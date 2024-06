Dulce María Facundo: «Nada hoy es igual que ayer pero aún nos queda que mañana sea mejor que hoy»

¿Contenta de que los premios Arkoiris reconozcan su trayectoria profesional?

Sí por supuesto, cuando me hicieron saber que el jurado de Arkoiris decidió concederme el premio al trabajo de casi toda una vida en la radio me emocioné. El reconocimiento nos valida con nuestros grupos de referencia, y a su vez, nos dignifica como personas. Es visibilizar mi trabajo, mi profesión. Es darle presencia al esfuerzo de una vida dedica a la comunicación, y créame, no es nada sencillo.

Una gran mayoría hace una relación directa trabajo esfuerzo físico, sin tener en cuenta que la presencia en la radio día a día requiere un gran sacrificio mental, y una radio cercana, día a día, un enorme esfuerzo emocional. Estoy agradecida que Arkoiris me haya tenido presente. Y no han sido unos años faciles, sobre todo el comienzo donde ser mujer profesional era «un problema».

Siempre ha sido sensible a los temas LGTBIQ+ ¿Cree que sigue siendo importante pelear por sus derechos?

Y no sólo este grupo. La lucha por la libertad, por los derechos tanto individuales como colectivos han formado parte de nuestras vidas. Nada hoy es igual que ayer pero aún nos queda que mañana sea mejor que hoy. Tenemos que ser los dueños de nuestras decisiones y desarrollar nuestro potencial y no es posible mientras las relaciones humanas no estén basadas en el respeto. Aún hoy asistimos a tristes espectáculos de inculta arrogancia de abusos sexuales, de homofobia, xenofobia... Además la lucha social es esencial para la construcción de una sociedad democrática, inclusiva y de oportunidades para todos, por lo que varias vidas no serán suficientes para normalizarlo.

Usted siempre ha dado especial importancia a las personalidades, proyectos y reivindicaciones de este colectivo. ¿Ha visto cambiar mucho la situación en España y Canarias a lo largo de los años?

Sí, no hay color. Hoy una gran mayoría de la población entiende el mensaje social que enfatiza la diversidad de identidades sexuales y de género.

Hace años probablemente no éramos conscientes de la importancia que hoy tiene un tema de gran relevancia y generador de múltiples debates como es la diversidad sexual. Comprender y aceptar las diferentes y diversas orientaciones sexuales e identidades de género es fundamental para la construcción de una sociedad respetuosa. ¡No podemos dar ni un paso atrás!

¿Hay alguna situación que por dura o por el impacto que tuvo le hayan costado olvidar de aquellos años?

En otra lucha social que va de la mano de la aceptación de la diversidad. El hecho de ser mujer en mis comienzos era una cuestión casi insalvable. O eras muy buena en tu profesión o mejor dedicarse a atender a los hombre. Podría comentarle algunas situaciones personales. Una chica joven, creo que guapa, feliz y empática. Se puede imaginar las ‘enormes confusiones’ que causaba este hecho en una sociedad machista, autoritaria… era frustante, y la culpable eras tú, y los que estaban a tu lado o no lo entendía o no querían entenderlo.

El empoderamiento en aquellos años era imposible, era una lucha personal perdida desde los inicios. Éramos… Eso que se puede imaginar y que estaba en boca de todos cuando hablaban de una mujer que quería cumplir sueños.