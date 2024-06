Jonathan vuela entre chicas

Jonathan Medina (2007) está dispuesto a romper barreras. El único deportista masculino del club de gimnasia rítmica Palas-Atenea de Guía se trajo hace unas semanas la única medalla canaria en el campeonato nacional de su categoría. El gimnasta está abriendo puertas dentro de una modalidad que solo ha hablado en femenino hasta ahora, incluso en las olimpiadas. Y anima a otros chicos a practicar un deporte en el que halla «paz».

«Lo que más me gusta es venir a entrenar. Aquí me relajo y saco todo lo que tengo. Encuentro mucha paz y, aunque es muy estricta, tengo una relación muy buena con Sara Moreno- en alusión a su entrenadora y presidenta de club». Jonathan descubrió hace ocho años en la gimnasia rítmica su gran pasión, a pesar de que hasta hace muy poco tiempo era una modalidad practicada solo por mujeres. Y de ahí que existan escasos deportistas varones que la practiquen, no solo en Canarias, sino también en el conjunto de España y hasta internacional, aunque poco a poco van rompiendo esos techos de cristal, en muchos casos topándose con estereotipos sociales.

04-06-2024 SANTA MARÍA DE GUÍA. Jonathan Medina Cubas, del club del Palas-Atenea Guía, medalla de broce nacional en gimnasia rítmica / Andrés Cruz

Jonathan compite bajo el escudo del club Palas Atenea de Guía, donde es el único practicante masculino. Y, además, está de enhorabuena, porque hace apenas dos meses llegó a su pueblo con una medalla de bronce en la modalidad de mazas en el Campeonato de España Base individual celebrado en Castellón, tras haber ganado el regional de Canarias y el insular.

Mi hermano juega al fútbol

Comenzó a practicar la rítmica al quedarse prendado por esta práctica deportiva, una de las clásicas cada verano de olimpiadas, aunque de momento está limitada para ellos. Tal vez, porque es un mundo dominado por los países del este europeo, que son muy remisos a abrirse a la presencia de los varones. Encima, hasta este año solo había dos categorías nacionales, la base y absoluta, con lo cual no se fomentaba la continuidad a chicos como Jonathan, que se encuentran en una edad intermedia.

«Mi hermano juega al fútbol, y cuando lo acompañaba vi a ellas haciendo volteretas y me pareció muy atractivo lo que hacían».

04-06-2024 SANTA MARÍA DE GUÍA. Jonathan Medina Cubas, del club del Palas-Atenea Guía, medalla de broce nacional en gimnasia rítmica / Andrés Cruz

A sus 17 años, sigue mostrando sus habilidades sobre el tapiz del Pabellón Beatriz Mendoza Rivero, tras un pequeño parón temporal con los vaivenes del covid, aunque cuando volvió a ver a sus chicas entrenar recuperó el gusanillo.

Allí entrena tres días a la semana durante más de dos horas, y también presta sus conocimientos a las niñas que están dando los primeros pasos.

«Al principio chocó en el colegio que hiciera gimnasia, pero hice oídos sordos, porque hago lo que me gusta. Y me rodeo de gente que me apoya», añade.

Timidez

Jonathan es parco en palabras, y muestra cierta timidez, aunque sobre la cancha se transforma. Allí vuela y muestra todas sus habilidades artísticas. Aunque asegura que la modalidad que más le gusta es el de las cintas porque le aporta más tranquilidad, lo cierto es que la medalla le ha llegado con el manejo de las dos mazas. El resultado es que fue el único isleño que se vio con el premio colgado al cuello, entre los tres únicos clasificados canarios. En mi familia están muy contentos», remarca.

¿Y en qué se diferencian en la valoración de los jueces entre chicos y chicas? Si bien, señala, el código es igual, a nadie se le escapa en este mundo que ellas gozan de una mayor flexibilidad, mientras en ellos prima la fortaleza física.

04-06-2024 SANTA MARÍA DE GUÍA. Jonathan Medina Cubas, del club del Palas-Atenea Guía, medalla de broce nacional en gimnasia rítmica / Andrés Cruz

Jonathan anima a los chicos a los que les guste la gimnasia artística a practicarla, sin importar lo que digan. «Que no lo duden», señala, afirmando que ningún club lo va a rechazar, será bienvenido, y podrá hacer lo que le apasiona.

Jornadas por la igualdad

De la misma opinión es su entrenadora, presidenta y su amiga de confidencias, Sara Moreno. El Palas Atenea tiene 40 integrantes de 3 a 22 años, aunque no tiene límites de edad. El club lo fundó ella en 2015, tras la desaparición del anterior equipo de Guía.

«Soy como su madre de gimnasia. Al principio se le veía agobiado por los estudios. Pero se arregló y comenzó a coger fuelle. Y ahora solo quiere estar aquí. Entrena hasta fuera de hora, tiene una gran ilusión y es súper trabajador», según lo define Sara, que también está orgullosa de esa generación de Guía que «viene pisando fuerte», con otras siete chicas acudiendo al nacional.

04-06-2024 SANTA MARÍA DE GUÍA. Jonathan Medina Cubas, del club del Palas-Atenea Guía, medalla de broce nacional en gimnasia rítmica / Andrés Cruz

Sara Moreno cree que Jonathan debe ser un ejemplo para que los chicos practiquen gimnasia, porque también está abierto a los chicos, como ha sucedido a la inversa en otras modalidades deportivas.

Y en ese afán reivindicativo, en julio celebran las Jornadas por la Igualdad Deportiva, visibilizando la rítmica masculina, con el apoyo de la concejalía y la Sociedad de Promoción y Desarrollo de Guía.

Suscríbete para seguir leyendo