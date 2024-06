Luis Socorro: «La sal es lo que distingue a la alfombra de Arucas frente a las de otros países»

La Asociación de Alfombristas de Arucas cumple 20 años (2004-2024). En este tiempo ha preservado la tradición, dándole un nuevo impulso y abriendo las puertas a colaborar con expertos de otros países, a los que han exportado sus trabajos en sal. Luis Socorro (1951) es secretario de la entidad y representante de la Coordinadora Internacional de Alfombristas de Arte Efímero. El domingo del Corpus Christi es su día grande en la calle.

¿Cómo fue el comienzo de la Asociación?

En 2003 un grupo de alfombristas nos dimos cuenta de que había decaído mucho la tradición de la confección de las alfombras del Corpus. Tomamos la iniciativa, a través de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento, de impulsar esa tradición, que tuvo su auge en épocas pasadas. El Ayuntamiento vio bien la idea, y en 2004 nos constituimos como asociación. Y desde entonces, poco a poco, hemos ido montando, recuperando y promocionándola, porque no solo hemos confeccionado alfombras en Arucas, sino que hemos salido a eventos regionales, nacionales e internacionales, donde nos hemos encontrado con alfombristas de tres continentes.

¿Tienen alguna singularidad las alfombras de Arucas?

Sí. Nosotros hacemos las alfombras de sal. En otros lugares del mundo la hacen de flores y serrín. Y nosotros dentro de la Coordinadora fuimos los primeros en hacerlo de sal. De hecho, en los orígenes en Arucas eran alfombras de flores, pero fueron decayendo porque no se encontraban de manera habitual, y se pasó al serrín. Pero cerraron las carpinterías debido al auge de la carpintería de aluminio. Y vimos que la sal era un producto fácil de conseguir, y que daba unos resultados bastantes buenos. Y esa es la materia prima general que usamos, y que hemos llevado a otras partes de Europa y en América Latina. Ahora alfombristas de otras partes ya están usando la sal en sus alfombras. Eso nos distinguía de otros lugares.

Puede decir alguno de los hitos en estos 20 años.

En 2004 pasó por el puerto de Las Palmas el Queen Mary 2 en su viaje inaugural y fue un acontecimiento. Hicimos una alfombra al lado del barco de 250 metros cuadrados donde representábamos al buque y al puerto de Las Palmas. Varios miles de personas se llevaron esas fotos a sus casas. Y el capitán cuando acabó la ruta le envió una carta a la Autoridad Portuaria diciendo que tanto los pasajeros como la tripulación coincidían en que el mejor detalle que habían recibido en el viaje inaugural había sido la alfombra que se le hizo en el muelle de santa Catalina. En todos lados tenían voladores y banda de música, pero aquí estaban sorprendidos porque muchos de los pasajeros salieron de excursión por la mañana y cuando regresaron se encontraron con esta estampa del buque hecha con sal.

Hace años se habló de que se estaba tramitando la petición para que sea declarada Fiesta de Interés turístico de Canarias. ¿En qué situación está el expediente?

Se ha quedado parado. Lo que sí es cierto es que, como miembro de la Coordinadora Internacional, sí hemos sido los que hemos tenido la iniciativa de proponer a los ministerios de Cultura de España, México, Bélgica, Italia y Malta el que se proponga a la Unesco que la confección de las alfombras sea declarada Bien Cultural Inmaterial de la Unesco. El 2 de mayos se presentó en la sede de París, y se espera que en la segunda mitad del año que viene se conozca la resolución. Las noticias que tenemos es que puede salir aprobado.

¿Por qué está aquí parado?

No lo sé. No lo han considerado. Depende del Gobierno de Canarias. Nosotros pensábamos que primero lo consideraba el municipio y luego lo transmitía el Cabildo al Gobierno de Canarias. Pero parece que va por su camino directo. Nosotros lo presentamos en 2015 y se quedó ahí. Pero seguimos con la idea de que en algún momento se le reconozca como un bien de interés cultural y tradicional.

¿Cuántas alfombras hay previstas? ¿Cuántos metros? ¿Qué material se piensa usar?

Este año tenemos 35 grupos, con unas 42 alfombras. Hay algunas que hacen dos. También es tradicional los altares en la calle. Hay dos. Y en algunas casas se monta en el zaguán una capilla. El recorrido es de un kilómetro, más o menos. Y los materiales generalmente son de sal, con flores y otros productos naturales.

¿Cuántos kilos se usarán?

No lo sé. Depende del grosor.

¿Personas colaborando?

El año pasado hicimos un sondeo alfombra por alfombra y eran 527 participantes. Este año seremos los mismos o más, porque hay un par de grupos más. Calculamos que más de 500 seguro.

¿Cuál es el reto para los próximos 20 años?

Si me dices qué me ilusionaría a mí y a la directiva de la Asociación, es poder celebrar aquí un congreso internacional.

¿Se está trabajando para conseguirlo?

Es complicado, porque exige mucho presupuestos, y de momento ni el Gobierno de Canarias, ni el Cabildo, ni el Ayuntamiento están en la labor.

¿Qué aportaría?

Hace unos días se celebró una convención internacional en Guanajuato, en México, donde se reunieron alfombristas de Italia, Malta, España, Bélgica, de Singapur, Corea, India, y de un montón de países de Sudamérica. ¿Qué se consigue? Pues, por un lado, el hermanamiento de todos los alfombristas, sea del país que sea, el intercambio de técnicas, de ideas, diseños, productos y las relaciones humanas, que también son importantes

¿Cómo se valora la calidad y belleza de una alfombra?

Nosotros descartamos los concursos. Antes de la asociación el ayuntamiento sí hacía concursos de alfombras. Y eso hacía que los más virtuosos se llevaran los premios. Y eso hacía que muchos no participaran. Nosotros lo quitamos y solo competimos en intentar superarnos a nosotros mismos cada año en el diseño. Hemos visto esa evolución. Sobre todo en intercambios en la Península, en Sicilia, Ciudad del Vaticano, Roma en Victoria en Malta, en México. Esas intervenciones nos han permitido ver distintas técnicas de un alto nivel artístico. Comparado eso sí que tenemos que aprender con artistas de otros lugares.

¿El diseño entonces es lo que más se valora?

El diseño y la técnica. Y el resultado final, la impresión final. Algo que te llama la atención. Depende de tu gusto, pero el colorido, el detalle, el perfil, la creatividad. Y luego la dificultad del trabajo, porque no es lo mismo algo que te lleva diez minutos, que un rostro con todo el detalle, arrugas, ojos,... que no es fácil. Y luego que hay gente que hace primero el diseño a dibujo, pero gente que lo hace a mano alzada, y tiene un gran mérito. Nosotros reconocemos humildemente que no hemos llegado a ese nivel, pero estamos en evolución.

¿La Orotava es el referente en Canarias, por historia o por su calidad?

Ellos tiene una historia prolongada, son unos artistas increíbles. Los diseñadores de la alfombra de arena de la plaza son licenciadas en Bellas Artes. Una de las personas que hace las alfombras, ya la hizo antes su padre. Tienen un apoyo, y apoyo económico, bastante alto. Y es curioso, porque en La Orotova la fiesta del Corpus arrastra a la del patrón. Lo lógico es que el santo San Isidro Labrador sea el 15 de mayo, y el Corpus cuando toque. Pero llevaron a celebrar el patrón al siguiente domingo después del jueves que ellos lo celebran.

Suscríbete para seguir leyendo