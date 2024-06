Los vecinos de Santa Lucía disfrutan su día en la calle

«Quien no viene es porque no quiere», decía ayer una vecina durante el 17º Día de la Vecindad, uno de los eventos más multitudinarios que se recuerda donde no faltaron de 10.00 a 22.30 horas actividades sin parar y para todas las edades y gustos a lo largo de la zona peatonal de la avenida de Canarias. Lo organizó el área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y la Federación Vecinal Ventolera del Sur. Fue emotivo el reconocimiento a título póstumo a Pepito Reyes, fundador de Modas Cristal.

Se mezclaron sonidos de la algarabía de los chiquillos corriendo, gritando, bailando o saltando con los de la música de los talleres de salsa, canaria, o zen de yoga y taichí Chikung. «Eso qué es?» preguntó alguno. Hasta ganchillo argentino hubo y un exitoso taller de lettering, arte de dibujar letras para crear palabras o frases. No faltó diversión, negocio para el comercio local y nada que decir de los de restauración. A tope.

Las notas emotivas de la celebración del día destinado a dar cara al trabajo diario de los 140 colectivos y 18 asociaciones del municipio llegaron con los actos de homenajes y entregas de reconocimientos, entre ellos el otorgado como Vecino Emblemático a título póstumo a José Reyes Rivero, conocido como Pepito Reyes, fundador de Modas Cristal.

La práctica del yoga no faltó. / Juan Carlos Castro

Colaboración

Arminda Santana, concejal de Participación Ciudadana, estaba desde primera hora al pie del cañón y saludando a todos como podía. Fue una más entre los colaboradores y voluntarios encargados de supervisar que todo saliera bien, como algunas de las referentes en las directivas de agrupaciones vecinales, Carmen Caballero. Presidenta de la Asociación de Vecinos El Taro fue reconocida en el apartado homenaje al movimiento vecinal por su labor durante más de una veintena de años. También se lo entregaron a en la categoría proyecto identitario a Miguel López, promotor de la Escuela de Juegos Tradiciones Canarios y fundador del Colectivo La Revoliá, trabajador de la cultura, distinguido durante décadas por su defensa de deportes y tradiciones canarias.

Emotivos, más si cabe, fueron los homenajes en la plaza de Los Algodoneros. Pepito Reyes, recientemente fallecido, como creador en Vecindario primero de Novedades Reyes y luego Modas Cristal. Participó en la fundación de la asociación de empresarios Ascoive y siempre apoyó a colectivos y comisiones de fiestas.

Levantó aplausos el reconocimiento en Jóvenes promesas al alumnado del IES Vecindario, que ganó la Liga Insular de debates organizada por el Cabildo. Al final se leyó un manifiesto a favor de las asociaciones vecinales.

