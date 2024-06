La dura historia de Issmail Rajawi, el marroquí que llegó en cayuco y conquistó el corazón de los docentes del IES Vega de San Mateo

"Yo soy Issmail, tengo 18 años y en 2019 comenzó mi nueva vida". De esta manera comienza a narrar su historia este joven marroquí que llegó a Canarias en patera y que ha tenido que luchar contra la marea para hacerse un hueco en Gran Canaria. Así lo ha narrado, en primera persona y para un corto que se ha presentado al festival cinedfest en nombre del instituto Vega de San Mateo, bajo el nombre 'Sueños sobre la orilla'. Nacido en el año 2005 en un pueblo de Marruecos, Issmail Rajawi siguió los pasos de su hermano mayor y cuando aún era menor de edad, escapó de su hogar con destino a Melilla. "Fui a buscarme la vida a ese país, pero al llegar, la Policía me capturó y nos expulsó", explica.

Al volver a su hogar, su madre furiosa le pegó, pero a los tres meses, Issmail volvió a tomar junto a uno de sus primos la decisión de abandonar la pobreza de Marruecos. "A los tres meses conseguí el dinero para un cayuco y nos fuimos a Canarias", recuerda. Un viaje que duró dos días y dos noches, y donde los tripulantes sufrieron de mareos, hambre y sed. Salvamento les recogió cuando faltaban tres horas para llegar al destino, les hizo pruebas y les llevaron a comisaria. "Me trasladaron a un centro de acogida en Santa Brígida, y a los meses me llevaron a uno en Tejeda y me dieron la oportunidad de estudiar en el instituto de San Mateo", apunta.

Cumplir condena

En San Mateo, estudió dos años Formación Profesional Básica, y al finalizar y cumplir la mayoría de edad, el camino volvió a torcerse. "En el centro me llevaron a comisaría, y ahí me dijeron que como era mayor de edad y tenía pasaporte, me iban a mandar de nuevo a Marruecos". Una decisión que Rajawi intentó evitar por todos los medios, hasta que llegaron a un acuerdo. "Me pusieron la condición de que si pasaba un mes en la cárcel de Barranco Seco, me podía quedar aquí". Al cumplir la 'condena', este joven marroquí no tenía adónde ir, hasta que apareció su ángel de la guarda, Rubén López, actual profesor de tecnología y anterior jefe de estudios del IES Vega de San Mateo.

Rubén López se llevó a su alumno Issmail con un cura para que siguiera estudiando y pudiera trabajar como agricultor. "Abandoné el monasterio, me independicé con tres amigos y al tiempo regresé a un centro de acogida porque no tenía el suficiente dinero como para pagar la casa y comer", recuerda Rajawi. Con el tiempo, además de sus estudios de FP Básica, logró finalizar un ciclo en forestales.

A la izquierda, Carmen Rodríguez junto a Issmail Rajawi y Rubén López / Jose Carlos Guerra

La visión y el papel de Rubén López en esta historia tiene un rol importante. Un año en el que el centro contó con un grupo multinacional que describe como "duro pero enriquecedor". Una horneada muy buena de estudiantes que lograron sacar adelante el curso y donde siempre destacó Issmail Rajawi. "Siempre tenía predisposición al trabajo, y su energía desbordante era el pegamento a la clase, porque siempre fue ejemplar", comenta López. "Cuando tenía en el horizonte la titulación le detuvieron por un problema y dejó de venir", recuerda. Un lugar parecido a una prisión y que preocupó a los docentes del IES Vega de San Mateo, hasta tal punto que en numerosas ocasiones fueron a visitarle por si necesitaba algo. "Luchamos por lo que este alumno representaba, y lo que se convirtió en una visita terminó en movilizaciones, poniendo recursos en manos de abogados y asesoramiento legar hasta que conseguimos sacarle de ahí y reengancharle en los estudios", dice el docente.

La iniciativa del cortometraje

Carmen Rodríguez, por su parte, es la profesora de francés del centro educativo y la encargada de sacar adelante el proyecto del cortometraje. Una iniciativa que cada año se hace con el alumnado, y donde ellos mismos son los encargados de elegir la temática, hacer el guion y la banda sonora. "Issmail, con su buena predisposición, se ofreció para contar su historia a través de una entrevista documental", explica. Para Rodríguez, el premio lo ganó el centro teniendo la oportunidad de conocer y enseñar a todos estos alumnos que han llegado desde el otro lado del charco, especialmente con Issmail. "Queremos que sus historias se escuchen y romper la visión de la población, porque somos afortunados de poder convivir con muchas nacionalidades", sentencia.

Una historia de superación que merece ser contada, y una situación personal que hace entender que las personas que toman la decisión de abandonar su país, sus costumbres y su familia es por necesidad y no por placer.

