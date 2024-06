El mejor pizzero del archipiélago canario

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧 , no solo por su habilidad excepcional en la creación de pizzas, sino también por su innovación y dedicación a la perfección. Su pizza Napolitana “CAPRICCO” destacó entre todas las demás llamando la atención de los jurados. Además, Leonardo nos representará en el campeonato mundial de pizza de 2025 en Parma Italia.

UN MAESTRO EN SU ARTE

𝐋𝐞𝐨𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧, originario de Italia nacido a Foggia sur de Italia ,y residente en Canarias desde hace varios años, ha llevado la pizza a un nuevo nivel en el archipiélago. Su pasión por la pizza le otorgó el 1º puesto en pizza napolitana del campeonato. Y además el premio especial a la decoración "Marta Conterio" entregado por primera vez en este campeonato.

Todos los galardonados del 5° Campeonato absoluto de Canarias de pizza - Gran premio grupo Comit. / LP/DLP

LA PIZZA GANADORA

La pizza “Capriccio” que le otorgó la victoria a Leonardo Primon fue una combinación de sabores muy específicos. con una masa elaborada con harina 100% italiana y con una maduración de 72 horas, llevándola a la perfección con una base de tomate datterino Amarillo (de origen Campana - sur de Italia), queso Provola ahumada, mozzarella, tomate cherry, Stracciata de fiorfilatte, jamón de Parma, pétalos de berenjenas fritas y aceite de albahaca. * Esta pizza ganadora ya está disponible en el menú de la pizzería

𝐋𝐞𝐨𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧 elaborando su pizza ganadora “CAPRICCO” / LP/DLP

Leonardo nos cuenta: “Esta emoción que sentí no se puede expresar con palabras, para mí esto ha sido una gran victoria personal, y un logro profesional. He trabajado y estudiado mucho para lograr esta meta, seguiré dedicándome a mi trabajo, con toda la humildad que siempre he tenido…Para mí, esto no es un punto de llegada sino, un punto de partida”

Famila de Leonardo Primon recibiendo el premio con su pizza "CAPRICCO" / LP/DLP

Dicho esto : Leonardo Primon ha demostrado que la pasión, la dedicación y la creatividad pueden llevar a la cima del éxito. Al ganar el 5° Campeonato de Canarias de Pizza, ha consolidado su posición como el mejor pizzero del archipiélago, un título bien merecido que celebra su habilidad y amor por la pizza. Su triunfo no solo es un logro personal, sino un homenaje a la rica herencia culinaria que fusiona lo mejor de Italia con Canarias. Quiero agradecer 𝗜𝗻𝗮𝗹𝗰𝗮 𝗙&𝗕 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁 por todo esto y al molino 𝗟𝗲 𝟱 𝗦𝘁𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗶