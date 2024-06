400.000 euros de felicidad repartidos por José Antonio Ojeda

José Antonio Ojeda Álvarez no podrá olvidar tan fácil la noche del viernes 31 de mayo de 2024, cuando uno de sus clientes de la ONCE le llamó por teléfono para pedirle que comprobara un número. José Antonio, un poco desubicado y dormido por la hora, miró por encima los resultados, pero no fue hasta la mañana siguiente cuando reaccionó y se dio cuenta de la realidad: había repartido 400.000 euros en 10 cupones premiados con 40.000 euros cada uno en el sorteo del viernes, 31 de mayo en Santa Lucía con el número 30.582.

«Estoy tan emocionado que parece que el premio lo he ganado yo, y lo que más me ha gustado es que ha caído repartido», explica José Antonio. Según ha podido recordar, a una chica le vendió dos cupones, mientras que un señor se llevó tres y dos de ellos los regaló. Sin embargo, el premio del viernes por la noche no iba solo, puesto que al día siguiente, el sábado 1 de junio, repartió un ‘superonce’ de ocho aciertos con un premio de 200 euros.

En los nueve años que lleva trabajando para la ONCE, José Antonio Ojeda ha repartido varios premios, entre ellos un extra de 11.000 euros, pero jamás había repartido tanto como esta vez con los 400.000 euros. «Dar premios es una subida de adrenalina, y más cuando empiezan a llamarte de todos lados para darte la enhorabuena», explica Ojeda.

Ha sido tanto el impacto que ha tenido el premio, que José Antonio ha notado el cariño de todo el municipio, donde los vecinos le paran por la calle para darle la enhorabuena. «También recibí la llamada de una de sus primas, residente en Lanzarote y con la que hacía mucho que no hablaba», comenta.

Hace poco, José Antonio se sometió a una operación y desde entonces ha estado con la matraquilla detrás de la oreja de dar algún premio. «Parecía que mi subconciente sabía que algo bueno iba a pasar y mira, no iba muy mal encaminado», dice. Su experiencia durante estos años le ha hecho tener una teoría, y no es otra que la de decir a sus clientes que no dejen caducar los cupones y que los miren, porque nunca se sabe cuándo puede tocar. «Esto no te va a resolver la vida, pero te puede dar una alegría, te ayuda a tapar agujeros o incluso a darte unas buenas vacaciones», apunta José Antonio Ojeda.

Orgulloso y aún sin creer que ha dado el premio y ha hecho feliz a algunas personas, a José Antonio solo le queda agradecer a sus clientes la confianza. «Yo cuando me compran un cupón les deseo suerte de corazón, porque yo he pasado por mucho y sé de primera mano que la suerte siempre hace falta», asegura. Una ilusión y un día que José Antonio recordará toda la vida y que le ayudará para seguir luchando por hacer feliz a todos los que, desde hace nueve años, acuden fielmente a su puesto de Santa Lucía de Tirajana.