Lea Zafrani: «Yo apoyaba ya al colectivo cuando Franco era corneta»

¿Le hace ilusión que el jurado de los Premios Arkoiris haya decidido reconocer la sensibilidad y el apoyo que ha demostrado usted siempre hacia el mundo LGTBIQ+?

Claro que sí. Dice un amigo que me llega un poco tarde porque yo ya apoyaba a los gays y las lesbianas cuando Franco era corneta (risas) Aunque como dice el refrán, nunca es tarde cuando la dicha es buena y esta es sin duda una noticia formidable, más aún porque en esta ocasión el reconocimiento me lo hace una organización de mi Isla; eso es muy importante.

Le digo eso porque a mi en la década de 1970, durante la época en la cual triunfaba trabajando con mis espectáculos en las salas de fiestas de Madrid, el Gay Club, una entidad de la capital, ya me entregó un galardón por mi apoyo al mariconeo cuando la situación de estas mujeres y hombres era en España muchísimo más peliaguda que ahora; aquellos años en los que se les perseguía, les pegaban y hasta los metían en la cárcel.

¿En qué consistió en aquel entonces su apoyo al colectivo?

Pues sobre todo en darles trabajo cuando nadie se lo ofrecía. Yo los contrataba para mis espectáculos en un momento donde en nuestro país se les señalaba y apartaba. Nunca acepté ese comportamiento y por ello me dieron aquel galardón, que fui la primera en recibirlo. Después lo recibieron Paloma San Basilio, Lina Morgan, Sara Montiel... Pero la grancanaria Lea Zafrani, y creo que es importante recordarlo porque a veces se olvidan las cosas, fue también en eso una pionera.

¿Ser abiertamente gayfriendly le trajo algún problema en aquella época?

¿Qué es gayfriendly? ¿Ser pro mariquita?

Exactamente.

¡Uy! Claro que me acarreó problemas. Mucha gente decía que no se juntaran conmigo porque estaba rodeada de gays, transformistas y lesbianas pero me daba igual. ¡A ver si se les iba a pegar algo! A mi casa, en mi vida y en mis espectáculos siempre han entrado estas personas a quienes adoraba y adoro. Incluso estando casada, con mis hijos ya nacidos o triunfando con mis espectáculos dentro y fuera de España, siempre han estado y continúan estando. Fíjese que cuando me enteré el otro día de lo del premio Arkoiris acabé celebrando este triunfo en el centro comercial Yumbo junto a mis amigos. ¡Lo pasamos de escándalo!

Durante los últimos años de la dictadura en España, mientras lo referente al colectivo era en casi todo el país un asunto tabú, en Canarias, y más concretamente en Gran Canaria, la situación estaba más normalizada, con espectáculos de transformistas en las principales salas de fiesta de Las Palmas de Gran Canaria y la apertura en Playa del Inglés, en el año 1973 con Franco vivo aún, de locales dirigidos al turista gay. ¿Tuvo en su sensibilidad hacia el mundo LGTBIQ+ algo que ver aquel ambiente aperturista en su Isla natal del cual fue usted testigo?

Por supuesto. Aunque también existió en Gran Canaria cierta represión durante aquellos años, es verdad que en la Isla hubo siempre más tolerancia con los travestis, los gays y las lesbianas. Eso claro que me influyó pero si le soy sincera, siempre me sudó el pájaro lo que pensara la gente. El cariño con el cual siempre me trataron ellos ha sido un motivo suficiente para quererlos, respetarlos y cuidarlos.

Han surgido voces críticas en los últimos años sobre la, según ellos, «innecesaria» celebración de los gay pride o porque el colectivo continúe, por ejemplo, reivindicando derechos cuando ya se ha logrado, entre otros, el matrimonio igualitario. Sin embargo, también hay quien, ante el auge de la extrema derecha o la revisión por la Asamblea de Madrid de la Ley Trans recortando derechos, dicen que hoy es más importante que nunca seguir peleando. ¿Qué opina?

Lo primero es que quién es nadie para legislar sobre la sexualidad o identidad de cada persona. Puedo estar a favor o en contra de determinadas leyes, que de hecho hay cosas que no comparto, pero de eso a que retrocedamos en derechos... ¡Eso no! Y ahí mis amigos, amigas y amigues tendrán siempre a su lado a Lea Zafrani.