la Comunidad Económica Europea [a la que se incorporó en 1986], así que no pude convalidar mis títulos y me puse a trabajar en el sector turístico. Primero empecé como recepcionista en los apartamentos Dunasol y después de nacer mi hijo trabajé una temporada como traductora en un centro de diálisis en el centro comercial Nilo. Me convalidaron los títulos en 1992, un proceso que duró dos años, y ahí fue cuando pude empezar a trabajar en mi profesión, pero solo como enfermera; como comadrona no pude ejercer porque me habían quitado el título por llevar más de un año sin ejercer. Así que como enfermera empecé primero durante tres meses en el Hospital Insular y luego en pediatría del centro de salud de Vecindario.

¿Y cómo llega a Mogán?

Me enteré de que había una vacante en el centro de salud de Arguineguín y ahí empecé a finales de 1992. Comencé con uno de los médicos a recorrer los pueblos de Mogán, desde Arguineguín hasta Cercados de Espino, Barranquillo Andrés y Soria o Veneguera. Luego me trasladaron a Mogán pueblo y durante ocho años estuve trabajando con el doctor Montelongo, después a Playa de Mogán y en 2009 volví al pueblo hasta que me jubilé hace cinco años. Fíjese, tantos años como enfermera, y lo curioso es que al principio me preguntaban por qué no me quedaba en el sector turístico, que se ganaba más, pero no quise porque siendo enfermera yo quería trabajar con la gente de aquí y no con turistas. Y nunca me he arrepentido.

¿Sigue manteniendo los vínculos con Mogán después de jubilarse?

Sí, tengo muchos lazos, visito a mis amigos con frecuencia y de hecho sigo yendo a gimnasia al pueblo dos veces a la semana. Durante 27 años Mogán ha sido mi casa. Y lo sigue siendo porque los vecinos siempre me preguntan por qué no sigo allí sacándoles la sangre. Además, sigo yendo a todas las fiestas y todos los años coso mi ropa para participar en la romería.

Pasó de un hospital en Colonia a ser enfermera rural en Mogán. ¿Qué le gustó más?

La enfermería rural sin lugar a dudas porque durante 27 años me ha permitido estar más cerca de la gente, tratarlas directamente y estrechar lazos, mientras que en un hospital tienes una lista de pacientes diferente cada día.

Adelheid Viera Sosa, pregonera de las fiestas de San Antonio el Chico de Mogán. / José Carlos Guerra

¿Qué recuerdos atesora?

Algunos relacionados con la meteorología. Hace muchos años, cuando aún no existía la autopista hasta el enlace de la playa y pueblo de Mogán y solo estaba la carretera vieja, la cerraban al tráfico cuando se avecinaban tormentas. En uno de esos días, mi amiga Ana y su marido Marcelino me llamaron para decirme que cogiese ropa para que esa noche durmiese en su casa en Mogán pueblo porque venía una tormenta tremenda. Y efectivamente, esa noche hubo truenos, relámpagos, mucha lluvia apagones y hasta un desprendimiento en la trasera del cementerio. También recuerdo una tormenta fuerte en 2002. Tenía que ir de San Fernando a Playa de Mogán y las colas para entrar a Arguineguín eran tremendas porque el agua alcanzaba el medio metro de altura. Cuando conseguí pasar y llegue a Playa de Mogán el centro de salud estaba inundado, y aún me acuerdo de cómo el médico y yo intentábamos sacar el agua de allí como fuese.

Menos mal que llegó la autopista. Ha sido usted testigo directo de la transformación del municipio.

No lo dude. Aún recuerdo cuando tardaba más de 50 minutos para ir desde mi casa en San Fernando a Mogán casco, porque había que pasar por toda la carretera vieja desde Pasito Blanco hasta Playa de Mogán, y con la apertura de la carretera y los túneles ahora se llega en 25 minutos. Pero le digo una cosa: a mi me encantaba ir por la costa porque eso me permitía ver el mar y observar Tenerife, eso era una estampa muy bonita. Pero con la autopista ya no lo apreciamos.

¿Qué le ha dado Mogán?

La amistad de su gente, siempre tuve todas las puertas abiertas. Volvería a elegir Mogán, pero solo si me dejan fija, que ahora hay mucho cambio de personal y eso a la población no le gusta. Quiere que siempre le atiendan los mismos profesionales.

¿Se imagina su vida en otro sitio?

No, todo pasó así sin habérmelo imaginado antes, así que estoy muy contenta y satisfecha de haber ejercido mi profesión en Mogán.