La vida en miniatura de Alicia Guerra

La satauteña adoptiva Alicia Guerra no sabía que una casa de muñecas expuesta en un escaparate de Navidad fuera a encenderle la chispa de las miniaturas. Lo que comenzó por crear esa casa que nunca tuvo, se convirtió en la recreación de su vida a escala 1:12 a través de escenas y hogares familiares.

Una casita de muñecas en un escaparate de Navidad despertó la ilusión de Alicia Guerra López por recrear la casa que nunca tuvo cuando era pequeña, y lo que comenzó por un pasatiempo terminó convirtiéndose en la recreación de su vida en miniatura. Escenas como la de su propia boda, el bautizo de su hijo Miguel, el colegio donde ella estudió, la casa de sus abuelos o el hogar donde pasaba las pascuas cuando era joven, haciendo un guiño a la pasión que tenía su madre por esas fechas tan entrañables.

Licenciada en filología inglesa, el corazón de Alicia Guerra siempre estuvo en Londres, la ciudad a la que ha dedicado miles de paseos, sueños e ilusiones. De ahí nace su primera inspiración, una gran casa amarilla que recrea a la época Victoriana de Reino Unido. La decoración del interior de las casas está hecha por ella. Horas y horas haciendo manualidades de todo tipo para que a la hora de amueblar sus creaciones esté todo preparado: muebles, ropa, cortinas, todos los utensilios de la cocina, pupitres, libros y un sin fín de productos para el hogar.

Alicia Guerra crea casas en miniatura / Juan Carlos Castro

Tal y como explica Guerra, no hay una casa en miniatura hecha que no le transmita algo, ya que todas tienen que ver con un momento exacto de su vida. «Hace unos años pasé por un cáncer de mama, y mientras estuve en el hospital y el tiempo en el que tuve que darme quimioterapia comencé con una escena dedicada a todas las mujeres que luchan contra esta enfermedad», comenta. Un espacio en el que todo es rosa: la vestimenta de las muñecas, las paredes, los juguetes e incluso las bebidas. «Aquí están plasmadas mis vivencias y es algo que me encanta», asegura con orgullo.

Alicia Guerra no solo recrea vivencias propias, sino que también hecha rienda suelta a su imaginación, elaborando los espacios que le hubiera gustado tener y nunca pudo. «Quería regalarle a mi marido un palacio, pero como no tengo dinero decidí hacérselo yo misma con su despacho», dice. Una mesa de madera con todos los proyectos que ha hecho a lo largo de su trayectoria profesional como ingeniero y cuadros pintados a mano por personalidades que admiran a Alicia, como es el caso de Sara Almeida y Carmen Jiménez. Detalles cuidados a la perfección que hacen de la colección de esta satauteña adoptiva un paraíso en miniatura.

Alicia Guerra crea casas en miniatura / Juan Carlos Castro / LPR

Creaciones propias

Arquitecta, diseñadora, modista, manitas, profesora de inglés y un millón de adjetivos que podrían definir a la perfección a Alicia Guerra y todo lo que conlleva su vida, así como sus pasiones y su forma de ser. Tal y como explica en su pequeño taller, con ayuda de las escalas comienza a diseñar la fachada de las casas, pero su verdadero amor está en la decoración de interiores, por lo que el 80% de las cosas que adornan sus creaciones son hechas a mano. «A la hora de hacer los personajes compro las cabezas, las manitas hasta el codo y las piernas, y con ayuda de algodón hago a los personajes más o menos flacos», asegura. Ahora, con el paso de los años, Alicia ha optado por acudir a ferias y comprarlos, aunque sigue sin perder esa esencia tan suya.

Las flores están hechas de papel, mientras que los libros los hace con cajas de cereales y con la tapa de la pasta de dientes, su imaginación la ha llevado a recrear maceteros. Unas casas en miniatura tan cuidadas que incluso las lámparas tienen luz. «He aprendido gracias a los mejores profesionales de la miniatura, y a mis espaldas tengo diez cursos diferentes, cada uno para aprender a hacer cosas distintas, ya sea la fruta, la manera de recrear la fruta o cómo vestir a los personajes».

Alicia Guerra crea casas en miniatura / Juan Carlos Castro / LPR

Una de las mejores herencias que Alicia dejará a sus seres más cercanos es la de su colección de casas y escenas en miniatura, pero además, está aprovechando el tiempo al máximo, y a la vez que diseña casitas está escribiendo un libro para sus nietos con la historia de todas sus miniaturas. «No puedo estar quieta», dice mientras va de un lado a otro. «Estar activo es lo que mantiene a uno vivo, y mientras pueda seguiré haciendo lo que más me gusta», asegura.

La paciencia de esta manitas a la hora de recrear sus ilusiones y su precisión a la hora de hacer las miniaturas ha impulsado a varios museos de colecciones a poner el foco en su trabajo, pero en este aspecto Alicia Guerra tiene claras sus prioridades. «Yo no quiero dinero, y siempre digo que si alguien está interesado puedo cederlas, nunca regalarlas ni venderlas, y por un periodo de tiempo de al menos seis o siete años». Y es que todas las piezas que adornan las casas están sueltas, por lo que desplazarlo todo y colocarlo para un periodo de tiempo inferior a ese sería perder el tiempo y estropear una colección que lleva muchas horas de trabajo.

Sin embargo, hace unos cuantos años, el museo Elder de la Ciencia y la Tecnología se puso en contacto con ella para recrear «un apartamento de unos 50 ó 60 metros cuadrados para demostrar cómo funciona la electricidad». Hizo el encargo y estuvo expuesto.

Alicia Guerra crea casas en miniatura / Juan Carlos Castro / LPR

En un taller ubicado en la calle Viera y Clavijo de Las Palmas de Gran Canaria, Guerra tuvo un taller en el que daba clases de miniatura. «Iban a aprender tanto hombres como mujeres en edades comprendidas entre los 8 y los 70 años», recuerda. Ahora, ese taller lo ha trasladado a su casa de La Atalaya, mientras que en Carrizal amontona toda la exposición de su vida. Una locura por la pequeñez que llevó a Alicia incluso a transmitir a sus alumnos del Instituto Tomás Morales su pasión.

Los encargos que ha hecho esta satauteña no sobrepasan los doce, cuyo precio varía en relación a las horas que le haya dedicado. Una farmacia y una óptica son las más recientes, pero cuarenta años dedicados a la pequeña escala han dado para mucho. Un día cualquiera se antojó tener una casa en Suiza para pasar frío, y ella misma la recreó a la perfección, al igual que su propio autorretrato, en el que figura en su despacho del instituto con el logo hecho a la perfección.

Alicia Guerra describe la época de su jubilación como una de las mejores de su vida, pues aunque siempre disfrutó e intento dedicarse tiempo, ha sido después de esta cuando ha entendido que la vida es solo un ratito. La pintura es otra de sus pasiones, por lo que además de todas las actividades que realiza, ahora está recreando su propia pinacoteca, en la que expondrá todas las pinturas. Cuando lo finalice, será su proyecto más reciente, pero un ratito con Alicia basta para entender que detrás de esa pinacoteca vendrán otras muchas recreaciones.

Un arte de los que ya no hay, y una pasión que nació un día cualquiera en un escaparate cualquiera. Una vida recreada a pequeña escala, aunque esconde la inmensidad de sus vivencias. Una artista de los pies a la cabeza que probablemente cuente con muchos fans, aunque los principales son su marido y su hijo.

