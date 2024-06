Pau Pérez, de aerógrafo en Nokia a vivir del ladrillo

De técnico de emergencias médicas a aerografista. Pau Pérez, catalán y residente en Arinaga, fue embajador de Nokia en España de cara al mundo con sus diseños de prototipos de carátulas de móvil cuando la ya desaparecida empresa se había posicionado entre las ocho primeras del globo. Sus diseños fueron un referente. Entre los cinco mejores aerógrafos del país y de Europa, ocupó espacios en late night como El Hormiguero o Buenafuente. De 5.000 unidades de carátulas con prototipo propio al mes como jefe de producción pasó al vacío. Se toparon de cara con un mercado copado por la industria masiva de China. «Lo consigues por un euro en un chino. ¿Por qué pagar 50 por un diseño plagiado y que renuevas en cuanto se rompe? Salida? Ninguna. Pero ¡Seguiré peleando!». De qué vive hoy: «De encargos esporádicos y como un cabrón en construcción. No hay mercado para los artistas».

Pau Pérez es claro: «No hay mercado para los artistas». Vendió todas sus pertenencias en Barcelona, de donde es oriundo y residió hasta 2013, cuando se trasladó a Gran Canaria, a Arinaga concretamente, alentado por alguien que le aseguró que había mercado, y algo más. Hoy trabaja en la construcción y realiza encargos esporádicos de amantes de la creación artística en aerografía y dibujo, fotografía y mil más. Ya es un canario más: «No me voy de aquí. De hecho, no salgo ni del pueblo. Soy más canario que el gofio. Pero la cultura del aerografista no existe. Perdura en Barcelona. Aquí no», dice al reconocer que se ha convertido en una figura más de un arte magnífico pero en declive.

Pau Pérez, dibujante y aerografista en la playa de Arinaga / LP/DLP

Pérez, siempre bromista, dice que su apellido no le delata como catalán. Reside en un piso alquilado en la playa de Arinaga con su gato Gruñón, con quien vive rodeado de sus diseños, como en la puerta de su nevera, diseñada con dibujos, aerografías y fotos. Todo su arte y como él sabe. Lo conoce todo el mundo. «Adiós Pau; cómo va eso? Quedamos en el bar del Pino, que es de aquí».

Es un referente en el arte de la aerografía, el dibujo o la fotografía desde sus inicios. Pero a pesar de innovarse, adaptarse a las nuevas tecnologías o la misma Inteligencia Artificial (IA), ve como este oficio sucumbe ante el monstruo chino de las reproducciones, copias con pésima calidad ante el verdadero creador. «¿Quién paga por una carátula de un móvil hoy 50 euros si la compra por uno en un chino? Es el precio de la industria masiva y basura. Se te rompe en un mes y compras otro».

Pérez no presume de lo que fue. Solo entre sorbos de un zumo de naranja natural en la terraza del bar del Pino de Arinaga, se le escapa: «Ah, yo fui embajador de Nokia, pionera en móviles y sus carátulas. Yo era el jefe de producción a nivel internacional de la marca en su planta de Barcelona». Rememora que la aerografía era potente en diseños con modelos de la ya desaparecida empresa con modelos como Nokia 3310 o 5510, hoy piezas de coleccionista, en el año 93. Estudió en la escuela de Arte de Barcelona, donde se empapó también en manga, cómic y después en Canarias, como colplayer, tatuajes y fotos con su móvil con las que juega a su antojo.

«En Nokia éramos familia de cinco. El diseño era un referente de las primeras carátulas del móvil. Entre ellas, creé la del rey emérito, Juan Carlos I o del delfín», recordó.

Con sus mentores, como Alberto Marrondo, David Guardia o Rubén Sánchez, formaron un grupo de referencia con participaciones en foros nacionales «en los que empujamos este mercado», especificó. Destacó que con este grupo fue invitado a programas de audiencia en late night como El Hormiguero o Buenafuente. Era parte de los 5 mejores aerografistas del país y de Europa y así fueron presentados.

Pero todo cambió a raíz de la irrupción en el mercado del monstruo chino, la pandemia y la crisis posterior económica con guerras de Ucrania. Desde entonces todo fue en declive. «No es que lo haya dejado - explica- Sigo estudiando, actualizándome, estoy en todo lo último. Pero ¿Qué pasa? Que no hay mercado».

En estos años de residencia en Arinaga ha hecho, solo por encargos previos, diseños creativos en restaurantes o sobre algunos coches, «como un escarabajo», comentó. También realiza algunas customizaciones en cascos de ciclistas o moteros, «pero poco más». Especifica que «hoy día, con el mundo de las carátulas muerto, solo quedan trabajos como estos, pero ni siquiera se amortizan. Ni el coste elevado del material ni el tiempo que se usa, no compensa», subrayó varias veces.

Y puesto a idear, afirma que «solo en una Harley-Davidson podría hacerse este arte para amortizarlo, pero dudo que el dueño de una Harley lo haga», volvió a carcajearse aunque con atisbo de pena.

En Canarias ve que no existe mercado, ni antes no ahora. Alentado por una amiga, vendió sus pertenencias, dejó su trabajo de técnico de ambulancias y se trasladó en barco hasta Gran Canaria. En Arinaga encontró su sitio. Pero en años acabaron ahorros y muchas ilusiones. «Canarias está totalmente cerrada a este mercado. No hay ninguna cultura social que relacione el arte de la aerografía. Pero aquí y en todos lados. Barcelona es intocable ahora mismo con los precios que tiene», dijo con seguridad, la misma que usó para aclarar que «a ver, no es que quiera salir de Gran Canaria, es que por salir, no salgo ni del pueblo», comentaba entre carcajadas.

Volver a trabajar como técnico de ambulancias «ni loco. Eso mata» sentenció. Por ahora solo se ciñe a encargos y su empleo en la construcción, en la que «trabajo como un cabrón».

Suscríbete para seguir leyendo