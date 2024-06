Emocionante regreso a la raíz de las Fiestas Patronales de San Antonio 'El Chico'

Anoche las Fiestas Patronales de San Antonio 'El Chico' arrancaron con el pregón de Adelheid Viera Sosa, Adi, alemana de nacimiento y canaria de corazón que ejerció durante 27 años como enfermera en los consultorios y centros de salud del municipio. A continuación fue el turno del decimotercer Memorial Juan José Rodríguez Sánchez, que devolvió al Parque Nicolás Quesada un alma impregnada de canariedad de la mano de las agrupaciones folclóricas participantes, algo que no había sido posible disfrutar desde hace cuatro años, primero por la crisis sanitaria y más tarde por las obras de reforma integral ejecutadas en este espacio.

La de ayer fue una velada de lo más especial para los moganeros y moganeras, y no solo por el comienzo de las Fiestas Patronales de San Antonio 'El Chico' sino por el enclave donde tuvieron lugar los actos, el Parque Nicolás Quesada. La estatua del querido vecino Juan José Rodríguez Sánchez colocada junto al acceso principal a este enclave fue dando la bienvenida a los cientos de vecinos y vecinas que se sumaron a la celebración.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, fue la primera en tomar la palabra haciendo referencia a lo especial que es el mes de junio para todos los moganeros y moganeras. “Son semanas de encuentros y de compartir buenos momentos, pero sobre todo de celebrar con orgullo nuestras tradiciones, lo que somos”, dijo.

Bueno agradeció a las personas presentes, también a las que siguieron el acto en directo en la televisión local y a la pregonera de estos festejos, Adelheid Viera Sosa, conocida como Adi, por aceptar el encargo. “Se lo propusimos hace ya dos años pero entonces no fue posible” explicó la alcaldesa, reconocimiento que es muy gratificante “devolver el cariño y reconocer la implicación de una persona para con el municipio ofreciéndole el honor de pregonar las Fiestas Patronales”.

De Adi resaltó su cercanía y su gran integración en la actividad del municipio. “Es muy importante ser buena profesional, que lo fue siempre, pero también formar parte de una comunidad a un nivel más personal, que es lo que ella ha logrado” señaló, recordando que a pesar de vivir en otro municipio todavía se desplaza dos veces por semana a las clases del actividad física para mayores que se imparten el Complejo Deportivo Valle de Mogán, en el casco histórico, o que continúe participando en eventos tan destacados como la propia Romería-Ofrenda en honor a San Antonio, para la cual confecciona incluso su propia vestimenta.

Adi nació en Alemania en 1954 pero no fue hasta 1979 que aterrizó en Gran Canaria movida por el amor. Llegó sin saber español, y hasta 1986 no pudo ejercer como enfermera hasta que convalidaron sus títulos en 1992. Fue entonces cuando arrancó su trayectoria en Mogán, concretamente en el Centro de Salud de Arguineguín con el doctor José Juan Quesada, moganero hijo de Nicolás Quesada, maestro relevante del casco histórico que precisamente da nombre al Parque donde se celebró el pregón.

Poco después, contó Adi durante su pregón, empezó a trabajar en el consultorio de Mogán pueblo. “También iba a las casas de los pacientes y puedo decir que siempre tenía las puertas abiertas. La hospitalidad moganera es única. Muchos me invitaban a café y a veces me daban frutas y verduras. Recuerdo con cariño esa frase tan moganera que me regalaron alguna que otra vez: “Perdona por lo poco”” relató, manifestando que siempre estará agradecida “por esos gestos que hicieron que me sintiera apreciada y querida, tanto así que hice muchos amigos como mis queridos Ana y Marcelino”.

La enfermera recordó con cariño situaciones provocadas por las inclemencias del tiempo cuando aún la GC-1 no unía Arguineguín con Playa de Mogán. En alguna ocasión, debido a una tormenta, trabajando el casco del municipio, no pudo regresar a casa, así que, siguiendo las recomendaciones de su todavía hoy buena amiga Ana González, se llevó una muda de ropa y sus trabajos de punto de cruz.

Adi Viera Sosa pasó diez años trabajando en el pueblo de Mogán hasta su traslado al consultorio de la Playa de Mogán, que entonces se encontraba en la trasera del ya desaparecido campo de lucha. “En esa época estudiaba para las oposiciones, y las aprobé en 2003, por lo que regresé al consultorio del pueblo”, contó.

“Siempre recuerdo cuando teníamos que hacer turnos de noche en Arguineguín y Playa de Mogán. Una de las veces, de camino a casa, pasé por la playa de Amadores y al ver a la gente nadando pensé: “Cuando esté jubilada quiero hacer lo mismo”. Y eso es precisamente lo que hago ahora, disfruto de mi tiempo libre yendo a la playa, pero también estoy muy vinculada a la actividad del municipio”, afirmó.

Adi fue anoche sorprendida con un vídeo en el que vecinos y vecinas como Maruca León, Olivia Segura, Ana González y Marcelino Bravo y los médicos Juan José Montenlongo y Juan José Quesada, le dedicaron unas bonitas palabras y compartieron recuerdos de su relación con ella.

“Gracias Mogán por hacerme sentir siempre como en casa. Por acogerme, quererme y darme la oportunidad de abrir estos festejos tan importantes para los moganeros y moganeras”, dijo emocionada al terminar su intervención, tras la cual la alcaldesa le entregó una placa conmemorativa.

XIII Memorial Juan José Rodríguez

Tras el pregón dio comienzo en el mismo Parque Nicolás Quesada la decimotercera edición del Memorial Juan José Rodíguez Sanchez, organizado por la Agrupación Folclórica y Cultural (AFC) El Mocán junto al Ayuntamiento de Mogán.

El enclave, vestido de fiesta al igual que el resto del pueblo, recibió en su escenario a Pinito la del Norte, encargada de dirigir el festival, ya más que consolidado en la programación de estos festejos. Los primeros en calentar la noche fueron los anfitriones, los integrantes de la A.F.C El Mocán. Más de una treintena de músicos y bailarines de danza tradicional llevaron nuevamente el folclore al Parque Nicolás Quesada, que tanto lo había echado en falta.

A continuación, fueron la Agrupación Folclórica La Sabinosa, procedente de El Hierro, y la Agrupación Folclórica Dunas de Corralejo, de Fuerteventura, las encargadas de llenar el parque del folclore de sus respectivas islas, creando un ambiente festivo que levantó aplausos en el casco histórico del municipio.

El festival, de algo más dos horas de duración, dejó claro un año más su fervor por el folclore, reconociendo a todas las agrupaciones participantes con una placa conmemorativa de manos la alcaldesa, Onalia Bueno.

La velada continuó después en la plaza Sarmiento y Coto con la 'Noche Joven', que contó con los Djs Airsort y Aitor Cruz.

Romería-Ofrenda de San Antonio 'El Chico' 2024

Este sábado continúa el programa de fiestas con la Romería-Ofrenda a partir de las 18:30 horas. Saldrá desde la zona de Los Llanos y seguirá por la carretera general y las calles San José, Guardia Juan Martín Quesada y San Antonio de Padua hasta llegar al Parque Nicolás Quesada, donde el Santo recibirá la ofrenda y actuarán las agrupaciones y parrandas del municipio y de la isla que acompañan a las 15 carretas participantes.

A las 19:00 horas comenzará la Misa del Romero acompañada musicalmente por la Parranda Buchito de Café en en la Iglesia de San Antonio de Padua.

Retransmisión y vestimenta de la Romería-Ofrenda

La Romería Ofrenda de San Antonio El Chico será transmitida en directo por Televisión Canaria y Radio Televisión Mogán a partir de las 18:45 horas.

El Consistorio recuerda que entre las normas de participación de la romería destaca la obligación de ir ataviado con la vestimenta tradicional canaria. De no hacerlo se deberá permanecer fuera de los márgenes delimitados para el recorrido.

Servicio especial de Global y aparcamiento

El acceso al pueblo de Mogán se cerrará al tráfico durante el sábado 8 de junio desde las 16:00 horas y hasta la finalización de la Romería-Ofrenda. Los asistentes podrán estacionar sus vehículos particulares en los terrenos habilitados, uno en la zona de El Cercado, a la salida de la autopista, y otro en la zona anexa al Centro Comercial de Playa de Mogán.

Global pone a disposición de los asistentes un servicio especial de refuerzo, entre la Playa de Mogán y el casco, que comenzará a las 16:00 horas del sábado y finalizará a las 05:00 horas del domingo.

Tráfico y restricciones

Para la celebración de la Romería-Ofrenda, se procederá al cierre de la carretera GC-200 desde las 16:00 horas entre la zona de Los Llanos y la zona de la Cruz Roja, desviándose la circulación por la avenida de La Constitución, subida “Laurita”, calle El Drago y viceversa.

Además, por el mismo motivo y para garantizar la fluidez del tráfico y la celebración de los actos, se restringirá los estacionamiento en la avenida de la Constitución, calles San Antonio de Padua, El Drago, La Galletana, Rincón de Mima, calle San José y Valerones de Arriba.