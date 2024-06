Morales ve a Gran Canaria en "un momento apasionante" de avances "significativos"

"Gran Canaria avanza y está liderando la respuesta a los grandes objetivos de este tiempo, que son la transición energética, la soberanía hídrica, los derechos sociales y la igualdad de oportunidades, la dinamización de nuevos sectores económicos, la extensión del sector primario y el autoconsumo, el empleo, el turismo sostenible, la movilidad, la cultura y el deporte, la economía circular, la solidaridad, el patrimonio y nuestra identidad", aseguró este jueves el presidente del Cabildo insular, Antonio Morales, en el Debate sobre la Orientación General de la Política de la Isla 2024.

El presidente Morales sustentó su afirmación en datos que demuestran la pujanza de la Isla en el contexto del Archipiélago y la eficiencia de la política que desarrolla el Ejecutivo insular, que, como manifestó, goza de "una estabilidad institucional y un proyecto integral de gobierno que explican el tiempo de avance que venimos experimentando", y, además, cuenta con "las complicidades de amplios sectores, que reconocen que el desarrollo de la ecoísla nos permite tener una orientación definida para el progreso de la Isla. Este no es el Gobierno de las ocurrencias improvisadas, sino de la planificación sobre las cuestiones decisivas", aseveró.

En su radiografía a la realidad de Gran Canaria, señaló que los indicadores socioeconómicos, de ocupación, de empleo, de afiliación a la seguridad social y de confianza empresarial muestran "una Isla dinámica, activa y en condiciones de crecimiento equilibrado". En concreto, destacó que la ocupación de trabajadoras y trabajadores alcanzó a finales de 2023 un récord histórico de 390.000 personas, un 6.3% más que en 2019, y se refirió que las mujeres lideran el crecimiento laboral, con 182.610 grancanarias ocupadas, un 9% más que en la prepandemia y un 1.2% más que en 2022.

Recalcó que Gran Canaria cerró 2023 con una tasa de paro inferior a la media regional, el 15.8%, el mejor registro anual de la última década y con un 21% menos de paradas y parados que hace cuatro años, y que el paro juvenil se reduce un 3% con respecto al año pasado, siendo la Isla donde más cae. Asimismo, expuso que experimentó un incremento del 3'3% en relación con el año anterior y un 9% a la prepandemia en el número de personas afiliadas a la Seguridad Social, con 367.300.

El presidente insular culminó este apartado subrayando que, "en los últimos cuatro años, la economía de Gran Canaria ha crecido en un 9% y el Producto Interior de la Isla ha aumentado en más de 1.500 millones de euros, repercutiendo en el crecimiento del producto interior per cápita", afirmó.

Más sostenibilidad y hacia las soberanías energética, hídrica y alimentaria

Antonio Morales se refirió en su discurso al modelo de ecoísla que propugna el Gobierno insular y expresó que Gran Canaria, en 2024, "es una isla más sostenible, que avanza en la triple soberanía energética, hídrica y alimentaria, que protege y conserva nuestro paisaje y nuestros espacios naturales", y que "la ecoísla supone compromisos transversales que incrementan la introducción de energías renovables en sustitución de los combustibles fósiles, que favorece la producción de agua para nuestros agricultores y aumenta la depuración".

En este sentido, puso el acento en que la Isla ha incrementado en 760 las hectáreas de producción agrícola, mientras disminuyen en el resto del Archipiélago, y que el consumo de productos locales sigue creciendo, lo que permite la subsistencia de nuestros agricultores y ganaderos.

Igualmente, describió un escenario que confirma el protagonismo de Gran Canaria en la introducción de energías renovables, que lidera en el Archipiélago. Así, dio cuenta de que la potencia total instalada de renovables en el mes de abril de 2024 era de 382,6 MW, la producción es de 217 GWh, su integración es del 20% y los vertidos ascienden a 21.258 MWh, lo que multiplica por cuatro las ratios de las otras islas. "Y esto habla de la necesidad de disponer de recursos de almacenamiento de estas energías, y lo debemos conectar con la urgencia y necesidad del Salto de Chira, que cumplirá esta función primordial y ya es una realidad, con la inversión de 620 millones asegurada por el Estado", enfatizó.

Con respecto al agua, comentó que el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria aporta al sector agrícola 11 millones de metros cúbicos al año, de los que el 55% es regenerada y el resto es desalada. Así, la producción de agua desalada alcanzó, en 2023, los 10.781.533 de metros cúbicos y la de agua regenerada fue de 6.051.845, y la procedente de las presas fue de 669.816. "Gran Canaria está garantizando sus necesidades hídricas y está invirtiendo para incrementar la producción de agua", atestiguó.

Y sobre la soberanía alimentaria, recordó que se han invertido 25 millones de euros en el Plan Estratégico del Sector Primario, en una acción que se acompaña de otras destinadas al fomento del consumo del producto local, que favorecen la comercialización del producto grancanario.

Cuidado de las personas y diversificación económica

El presidente Morales puso de relieve que en el modelo de ecoisla se cuida a las personas y se lucha por la justicia social y la igualdad de oportunidades e incidió en que, directa o indirectamente, más del 70% del presupuesto del Cabildo se destina esos fines, priorizando la atención a menores, a personas dependientes, a mujeres víctimas de la violencia de género, a personas con diversidad funcional y en pobreza o exclusión social.

En detalle, en el ámbito de la Dependencia y la Discapacidad, se pasó de casi 90 millones en 2022 a más de 100 millones en 2024 y se han iniciado o están en proceso de licitación las mayores obras del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, "del que ya están funcionando 610 de las 1.650 plazas previstas y el resto en proceso de ejecución", especificó.

Del mismo modo, en materia de Igualdad y protección a las víctimas de violencia machista, se aumenta en casi 6,5 millones de euros los fondos de los programas de Atención a las víctimas de violencia de género en los próximos 4 años y, en ese tiempo, el Cabildo aportará cinco millones de euros más que el Gobierno de Canarias, "pese a que el convenio entre las dos administraciones estipula que debe ser una inversión al 50%. La responsabilidad del Cabildo suple el incumplimiento del Gobierno canario", sentenció.

El presidente del Gobierno insular también se refirió a la dinamización y diversificación económica, la modernización industrial-comercial y el desarrollo de la sociedad del conocimiento como otros de los parámetros esenciales del concepto de ecoísla. Y, a este respecto, remarcó que "Gran Canaria avanza en la estrategia socioeconómica con base en la pujanza y el dinamismo de sus pequeñas y medianas empresas, las posibilidades para la diversificación económica la economía azul, el sector audiovisual o las ofertas culturales, deportivas y de ocio, y un Cabildo que aporta recursos en sectores estratégicos".

Para ello, apuntó como instrumento fundamental el Plan de Inversiones que, por todos los conceptos, ronda los dos mil millones de euros, ya que "el Cabildo de Gran Canaria es la administración pública que más invierte en la Isla".

Hizo hincapié también en la apuesta por un turismo sostenible, en coherencia con el modelo de ecoísla, en la que Gran Canaria alcanzó en 2023 un récord de facturación, con 5.459 millones de euros, un 20% más que en 2022 y un 25% sobre 2019, y se consiguió un mayor gasto del cliente, con 1.460,75 euros, el mayor de la historia, con un incremento del 8,29% sobre 2022 y de 25% sobre 2019, junto a un mayor tiempo de estancia, superando los 10 días por visitante, un 3,59% sobre 2022 y un 8,61% respecto a 2019. "El sector turístico de Gran Canaria cerró el ejercicio de 2023 con 4,34 millones de visitantes, lo que representa el tercer año en volumen de turistas de la historia", añadió.

La movilidad sostenible es otro de los factores que Antonio Morales tildó de "imprescindible" para la consolidación de la ecoísla. En este punto, recalcó la apuesta por facilitar el uso del transporte público con la política de bonos iniciada en 2019 y completada con las medidas de gratuidad de los dos últimos años, que se ha visto complementada con la aceleración del proyecto de Tren de cercanías de altas prestaciones, e hizo mención a los 35 millones de euros para sostener la gratuidad del transporte regular de viajeros y a la inversión de 76 millones más en la red de carreteras que gestiona insular.

Al centrarse en la protección del medioambiente y la economía circular, habló de la labor del Instituto de Gestión integrada del Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera y resaltó que la Isla lidera el reciclaje en Canarias, con casi el 36% de los residuos municipales en 2023, 5 puntos más que en 2022.

En su discurso no faltaron las referencias a la cultura y el deporte, sobre las que resaltó que, desde septiembre de 2023, se han realizado 35 actividades culturales en los municipios, se han mejorado equipamientos culturales insulares y se avanza en la licitación y organización del nuevo Museo de Bellas Artes. Y, en el campo deportivo, detalló que se ha presentado la Candidatura de Gran Canaria como sede de la Copa Mundial de Fútbol 2030 y se efectúan las reformas del Estadio de Gran Canaria y del Centro Insular de Deportes.

Morales catalogó el impulso de las políticas de cooperación con los ayuntamientos y de solidaridad internacional como otros dos baluartes de la gestión del Gobierno insular y cifró en 18 millones la aportación anual al Plan de Cooperación Institucional, a los que hay que sumar los fondos del Fdcan y los incluidos en el presupuesto ordinario y el Plan Extraordinario de Inversiones por Remanentes. Y, al mismo tiempo, recordó que, en su compromiso de solidaridad internacional, mantiene en 2024 la partida presupuestaria correspondiente al compromiso del 0,7 % para ese fin, con 8.5 millones de euros.

Finalmente, abordó la renovación y modernización de la gestión integral del Cabildo, la calificación de sobresaliente en el índice de Transparencia de Canarias, por tercer año consecutivo, y haber alcanzado el mayor volumen de gasto e inversión de la historia, con casi 800 millones de euros.

Escasez de vivienda protegida y auge de viviendas vacacionales

El vicepresidente primero y portavoz del grupo del PSOE, Augusto Hidalgo, valoró, a su vez, los casi diez años que el Pacto de Progreso lleva gobernando en el Cabildo de Gran Canaria como "una década de estabilidad política", cuyo Gobierno ha sido refrendado tres veces consecutivas en las urnas por la ciudadanía de la isla. "Permítanme decirles que creo que los ciudadanos de Gran Canaria hoy viven en una sociedad mejor que la de hace una década, y en una Isla con un modelo de crecimiento socioeconómico y de sostenibilidad ambiental", afirmó Hidalgo. "Es más, creo que si algo ha caracterizado a la política grancanaria en la última década es la obtención de grandes consensos sobre actuaciones estructurales de la Isla que requieren procesos más allá de los mandatos políticos: el Salto de Chira, el tren, el desarrollo de grandes vías de comunicación y transporte o la protección de espacios naturales".

El vicepresidente reconoció en su discurso que, a pesar de estos evidentes progresos, existen disfunciones y efectos negativos a corregir muy relacionados con el agotamiento del modelo de desarrollo del Archipiélago que han generado protestas masivas por parte de la ciudadanía. "La legitimidad que nos dieron las urnas hace escasamente un año a los responsables públicos no nos puede convertir en miopes ante una realidad donde las ansiedades de toda una generación, que se encuentra con problemas lacerantes, como la del acceso a la vivienda, reclaman soluciones inmediatas para problemas, muchos de ellos de largo recorrido y solución compleja".

Augusto Hidalgo incidió en el problema de la vivienda describiendo dos situaciones que se han dado en la Isla y en toda Canarias en los últimos años: la falta de construcción de vivienda protegida por parte del Gobierno canario y la cada vez más alta presencia de vivienda de alquiler vacacional, incluso en ciudades que no son eminentemente turísticas.

"El Anteproyecto de Ley llamado de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas viene a decir una cosa: serán los ayuntamientos los que, con su planeamiento urbanístico, determinen dónde irán las viviendas vacacionales. Una solución que planteamos dos alcaldes hace seis años, Manuela Carmena en Madrid y yo mismo en Las Palmas de Gran Canaria", recordó Hidalgo, "no se trata de cuántas viviendas vacacionales debe haber, sino dónde. Y el dónde determinará el cuánto. Por ello, hay que planificar urbanísticamente y ordenar, de forma pormenorizada, los usos del suelo. Pura competencia municipal".

En este sentido, recordó que desde el Cabildo se han hecho los deberes en la última década en materia de planificación aprobando el PIO y planes territoriales trascendentales. "Es decir, este Cabildo, los últimos años de gobierno de progreso, ha puesto las bases para la seguridad jurídica, indispensable para atraer inversión a la Isla y garantizar el sostenimiento del sistema haciéndolo respetuoso con el entorno natural. Habrá que ver, y esta es la falla, si todos los ayuntamientos han obrado de la misma manera. Unos lo han hecho y otros no".

El vicepresidente insular reiteró que, en la última década, se han alcanzado importantes logros en la Isla, como el de disponer de un modelo de sostenibilidad energética con el salto de Chira, una apuesta por la movilidad sostenible con el tren, una economía diversificada con un turismo de calidad, un impulso a la economía audiovisual y digital, o las grandes infraestructuras culturales y deportivas como el MUBEA o la mejora del Estadio de Gran Canaria. "Los grandes asuntos neurálgicos de la isla han prosperado por consenso de prácticamente la totalidad de las fuerzas políticas con representatividad institucional. Lo que le da un plus de legitimidad añadido, determinante para los proyectos que nos superan en desarrollo temporal, por su envergadura".

Hidalgo no olvidó tampoco la apuesta del Pacto de Progreso por las políticas sociales de los últimos años y las sucesivas inversiones en nuevas infraestructuras sociosanitarias. "En definitiva, y sin caer en injustificadas comparaciones con otras islas, Gran Canaria tiene un modelo de desarrollo sustentado en grandes proyectos que acumulan grandes consensos y respaldados, consolidados e impulsados por un gobierno que ha dado estabilidad y coherencia a un modelo desarrollo con una hoja de ruta sostenible que legar a las generaciones futuras, y en el que, sin obviar las carencias aún duras para una parte de la sociedad de la isla, podamos decir que cada día, en Gran Canaria, se vive mejor", concluyó Augusto Hidalgo.

Un modelo turístico equitativo y sin zonas tensionadas

Teodoro Sosa, vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, abundó en su intervención en que el actual Gobierno insular cuenta con el respaldo de la ciudadanía grancanaria durante tres mandatos consecutivos, "lidera un modelo de ecoísla para Gran Canaria que tiene a las personas como eje de sus actuaciones, y lo hace de forma cercana, con valentía, con responsabilidad, con rigor y con integridad, sin corruptelas, y con serenidad, con estabilidad institucional y con transparencia".

Hizo referencia a la lucha del Cabildo para conseguir la introducción de las energías renovales en la Isla y al avance imparable hacia las soberanías energética, hídrica y alimentaria, así como a los logros alcanzados en la diversificación de la economía. A este respecto, se refirió especialmente al sector turístico, para atestiguar que "nosotros no demonizamos el turismo, porque es un motor de nuestra economía y tenemos que seguir sin hacerlo".

No obstante, sí acentuó que hay cuestiones con las que no están de acuerdo que hay que poner sobre la mesa, como que no haya un reparto equitativo justo, "y que haya zonas tensionadas, en las que no conseguimos que los jóvenes puedan vivir donde han nacido y mientras no se hayan regulado las viviendas vacacionales", describió, para referirse a continuación al reto demográfico y aseverar que "no podemos seguir multiplicando por dos la población como ocurre en otras islas. Gran Canaria no ha mantenido en los últimos años un aumento desproporcionado de la demografía, porque hemos contenido ese desarrollo", sostuvo. "Hay cosas que se pueden mejorar, pero estamos luchando para que los espacios naturales se protejan y se respeten. Este Cabildo no ha venido aquí con megaproyectos turísticos como en otras islas y hemos defendido en muchos sitios la ecotasa turística", zanjó.

Los grupos de la oposición, VOX, Coalición Canaria y Partido Popular, manifestaron sus críticas a la gestión del Gobierno Insular, desde sus diferentes posiciones. A lo largo de la jornada, tras el debate, presentaron sus propuestas de resolución que debatirá el Cabildo de Gran Canaria en la segunda sesión extraordinaria del debate sobre la orientación de la política insular que tendrá lugar el viernes. Durante el mismo, se presentará cada bloque de propuestas por los portavoces de los Grupos Político, tras lo cual se presentarán por la Presidencia las propuestas de resolución unánimes suscritas por todos los integrantes de la Junta de Portavoces, si las hubiera.