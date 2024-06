El PP acusa a Morales de dirigir un gobierno «sin rumbo y clientelista»

El grupo del Partido Popular (PP) en el Cabildo ha acusado este miércoles a Antonio Morales de dirigir un gobierno «sin rumbo y sin norte», además de estar instalado «en el clientelismo» y «el autobombo» aunque los datos reflejen un menor crecimiento económico que otras islas del Archipiélago canario a pesar de disponer del mayor presupuesto de la historia.

En la víspera del debate sobre el estado de la Isla, el líder de los populares, Miguel Jorge Blanco, y la portavoz adjunta, Pepa Luzardo, hicieron balance del primer año de mandato del pacto entre NC y el PSOE -ya sin Podemos, como en los ocho años anteriores-, y sostuvieron que pese a los mayores recursos del Cabildo, rondando los 1.000 millones de euros en los dos últimos ejercicios, han sido «incapaces de permitir la mejora de la calidad de vida de los grancanarios, de transformar la isla y de convertirla en líder, no solo en el Archipiélago, sino también a nivel nacional en determinados aspectos».

«Cada año, el señor Morales nos vende en sus discursos una isla que para nosotros es irreal; en el que los grancanarios no nos vemos representados por ningún lado; con dos caminos paralelos, por una parte el del gobierno del autobombo y la autocomplacencia y, por la otra, la realidad del grancanario que se levanta cada mañana a trabajar y tiene dificultades para llegar a fin de mes», manifestó el portavoz de PP, quien también criticó que en el Cabildo hay «un gobierno bicéfalo, donde el presidente va por un lado y el vicepresidente quiere emular la figura de la Presidencia y ha montado su chiringuito alrededor suyo para convertirse en un presidente bis».

Miguel Jorge aseguró que es un gobierno tan autocomplaciente «que ni siquiera ha sido capaz de presentar un programa de gobierno para este mandato, tal como se comprometieron en el acuerdo que firmaron». Todo ese triunfalismo, según el consejero del PP, «se desmonta con los datos, que demuestran que Gran Canaria se va quedando atrás poco a poco en el contexto de la región».

Entre otras cifras, señaló que en el mes de mayo había en Gran Canaria 72.300 parados, frente a los 71.000 de Tenerife, una isla con mayor población. La Encuesta de Población Activa, añadió, contabilizó 390.000 ocupados frente a los 423.600 de la otra isla capitalina. «Si lo comparamos con el mismo periodo del año 2023, en Gran Canaria ese número de ocupados ha bajado en 450 personas, mientras que en Tenerife ha aumentado en 42.670, por lo que podemos decir que de cada diez empleos, nueve se crean en Tenerife y uno en el resto, pero este dato no lo tendrá en cuenta Morales al analizar el estado de la Isla», declaró.

Respecto al paro, está en el 15%, solo superado por La Gomera, mientras que el desempleo juvenil el más alto del Archipiélago con el 34% de la población. El portavoz popular también se refirió a un informe de Cáritas que resalta que ahora atiende a un 17% que en el año 2019 y que actualmente hay 30.000 personas de familias que no llegan a final de mes y están en el umbral de la pobreza por el aumento de precios y por el coste de la vivienda, que hace imposible que la gente se puedan independizar.

Jorge fue especialmente crítico con las áreas de Política Social, que a su juicio es «uno de los grandes fracasos del gobierno de Morales», pues aseguró que en el último año no se ha acabado ninguna obra del II Plan Sociasanitario ni se ha puesto en funcionamiento ninguna plaza nueva a pesar de que en la lista de espera ya hay más de 2.000 personas con la dependencia reconocida.

«Este es un gobierno que no ha sabido, o no ha podido o no ha querido transformar la isla, descapitalizando los recursos del Cabildo en detrimento de los servicios públicos y las obras», concluyó.

