Francisco Galván Rivero: «Ser pregonero de San Juan es como recibir el premio Canarias»

¿Cómo se presentaría a la ciudadanía?

Como Paco Galván, un vecino más del pueblo que desde los 13 años le ha gustado el movimiento social. No me considero ni más ni menos.

Desde los 13 años estando presente en las fiestas. ¿Cómo comenzó?

Empecé siendo vicepresidente de las Fiestas de San Juan. Estuve 30 años colaborando y nunca he dejado de hacerlo. Fue una experiencia gratificante que sigo manteniendo hoy en día.

¿Cómo se definiría Paco Galván?

Soy una persona sencilla. Tanto, que no quiero hacer el pregón sobre el escenario sino en el suelo. Cualquiera tiene que estar a la altura del pueblo y eso es lo que quiero plasmar, porque todos somos iguales.

¿Cuál ha sido su trayectoria profesional?

Soy oficial de carpintería de El Corte Inglés y media vida he estado aquí. Vengo de una familiar de carpinteros a excepción de mi padre, que fue minero. De pequeño, mi padre me aconsejo que me fuera a la carpintería y que no le siguiera a él, y le hice caso, porque ese era un trabajo muy duro y peligroso.

¿Qué significa para alguien como usted dar el pistoletazo de salida a las fiestas de San Juan?

Para alguien que es nacido y criado en Tenteniguada, que ha mamado tabefe, es como recibir el premio Canarias. Te hablo de esto y se me erizan los pelos, porque cuando me hablan de San Juan me emociono. Soy muy sanjuanero y muy de Tenteniguada. Desde que empieza el mes de junio me alegro y en lo que llevamos de mes he cantado la canción de San Juan al menos 10 veces.

¿Qué es San Juan para usted?

Es mi niñez, lo es todo. Desde que tengo uso de razón estoy arraigado a un pueblo que es muy de San Juan y para mí es lo máximo.

¿Quién y cómo le comunican que será el pregonero de las fiestas?

Me lo comunica la comisión de fiestas, que tiene mucha valentía en nombrarme pregonero. Cuando me lo dijeron no lo dudé ni un solo segundo. Mi reacción, primeramente fue de una alegría inmensa porque es mi fiesta, mi gente mis vecinos, mi santo, mi iglesia y mi plaza. Lo segundo que hice fue llamar a mi mujer y a mi hijo para contárselo.

¿Alguna vez se imaginó teniendo que preparar un pregón?

Yo soy Almendro de Plata del municipio, y en su momento hice el pregón. Es verdad que también viví la Fiesta del Almendrero en Tenteniguada que también fue un orgullo grandísimo, pero esto es San Juan y mi tierra. Siempre dije que tarde o temprano me tocaría y me ha llegado en el mejor momento, necesitaba esto en mi vida y estoy eternamente agradecido.

¿Cómo han cambiado las fiestas a lo largo de los años?

El pregón lo he basado en los años de completa inocencia en mi persona, desde los 5 a los 12 años, porque a partir de los 13 empecé con las fiestas. Hablo de gente de Tenteniguada que me marcó y las fechas de antaño, pero entendiendo que todo cambia y donde estábamos ayer hoy no estamos. Nos encantaban las fiestas porque no teníamos otras cosas, ahora te montas en un coche y ya estás en La Aldea. Estas fiestas son distintas, pero son las que nos toca vivir. El progreso tiene eso, que va acabando con las tradiciones.

¿Cómo describiría las fiestas de San Juan?

Son unas fiestas participativas, una comisión de fiestas de toda la vida. El Ayuntamiento echa una mano y se porta muy bien, pero son muy participativas con la gente, y las fiestas son fiesta si los vecinos van.

¿Qué espera este año de las fiestas?

Ya han cumplido, porque la fiesta sale que es lo más importante y vuelve a haber fiesta de San Juan en Tenteniguada. En los tiempos que corren, eso ya es un éxito y hay un programa y con eso es suficiente. Gustará más o menos, pero la fiesta es así. Yo me quedo con la participación.

¿Qué cambiaría, qué mejoraría y que quitaría del programa festivo?

Solo los de la comisión de fiesta saben lo que cuesta sacar esto adelante. Los que están por fuera no podemos opinar en la baraja. Yo que he estado tanto tiempo dentro no puedo opinar ahora que estoy fuera. No quitaría ni pondría nada, aquí son los vecinos los que curran durante meses para sacar esto adelante, los que han buscado el dinero para que esto se pueda celebrar.

¿Qué planes tiene a futuro?

Seguir viviendo, ni más ni menos. Mi vida cambió a partir de una época, ya no estoy en movimientos sociales, he hecho un paréntesis. No digo que se acabó, pero ahora me dedico a caminar y a vivir.

Nació, creció y se quedará en Tenteniguada hasta el final...

Nací y crecí, pero vivo en Valsequillo. Soy asmático y el frío me hacía mucho daño. Duermo en Valsequillo, pero mi corazón está arriba y tarde o temprano volveré, aunque sea para los meses de verano, porque echo de menos todo de ahí.

