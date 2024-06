Patricia da Mata Martín: «La situación del medioambiente es drástica; o nos concienciamos o esto irá a peor»

A Patricia da Mata Martín le empezó a cambiar la vida durante la pandemia, cuando comenzó a interesarse por los voluntariados de tortugas en Cabo Verde. Después de varios intentos, no fue hasta el año pasado cuando le surgió la oportunidad de visitar el país africano y vivir de primera mano la experiencia. Hoy, en el marco del Día del Medioambiente, ofrece una charla en la Biblioteca Municipal de Santa Brígida.

¿Quién es Patricia Da Mata?

Una persona curiosa que le gusta investigar sobre lo que nos rodea. Me gusta ver el impacto que puede tener el medioambiente y soy comprometida con causas de importancia.

¿Cómo comenzó su interés por los animales y el medioambiente?

Siempre ha habido varios tipos de animales que me han encantado, como el elefante, que me parece increíble por sus formas de supervivencia y el cuidado a su familia o la tortuga. Siempre me pareció curiosa y en el 2020 con la pandemia tuve tiempo para pensar y vi Natura 2000, les escribí, pero me dijeron que no se podía hacer. Yo tenía interés en viajar con mi hijo y ver cosas nuevas, y el año pasado, aunque me dijeron que el niño no podía, tuve la oportunidad de dejarlo y disfrutar la experiencia.

Militar del Ejército del Aire y responsable del Sistema de Gestión Ambiental de su cuartel. ¿Cómo se complementan ambas funciones?

Tiene mucho que ver. Hay una actividad diaria y tenemos que tener un control en el impacto ambiental. Lo más militar que hacemos son los desfiles, pero es una forma de vida, un trabajo cualquiera con un uniforme. Este año finaliza mi compromiso y estoy en fase de cambio, si hacer la permanencia o dejarlo y marcharme a estudiar derecho y un grado superior de patrón de altura y transporte marítimo. Después me gustaría irme a Cabo Verde a investigar sobre la pesca, fomentar que la pesca artesanal tenga un valor y cuidar esas costas.

Patricia da Mata en su voluntariado de Cabo Verde junto a una tortuga / LP/DLP

En el año 2023 se unió al voluntariado. ¿Cómo le surge la iniciativa?

Llevaba desde el 2020 queriendo ir y atrasándolo, y al final el año pasado me decidí y compré el billete. No tengo biología ni nada que ver con estudios relacionados con los animales o el mar, pero el medioambiente es un campo que me gustaba y todo tenía sentido, porque estaba relacionado. Me embauqué en la aventura y fue revelador, porque era mi primer viaje sola y lo disfruté, fue increíble.

¿En qué consiste un voluntariado?

Hay que pagar por una actividad que vas a realizar. Pagas para participar y con ese dinero costean a los monitores de la temporada o material que hace falta, y al final tu aportación es para poder seguir haciendo el trabajo de investigación.

¿Cuáles son sus primeros recuerdos en el voluntariado?

Me sorprendió porque llegué y era un choque cultural, no entendía nada. Después crees que vas a ir tranquilo y la verdad es que se trabaja montón, sales todos los días, vigilas playas, haces prospección, tortugueo y ves nacer las tortugas. Ves a 200 tortugas ir al mar, se hace un censo para ver si tienen malformaciones y el trabajo que hay detrás es increíble. La implicación es asombrosa, me llevé una familia, y cuando llegó la hora de decir adiós no podía despedirme de ellos de todo lo bueno que me hicieron vivir.

¿Dónde hizo el voluntariado?

En Cabo Verde, isla de Boavista.

¿Cuál ha sido su mejor y su peor experiencia?

La mejor fue ver que podía hacerlo, darme cuenta de que estaba viendo como viene una tortuga, el respeto al momento, o ver la realidad de los apañadores. Justo ahí está una de mis peores experiencias, cuando tuve que seguir un rastro y encontré a una tortuga llena de sangre con el caparazón en un lado y el cuerpo en otro. Ahí no hay recursos y apañarla y vender su carne es dinero y está castigado. Otra de mis malas experiencias fue el tener que dejar a mi hijo atrás, porque me hubiera gustado vivirlo con él.

¿Tiene pensado llevarle?

Sí, el año que viene ya vendrá conmigo y estaremos ahí todo el verano. Él tiene ocho años y es muy pequeño, pero el año que viene tendrá la oportunidad de poder vivirlo, relacionarse con otras culturas y aprender sobre la vida.

¿Qué tiene Cabo Verde que no tiene Gran Canaria?

El consumo y la sociedad que vivimos. Allí hay gente feliz con lo que tiene, la Coca Cola es algo excepcional y viven tranquilos y en paz. Hay similitudes pero también muchas diferencias. Aquí pasamos por encima de la vida mientras que ahí viven sin tiempo.

¿Cómo ve la situación del medioambiente?

Drástica, sobre todo porque un día, cuando hicieron retirada de residuos dije que tenía curiosidad por saber a donde los llevaban y hay normas que se puede desechar a millas del mar, por lo que al final estamos pagando dinerales para gestionar mientras que todo se tira al mar. Tenemos que dejar de consumir, o paramos el consumo de plástico y nos concienciamos de reciclar o esto va a peor. Hay que desglobalizarnos y ser prudentes a la hora de comprar o esto nos va a destruir y va a acabar con nosotros.

¿Qué podría hacer la ciudadanía para proteger a estas tortugas?

Cambiar la actitud. Todo el mundo quiere tenerlo todo y hay que dar un paso atrás, fomentar la economía local y tener un consumo responsable.

¿Qué consejo daría a todas aquellas personas que se plantean unirse a un voluntariado?

Sobre todo que den el paso. A veces por desconocimiento no nos atrevemos, incluso hay gente que no le gusta porque las condiciones son las que son, pero es una oportunidad a pesar de tener que costearte, la experiencia es impagable.

