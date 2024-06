Los cinco satauteños de oro

El municipio de Santa Brígida contará desde esta noche con dos Hijas Adoptivas y tres Hijos Predilectos más. Lo hará a través de un acto que tendrá lugar a las 19.00 horas en el Centro Cultural de la Villa, en el marco de las Fiestas de San Antonio de Padua de 2024.

La propuesta de estos Honores y Distinciones tan merecidos se aprobaron por unanimidad de todas las fuerzas políticas en un pleno extraordinario, que acordó nombrar a Alicia María Guerra López y Domitila Rivero González, como Hijas Adoptivas, y a Juan Sixto Muñoz Ramírez, Francisco José Déniz Santana y Juan Ignacio Santana González como Hijos Predilectos. Cinco personalidades que, a lo largo de su trayectoria tanto personal como profesional han hecho del municipio de Santa Brígida un lugar mejor para todos.

Alicia María Guerra López

Natural de Las Palmas de Gran Canaria, desde esta tarde pasará a ser Hija Adoptiva de Santa Brígida por su implicación. Desde que era muy joven compró su casa en La Atalaya, y desde entonces nadie la ha movido de ahí. Es su «refugio», tal y como describe ella misma. A lo largo de los años ha pulido su pasión por las miniaturas, algo que ha ido compaginando con sus clases, pues es catedrática de inglés. Hace más de 30 años descubrió la miniatura por casualidad, y según explica, no se le debe dar mal, pues hasta entonces le han publicado todos sus trabajos. «Vi una casa en una tienda y como nunca tuve una de pequeña le dije a mi marido que quería una, pero nunca la compre», explica.

Fue a los años cuando su hijo comentó a su madre que el padre de su mejor amigo estaba haciendo una casa para su otra hija, y fue en ese momento cuando los astros se alinearon para que Alicia pusiera a volar su imaginación. Una época en la que no había internet y donde los planos de las miniaturas se compraban en Tenerife. «Me fui a la isla vecina a comprarlos, me picó el bicho y desde entonces no he parado», cuenta Guerra. Una vida en la que ha tenido que pasar por situaciones complicadas, pasando por una enfermedad y problemas de corazón entre otros problemas familiares.

«El cardiólogo me dijo que tenía que buscar algo que me mantuviera la mente distraída, le hice caso y comencé a buscar tiempo para mi y para hacer lo que más me gustaba, que era hacer miniaturas. Una distracción no competitiva, en la que hay retos que cuando se logran sirven de gran ayuda tanto para la autoestima como para la salud mental por el orgullo de haberlo logrado. A pesar de haber nacido en Las Palmas, Alicia no cambia por nada La Atalaya. «Venirme a Santa Brígida ha sido de las mejores decisiones que pude haber tomado», sentencia emocionada.

Domitila Rivero González

Nació en Las Goteras y al conocer a su marido y casarse con el se mudaron a La Atalaya de Santa Brígida. Ahí, montaron una ferretería «para poder salir adelante», negocio que compaginaban con el otro trabajo de su marido, lechero. Primero, desempeñando la función a caballo, y más adelante, cuando pudieron, con un coche. Domitila no tuvo una vida fácil, pues al nacer en la época de la posguerra se vio obligada a sacar la casa adelante. Era la única mujer en una familia de 6 hermanos, y ella tuvo que cuidar de sus hermanos varones, hacerles de comer y limpiarles la ropa entre otras cuestiones.

«A los 12 años me quité del colegio porque éramos pobres y desde niña aprendí a coser y me saqué el título de profesora en corte al mismo tiempo que me compré una máquina y me saqué el título de bordadora», explica. A sus 86 años sigue activa, cuida de sus terrenos y lleva una vida feliz. «Lo único que tengo es que me canso a consecuencia del corazón», dice. Al recibir la noticia de que iba a ser nombrada como Hija Adoptiva, Domitila no cabía en su asombro. Hoy, en el acto, estará acompañada por 15 personas de su familia. «Estaré bien acompañada pero asustada porque no quiero hacer el ridículo», dice. Una mujer luchadora y un ejemplo a seguir, que ha demostrado que a pesar de las adversidades de la vida, la única opción que queda es seguir adelante y luchar por lo que realmente queremos.

Juan Sixto Muñoz Ramírez

Dedicó más de 30 años de su vida a la docencia en el colegio José Manuel Ollera de la Mora en el barrio de la Atalaya, siendo el impulsor de la creación del Ampa en el centro educativo. Además, a lo largo de los años colaboró activamente en las fiestas patronales del Santo Cristo Milagroso y ha sido activo a la hora de preservar las tradiciones de la villa. Fue concejal de Educación, Cultura, Festejos y Parque Guiniguada y ha organizado y colaborado en eventos culturales, artísticos y recreativos, como florabrígida o el carnaval entre alguna que otra obra teatral.

En el año 2012, fue pregonero de las fiestas de San Antonio de Padua y ese mismo año pero en enero, dejó de prestar sus servicios como docente para pasar a disfrutar de su jubilación. Hoy, será nombrado como Hijo Predilecto del municipio que le ha visto brillar a lo largo de su vida. Un acto en el que estará acompañado por sus seres queridos y amigos, que no han querido perderse cómo Juan Sixto se convierte, aún más, en un referente de la villa.

Juan Ignacio Santana González

Ha dedicado su vida a Protección Civil. viviendo experiencias que, sin duda alguna, se llevará para siempre consigo. «No dejo de reconocer que es un honor que me nombren Hijo Predilecto, pero esto no va dentro de mi talante, porque me gusta pasar desapercibido, porque soy persona de segundo nivel», dice Juan Ignacio. Lleva 30 años trabajando para Protección Civil, y todo ha sido voluntariamente y sin buscar reconocimientos.

Llegó recomendado por un compañero y desde entonces ha estado ahí, al pie del cañón, cuidando y ofreciendo a las personas lo mejor. Treinta años en los que ha ido acumulando todo tipo de experiencias, pero si hay alguna que no podrá olvidar nunca es la de la época de la pandemia por el covid, cuando los de Protección Civil eran los héroes de un país que estaba encerrado en casa.

«Nos tocó repartir comida, libros, material escolar o medicina para los mayores, y es muy gratificante», explica. Un trabajo que describiría como «satisfactorio en ocasiones». Recibir la distinción, aunque no lo muestra abiertamente, Santana González lo califica como «un privilegio y un honor», a pesar de que no representa lo que piensa con la notoriedad y dejando bien marcado que le gusta pasar desapercibido en el municipio y en el trabajo.

Francisco José Déniz Santana

Su nombre artístico es Paco Déniz. Un conocido actor canario nacido y criado en la villa. Hijo del ya conocido Francisco el del cine, comenzó su andadura como actor en Santa Brígida, formando parte de la compañía La Otra Esquina en la década de los 80. Fue 14 años después cuando dio el salto y se proclamó profesional en el mundo del cine con su participación en la Zarzuela La verbena de la Paloma, siguiendo muchos logros más.

En Madrid se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, licenciándose en interpretación textual. A lo largo de sus años como actor, ha trabajado en televisión, a las órdenes de grandes personalidades reconocidas y autodidacta. Pepe Déniz asegura ser «un actor de compañía, amante de los procesos grupales y la investigación teatral por encima de figurar en solitario».

Sin embargo, además de ser actor, Déniz es un músico autodidacta, convirtiéndose en compositor, intérprete y letrista de la banda sonora de Aquí no hay quien viva como miembro del grupo de música a Capella Vocal Factory entre otros muchos éxitos. Un currículum que a pesar de estar lleno de logros, prefiere considerarse como «un trabajador que suma y sigue cuando puede o se lo permiten», asegurando que no es una estrella ni nadie especial.

Y es que Francisco José Déniz no esperaba, al igual que sus otros cuatro compañeros que hoy recibirán el honor de ser distinguidos, que le nombraran como Hijo Predilecto, dudando incluso si tenía méritos para serlo. Desde hoy, Pepe pasará a la historia de la villa bajo un reconocimiento que dedicará especialmente, a su padre «que nunca se sintió del todo reconocido», y al lugar en el que se encendió su vocación como actor. «Es un honor compartir esta mención con personas que viven el día a día del pueblo y le otorgan la identidad que se merece. Estas menciones son para los que vienen detrás. Para que sepan que no están solos», sentencia, orgulloso y feliz, Francisco José Déniz Santa, o Pepe Déniz, como es conocido.

Suscríbete para seguir leyendo