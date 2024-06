«Alimentación y Bebidas es responsable de más del 55% de la operación hotelera vacacional»

¿Qué importancia tiene la alimentación y la bebida en la hostelería canaria?

Soy un hombre números. Nosotros recibimos 3,7 millones de pernoctaciones al año y hace una década la gastronomía no aparecía en la motivación de compra de nadie para venir aquí, mientras que ahora en el último barómetro sobre este área específica más del 80% de los clientes que llega a Canarias nombra la gastronomía como uno de los hitos referenciales para decidir si acuden o no a un hotel o al destino. Eso lo dice todo.

¿Qué pasó para que se diera la vuelta?

Hay una convergencia de diferentes factores. Primero, hay mucha gente que se ha dado cuenta de que abusar del sol no es bueno, y después ha entendido que la parte experiencial que tiene la alimentación y bebidas tanto personal como interrelacional para mejorar las expectativas es exclusiva de un restaurante. Además, las islas han sufrido un cambio en la concepción del producto local y si bien hace diez años no teníamos esa potencia, hoy en día tenemos vinos y quesos muy apreciados en el mundo y una buena huerta y un mar que hemos puesto en valor.

Ignacio Bernaldo de Quirós, responsable de Operaciones del Grupo Lopesan y director corporativo de Alimentación y Bebidas, / Andrés Cruz

Teniendo en cuenta eso, ¿una empresa turística está abocada al fracaso y a no ser competitiva en el mercado si no tiene un departamento de Alimentación y Bebidas bien desarrollado?

Absolutamente está abocada al fracaso. Y por algo bien sencillo: hoy vivimos del conocimiento, del trato y la especialización. A mi no se me pasaría por la cabeza operarme de una rodilla con un dentista. Quiero decir: por encima del 55% de la operación hotelera es responsabilidad del área de Alimentación y Bebidas; al margen de la habitación, el segundo espacio donde más tiempo pasa un huésped son las áreas gastronómicas, restaurantes, bares, discotecas, bar piscina, y pensar que esto puede dejarse en manos de la generalidad de una dirección sin tener especialización, conocimiento de momentos, mercados y tendencias es desperdiciar una oportunidad única. Una compañía como la nuestra da 11.500 servicios de desayuno y 9.700 cenas al día en Canarias, y lo que hace diferente la experiencia de un cliente ahora son las personas, como el camarero o el cocinero, con quienes el huésped se encuentra al menos tres veces al día.

¿Cuáles son las tendencias gastronómicas?

El cliente ahora mismo se preocupa por todo aquello que tiene que ver con la sostenibilidad y busca productos reconocibles, de cercanía, materia prima cocinada al momento, delante y al gusto del cliente. También empieza a ocurrir en las islas que los turistas llegan preocupados por el abanico de productos que ofrece la huerta y vienen pensando en la fruta y la verdura de buena calidad y poca manipulación.

En ese escenario, ¿es posible la soberanía alimentaria? ¿Cómo se gestiona para satisfacer a 16 millones de turistas?

La soberanía alimentaria no es sencilla. Las islas reciben 16 millones de turistas de nacionalidades muy diversas y aunque es cierto que nuestro soporte y nuestra identidad debe pasar por ofrecer la máxima cantidad posible de nuestro local y autóctono, no es menos cierto que en un desayuno un inglés sigue queriendo tener bacon y una tortilla. Debemos atender una demanda colectiva sin perder identidad. La soberanía alimentaria 100% es muy difícil porque el sector primario, que tiene unos productos magníficos, no está tan industrializado como para que pidamos a un productor 4.000 kilos de fresas o 6.000 de papas arrugadas al mes y sea capaz de abastecernos. La producción que necesitamos los hoteles de Canarias es muy potente y ahora mismo nuestro campo no lo ofrece. Nosotros, con 6.000 habitaciones en Canarias, estamos consumiendo en materia prima en torno a los nueve millones de kilos de alimentos al año; multipliquemos eso por las plazas hoteleras que tienen las islas. La soberanía alimentaria es complicada, pero la prioridad es absoluta.

En su caso, juega en casa con la finca de Veneguera.

Veneguera para nosotros es un atractivo ya que intentamos que uno de nuestros espacios de referencia en los hoteles sea la fruta. Si quitamos la producción de plátanos, de un millón de kilos anuales, entre cítricos y frutas tropicales tenemos una producción de 850.000 kilos al año y prácticamente el 70% la destinamos al consumo interno. ¿Por qué no el 100%? Porque hay frutas cuya producción se concentra en pocos meses y no tenemos capacidad de asumirla en su totalidad; aunque vendemos a terceros, intentamos procesar el producto en nuestra cocina central para tenerlo disponible durante todo el año.

¿Qué significa comer bien?

Para mi comer bien va desde poder disfrutar de un huevo frito cocinado en un aceite de oliva a 180 grados durante 1,15 minutos hasta el banquete más pulcro. Comer bien es ponerse en las expectativas del cliente y ser honesto con lo que llevas a la mesa. Comer es un momento por el que debemos ocuparnos y preocuparnos para que quede algo en el recuerdo. Y a mi cada día se me queda algo porque lo analizo, lo veo, lo huelo, hablo de temperaturas o color. Si soy técnico, a mi una preparación me complica la vida cuando, a ojos cerrados, no soy capaz de identificar tres ingredientes muy claros. Y si me complica la vida, mi nivel de satisfacción disminuye.

¿Para disfrutar de buena gastronomía en Gran Canaria hay que ir a hoteles o la oferta complementaria tiene calidad?

Si miramos tiempo atrás, la oferta complementaria que había fuera de los hoteles estaba muy enfocada a dar platos convencionales que se pueden encontrar en cualquier lugar y sin valores culinarios importantes. Pero eso ya ha cambiado y hoy en día el restaurante que no tiene una oferta con personalidad se queda atrás. Y no quiero decir que deba tener platos sofisticados y de cocina creativa, sino que disponga de platos bien hechos y apoyándose en lo que cada cual saber hacer. Además, hoy en los hoteles ha crecido la oferta gastronómica externalizada y eso le da un impulso muy importante a la gastronomía hotelera.

El sector turístico ha caminado hacia la digitalización y la aplicación del big data. ¿Se aplica esa tecnología a las áreas de Alimentación y Bebidas?

Nuestro departamento maneja hasta 16 valores de medidas numéricas que van desde la gestión presupuestaria hasta la satisfacción del cliente. Insisto, el 55% de la operación de un hotel vacacional está relacionado con Alimentación y Bebidas, tanto lo que viene de ingresos vendidos en origen como la generación de ingresos extra en el hotel. Así que es necesario, por ejemplo, tener ratios afinados para prevenir y predecir el nivel de ocupación para ajustar las plantillas o los productos.

¿Cómo se gestiona el desperdicio en Canarias?

Mi departamento lleva diez años midiendo lo que procesamos para cada cliente y en 2023 empezamos a trabajar con Inteligencia Artificial para mejorar la gestión del desperdicio. Con estos soportes, que aplica el sector turístico, el primer impacto es que se reduce el desperdicio entre un 15 y un 18%.

¿Falta personal en hostelería?

Hay una crisis de identidad en la profesión que viene dada por un cambio de mentalidad que achacamos a la pandemia. Es cierto que el absentismo ha crecido de manera exponencial y las ratios de atención por trabajador provoca una sobrecarga al resto de la plantilla, pero que una empresa tenga falta de personas es ir en contra de los principios de sostenibilidad del negocio.

22 restaurantes de Gran Canaria están en las principales guías gastronómicas como Repsol o Michelín. ¿Jugamos en primera?

Más bien estamos cerca de jugar en primera porque la gente aprecia lo que se ofrece y en general la totalidad de los restaurantes que están en esas guías utilizan en su cocina una parte muy importante de productos regionales y eso les da un valor absoluto.

¿Hacia dónde debemos llevar la gastronomía que se hace en Gran Canaria?

Hay que mantener lo que tenemos pero con cuidado para no morir de éxito. Un negocio está para que sea negocio y nadie puede enterrar su vida para conseguir una estrella Michelín. La meta de todo aquel que se pone un delantal debe ser elaborar platos auténticos que atraigan público. Canarias no tiene público para sostener un menú de 150 euros, desgraciadamente; se podrá llegar cuando renovemos infraestructuras, tengamos ocio complementario y tengamos un tipo de hostelería que se aparte de algunas prácticas.