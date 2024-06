La rehabilitación de las 96 viviendas de Santa Brígida finaliza en agosto después de tres años

Las obras de las 96 viviendas de la calle González Medina de Santa Brígida finalizarán en agosto, tres meses después de lo previsto en un primer momento. Unos trabajos de Regeneración y Renovación Urbana (Arru) que se han alargado durante tres años, en los que los avances, las pausas y las inyecciones de capital han sido protagonistas. A falta de pequeños detalles y de la aportación de la parte que tienen que pagar los propietarios -800 euros por vecino-, tal y como prevén desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Brígida, en un mes y medio finalizarán las obras y se abrirá el tráfico de manera provisional hasta que se asfalte la calle antes de finales del presente año.

Hasta que la calle González Medina sea pavimentada y las obras terminen definitivamente, habrá una reducción de vehículos pesados para que no pasen por ahí ni camiones ni guaguas. De este modo, después de más de dos millones de euros y algo más de tres años de obras, los propietarios podrán vivir con tranquilidad «sin el miedo de que el edificio se caiga de un momento a otro». Así lo describe Rosa Peñate, vecina de este edificio desde el año 1982, cuando su marido compró la vivienda, ubicada en la planta baja. «Pasé miedo, porque hace unos años vino un fontanero a arreglarme las tuberías y me dijo que el edificio estaba a punto de caerse», comenta. Una problemática que según Rosa Peñate, los vecinos llevan sufriendo desde hace «más de 20 años».

Una inyección de 300.000 euros

Las tramitaciones de la obra comenzaron en el año 2016, pero no fue hasta el 2018 cuando se firmó el convenio. Con la pandemia de por medio, los trabajos no se pudieron adjudicar hasta el 2021, momento en el que comenzaron las obras. Sin embargo, durante estos tres años, ha habido pausas, debido a un problema en el que no se pagó a la contrata el dinero prometido y el proyecto necesitaba de una modificación para continuar. En este caso, el gobierno municipal tuvo que inyectar hace unos meses 300.000 euros repartidos en dos partes para poder hacer frente a las actuaciones que no estaban previstas.

Ventanas y ascensor del interior del edificio / LP/DLP

Según la propietaria Rosa Peñate, los vecinos afectados han vivido la obra «con nerviosismo» debido al tiempo que se ha demorado. Aun así, las sensaciones son buenas porque «hay ascensores y se han rehabilitado los pilares que se estaban cayendo». En una comunidad en la que la mayor parte de los caseros son personas mayores, el tener un ascensor era una parte importante en estos trabajos de mejora. Tal y como ha explicado Peñate a este periódico, hace unos años se quiso poner ascensores en el edificio, pero los vecinos no se pusieron de acuerdo y finalmente la idea desapareció. «Aunque no estoy contenta al 100% en cómo han quedado las obras, para mí esto ha sido un regalo, porque si no esta hipoteca no la habrían podido pagar ni mis bisnietos», apunta.

Pequeñas pinceladas

A falta de pequeños detalles como algunas grietas, reposición de cristales de ventanas y algunos refuerzos estructurales de los sótanos, la parte estructural de la obra está finalizada. En estos años, además de reforzar la estructura con nuevas vigas metálicas y dar accesibilidad vertical, se ha puesto un sistema de telefonillos nuevo, se ha cambiado la electricidad común, se ha puesto ventanas en los rellanos y se ha hecho una nueva caja de instalaciones. Unos trabajos que tal y como ha explicado la edil de urbanismo y vivienda, María Lozano, han llegado a la puerta de los 96 hogares, sin tocar el interior de las mismas.

