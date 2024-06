Durante este curso nuestro centro ha tenido un tratamiento injusto en prensa, en redes sociales y demás medios de comunicación. Se ha acusado y juzgado a los profesionales que trabajan en él, el centro al que le confiamos lo más preciado que tenemos, nuestros hijos e hijas. Todo ello sin conocer la otra parte de la historia.

Hablando de profesionales de la educación que día a día muestran la buena labor que realizan y el amor a su profesión desde el minuto ¨0¨.

Por todo esto , las familias tomamos la iniciativa de crear esta carta abierta para que se conozca lo que realmente se vive dentro del cole, es el lado oculto del C.E.I.P. El Tablero que se encuentra en el lado oculto de la Luna.

Según las diversas vivencias de algunas familias y del alumnado hemos querido ir al grano y mencionar cosas que SÍ que pasan en nuestro centro.

Pero para no centrarnos solamente en cosas negativas nuestros hijos e hijas nos cuentan muchos detalles del cole que les motivan y hace que vengan con ilusión y alegría cada mañana.

Como por ejemplo:

Ser HELPERS; Esto es que los alumn@s se ofrecen voluntarios para ayudar en el patio aquellos compañer@s que necesitan integrarse, independientemente del curso. Los niñ@s se sienten útiles y mayores, donde además aprenden valores como la responsabilidad, empatía y sociabilidad entre otros.

El recreo dinámico es para muchos el momento estrella donde encuentran juegos de caja, horarios de fútbol, competiciones deportivas, de Brile, de piedra, papel y tijera, de baloncesto, de ping pon, en definitiva hacen amigos.

El patio de infantil dispone de un pequeño parque con columpios, tobogán, también tienen juguetes adaptados a sus edades, hay casitas de plástico, un área acotejada con cocinitas y haciendo de forma de supermercado con distintos accesorios. Un huerto ecológico donde los niños participan y aprenden en su entorno quita parte del asfaltado antiguo gracias a Odesa, organizadora y creadora del mismo junto a Luisa que cada día miman con esmero ese espacio.

Y cuando termina el recreo tienen el deseado mindfulness, un momento de relajación para volver a la calma.

Por otro lado esperan impacientes su turno para ir a la sala de convivencia donde dos grandes profesionales y mejores personas juegan y conversan con los peques sobre las circunstancias del por qué están allí, ya que en teoría es el lugar donde tienen que estar por un tiempo cuando han tenido un mal comportamiento.

Tanto Jeferson como Alicia reflexionan con cada niñ@ de manera educativa y cada menor llega a la conclusión de que su comportamiento no era el adecuado. Se realizan juegos de mesa, pintan y además se encuentran allí con otros alumn@s que han decidido acudir porque en vez de estar en el patio de recreo se lo pasan mejor con estos super profes.

También contamos con la Participación de las familias en las distintas festividades del año y excursiones, haciendo talleres en carnaval, el día de canarias, el día de la mujer trabajadora y el día del libro donde los padres interactúan con los alumn@s y profesores. Comparten unas experiencias que se les quedará grabada en la memoria de sus corazones para siempre, tanto a los más pequeñ@s como a los más grandes (familiares y profes). En las excursiones queremos destacar la responsabilidad que adquieren el profesorado sobre nuestros hij@s cuidando de ellos como si fuesen propios.

Queremos hacer mención también a los distintos auxiliares y personal de apoyo que con su gran esfuerzo y trabajo han sabido ganar un poquito del cariño de cada niñ@.

Agradecer la inclusión de la variedad de alumn@s con circunstancias específicas por parte del AULA ENCLAVE, donde a cada niñ@ se le trata con muchísimo amor, dedicación y cariño que merecen. Les enseñan y les transmiten muchos valores que son aún más importantes como la empatía hacia la otra persona, el respeto y amor hacia ellos mismos y a los demás.

Aprenden a sociabilizar, en definitiva hacen amig@s que estarán siempre muy unid@s hasta que acaben su bonita trayectoria en este cole, incluso más allá del mismo.

Además cabe destacar el excelente servicio de recogida temprana y salida tardía, así como todo el personal del comedor. Aquí hay un equipo especial, cariñoso y preparado, que se encarga de velar por la seguridad y bienestar de los alumn@s que por cualquier motivo tienen que estar allí hasta que comience la hora lectiva. Pero no podemos terminar este párrafo sin destacar a MINI y LIDIA, y ¿Quiénes son? Aunque la verdadera pregunta sería ¿Quién no conoce a MINI y a LIDIA?. Ellas son esas personitas entrañables a la par que adorables que cualquier centro educativo debería tener. Ellas saben llegar a los corazoncitos de los más pequeños, así como hacer que también se vayan lo mejor almorzados posibles. Con todo el cariño del mundo pero sin dejar de ser estrictas cuando deben, ellas y sólo ellas hacen que tu hij@ las reconozcan en cualquier parte del mundo, por muy lejos que ellas estén, siendo un supermercado o en la calle tu peque gritará “mira a MINIIII, mira a LIDIAAA” y saldrá corriendo a saludarlas. Esto es amor en uno de sus estados más puros.

Otro nombre que les debe sonar es el de Aníbal a los más recientes, y el de Epi a los familiares que sus hij@s ya van a terminar 6º curso, o que ya ni siquiera pertenecen a él. Son los conserjes del cole, siempre dispuestos y serviciales, todo ello con la mejor de sus sonrisas. Nos abren las puertas a cualquier hora, las cierran, mantienen el centro en las mejores condiciones posible para el disfrute y uso de los peques. A parte están ayudando a cualquier familiar de las dudas que tengan siempre que esté de su mano. Entre esto y mil cosas más que podríamos mencionar no queremos dejar atrás el maravilloso Belén que año tras año, la que fue una de las mejores conserjes, Epi le regala al centro y a los niños con todo su tiempo, esfuerzo pero sobre todo con mucho Amor. En el día de canarias es la encargada de dar una charla en el centro haciéndola muy amena enseñando objetos artesanales de tiempos pasados que ella misma trae.

Hablar del equipo Directivo es hablar de personas que Siempre te atienden, que siempre están disponibles para resolver cualquier preocupación, duda o circunstancias diversas que se les puedan presentar a las familias.

A la cabeza de este maravilloso equipo tenemos a Asunción, “ASUN” para nuestros hij@s, Juani, Odesa y Arminda (secretaria y responsable del comedor, vicedirectora y jefa de estudio respectivamente). Son las 4 mosqueteras del cole, las que luchan a capa y espada, con dientes, sudor y sangre (aunque mucha gente no se percate de ello) por lo que para ellas es lo único y más importante, SUS ALUMN@S, los casi 500 niñ@s que tiene el C.E.I.P El Tablero.

No hay día sin problema ni solución que ellas no encuentren. Todo por mantener un cole lleno de valores, donde la diversidad se hace eco en cada aula, en cada silla, en cada niño o niña, y donde el fin último es el bienestar, la inclusión, la felicidad y por último no menos importante el aprendizaje de tod@s. Es un colegio VIVO ya que cada día, con cada circunstancia que pase se enriquecen mutuamente, tanto el profesorado como sus alumnos.

Además las vemos a las 4 cada mañana al píe del cañón, en la puerta de entrada del cole recibiendo a sus niñ@s y en las distintas filas hablando entre risas y miradas de complicidad con sus pequeñ@s, a la vez que los van encaminando para que puedan entrar en orden a sus aulas. Mientras los familiares podemos despedirnos de los peques siendo cómplices y observadores de todo ese cariño que se profesan en ese instante.

En nuestra época, si echamos la vista atrás, la dirección era un ente lejano y nada cercano como lo es ahora. No recordamos nunca a ninguna persona de la dirección estar en las filas y menos aún dirigirse hacia ninguno de sus alumnos ni siquiera para preguntarles que tal estaban o dar al menos los buenos días. Por aquel entonces sabíamos que existía la figura del director o directora por la simple idea de que tu tutor te asustaba con mandarte a verlo si no te portabas bien, pero por lo demás creo que jamás le pusimos imagen a su rostro.

Es de agradecer que todavía en los tiempos que corren sea un centro abierto. Que se nos permita entrar, despedirnos y al medio día poder recoger en la misma fila a nuestros hijos e hijas donde en cualquier momento las familias podemos hablar de cualquier tema, duda o preocupación que tengamos de los peques.

Poder dialogar con un profesorado cercano, empático y amable hace que este centro posea una cualidad, de entre muchas, por lo qué elegirlo. Esto es un valor añadido.

Para terminar agradecer a todas las personas que componen el gran equipo de CEIP EL TABLERO, docentes y no docentes, equipo directivo, conserje, personal de apoyo, al servicio de limpieza y al de comedor, etc.. que cada día dejan su mochila emocional en la puerta del centro para dar lo mejor de sí y cuidar como si fueran suyos a todos y cada uno de los peques de este centro generando en las familias la mayor de la tranquilidad cuando se cierran las puertas.

Todo esto y muchísimas cosas son las que ocurren en ese lado Oculto del C.E.I.P El Tablero que se encuentra en el lado Oculto de la Luna. Este lado NO HA SALIDO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN……y ya tocaba.

No tratamos de enfrentar partes ni de tomar partido en ninguna opinión subjetiva de cualquier persona. Queremos dejar claro que aquí no queremos bandos, sólo se necesita trabajar en equipo pero sin dejar de respetar la labor de los profesionales de la educación que han mostrado siempre cercanía y apertura a las familias para que participen en la vida escolar del alumnado.

La comunidad educativa ha sido dañada y son ellos los que tienen que trabajar para que se reparen las grietas y el personal se sienta respetado y las familias se sientan valoradas.