Arucas despide a Bonifacio Torres, padre del ministro Ángel Víctor Torres

En la mañana de este martes 4 de junio de 2024 fallecía a los 86 años de edad Bonifacio Torres Lorenzo, nacido en el año 1938 y padre del ministro de Memoria Democrática y Política Territorial del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres.

Más conocido como Fafo, su pérdida deja tras de sí una estela vital contagiosa tanto en su ciudad natal, Arucas, como en la playa de Las Canteras, donde en estos últimos años mantenía una animada tertulia de cadencia diaria en La Moncloa, acogedora esquina de la plaza Artista Pinito del Oro presidida por la escultura de Sindo Saavedra, y que recibía el apelativo por tener en la política la razón de las conversas.

La vida de Fafo empezó a tenicazos. En una corta, pero muy sustanciosa entrevista realizada por Mundín Santana, uno de los últimos maestros labrantes de la piedra, dibujaba a la vera de las olas de esa misma bahía capitalina el trasiego diario en bicicleta con Antonio Juan El Campana desde el barrio de La Goleta hasta la Punta de Arucas, colindante con Costa Ayala -una considerable distancia que ya de por sí conlleva la categoría de expedición-, para acudir a trabajar con apenas 14 o 15 años una piedra con fama de ser de las más duras de toda la fonolita del municipio norteño.

A golpe de escoplo y martillo

«Nosotros», le explica con vehemencia a Mundín, «teníamos siempre unas alpargatas en las que por debajo no había nada, y por encima apenas un telita para no estropear las piernas, pero me hacía sangre, y yo, que era de piquito fino, quería un trabajo más suave», relataba con una sonrisa, marca de la casa, de oreja a oreja. Pero la querencia era una y la realidad otra. Porque Fafo aún tardaría hasta los 20 años de edad en dejar atrás una cantera de piedra azul en la que a golpe de escoplo y martillo daba forma a los estadales, -los bordillos de las aceras-, o las losas -las baldosas del suelo-, cuya demanda requería de miles y miles de piezas que generalmente se encargaba a los aprendices, y con accidente mediante.

«Con El Campana íbamos en un Pato”, relata, probablemente aludiendo al célebre Citroën Traction Avant, «cuando volamos por los aires y me fui a las plataneras. Él se rajó toda la carita, pero salió adelante», para sentenciar que “era un trabajo muy bruto y me metí en la hostelería”, un sector en el que también dejó su impronta y que arrancó en el célebre restaurante Pinito del Oro.

La elegancia de los firmes

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, con el que empieza a hacer migas a partir de 2007 con motivo de su relación con Ángel Víctor Torres en el seno del PSOE, y al que sustituye como alcalde, aclara antes de entrar en materia que los piropos en este caso en concreto van disociados al momento de expresarlo, es decir que no cuadra en el tópico del obituario, para retratarlo como «un tipo encantador, afable, alegre y muy familiar», todo ello para describir a un hombre íntegro marcado también por el fallecimiento de su esposa Juana Teresa «antes de tiempo».

Facundo también destaca su papel como militante del Partido Socialista Obrero Español, en una vinculación que lo enlaza con sus padres republicanos, y con el drama de un hermano represaliado y encarcelado por el régimen franquista, esto en una Arucas que padeció con especial dureza el rigor de una dictadura que también se cebó con amigos de la familia desaparecidos.

Quizá por eso se agarraba a esa afabilidad tan característica que recuerda Germán Díaz, compañero desde niño de La Goleta del hoy ministro y expresidente del Gobierno de Canarias: «amigo de sus amigos, vigilante al pie del cañón, pero con la elegancia de los firmes que nunca se enfadan».